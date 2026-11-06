Bullrich se desmarca de Milei y crece el ruido en el oficialismo

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscó desactivar las versiones de una interna con Javier Milei después de reunir a un grupo de diputados de su espacio. La legisladora negó haber desafiado al Presidente, aunque volvió a marcar diferencias con el oficialismo durante una exposición pública sobre el funcionamiento de las instituciones.

La controversia surgió tras un encuentro con 15 legisladores vinculados a Bullrich, cuya imagen circuló por las redes sociales. La reunión provocó malestar en sectores del Gobierno, que interpretaron el movimiento como una demostración de autonomía política dentro del espacio libertario.

Consultada por las repercusiones, la senadora rechazó cualquier enfrentamiento. "Yo no crucé ningún límite, me junté con mi gente", afirmó, y aseguró que ningún funcionario le había formulado reproches ni solicitado explicaciones por la convocatoria.

Bullrich volvió a diferenciarse de Milei

Las declaraciones llegaron después de su participación en el encuentro anual del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde Bullrich realizó una defensa de la libertad de prensa, la independencia judicial y los límites institucionales al ejercicio del poder.

En su exposición, sostuvo que la libertad de prensa debe mantenerse independientemente de las posiciones de quienes ocupan el Gobierno y reivindicó el papel del periodismo en el control de las autoridades.

"No conozco un solo presidente que no haya sido cuestionado", señaló la legisladora, al destacar que los cuestionamientos públicos forman parte del funcionamiento democrático.

Sus palabras fueron interpretadas como una nueva diferenciación respecto del discurso de Milei sobre los medios de comunicación, aunque Bullrich no planteó una ruptura con el oficialismo.

La senadora también reclamó mayor transparencia en la designación de jueces y pidió avanzar en la cobertura de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia, que actualmente funciona con tres integrantes.

La reunión que reavivó la interna libertaria

El encuentro con diputados cercanos a Bullrich se produjo mientras persisten diferencias sobre el funcionamiento político y parlamentario de La Libertad Avanza.

La difusión de la fotografía de la reunión generó interpretaciones sobre el peso que busca conservar la legisladora dentro del oficialismo. Desde sectores cercanos a la Casa Rosada expresaron incomodidad ante la posibilidad de que ese grupo actúe como un espacio con decisiones propias.

Sin embargo, desde el entorno de Bullrich rechazaron que durante el encuentro se hubiera planteado bloquear iniciativas del Poder Ejecutivo.

La controversia también se desarrolla en medio de versiones sobre un eventual posicionamiento presidencial de la senadora de cara a 2027, aunque no existe una candidatura confirmada.

Por ahora, Bullrich busca presentar su actividad parlamentaria como parte del funcionamiento habitual del bloque, mientras sus intervenciones públicas continúan mostrando matices respecto de las posiciones del Gobierno.

La discusión deja expuesta una cuestión política dentro del oficialismo: cómo se articula el liderazgo de Milei con el peso de dirigentes que mantienen estructuras y legisladores propios.