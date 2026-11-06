Una nueva encuesta nacional dejó un dato significativo sobre la imagen de la dirigencia política argentina

Una nueva encuesta nacional de Pulso Research analizó la imagen de diez dirigentes políticos argentinos y encontró un dato particular: apenas uno logró un diferencial positivo entre las opiniones favorables y desfavorables.

El estudio, denominado Brújula Social, corresponde a octubre de 2026 y muestra que Myriam Bregman fue la única dirigente con más imagen positiva que negativa, mientras los restantes nueve dirigentes evaluados presentaron saldos desfavorables.

La referente de izquierda obtuvo un 37,9% de valoración positiva y un 35,3% de negativa, con una diferencia favorable de 2,6 puntos porcentuales. Sin embargo, el 26,8% de los encuestados no manifestó una opinión sobre ella.

Qué imagen tienen Milei, Kicillof y los principales dirigentes

El relevamiento registró diferencias entre las principales figuras políticas. Cristina Fernández de Kirchner obtuvo un 45,1% de imagen positiva y un 51,3% de negativa.

Por su parte, Axel Kicillof alcanzó un 41,5% de valoración favorable frente a un 49,1% de opiniones negativas, mientras que Sergio Massa reunió un 39% de imagen positiva y un 54,5% de negativa.

Patricia Bullrich registró un 38,4% de valoración positiva y un 56,4% de negativa.

En el caso de Javier Milei, la imagen positiva se ubicó en el 32,4% y la negativa alcanzó el 64,6%, con un diferencial desfavorable de 32,2 puntos porcentuales.

Mauricio Macri también presentó un nivel elevado de rechazo, con un 67,1% de opiniones negativas frente al 28% de positivas.

La encuesta también midió la aprobación del Gobierno

El informe de Pulso Research incluyó una evaluación de la gestión nacional, que arrojó un 66,4% de opiniones negativas y un 28,9% de positivas.

Además, el 61,9% de los consultados consideró incorrecto el rumbo del Gobierno, mientras que el 26,4% lo evaluó favorablemente.

En relación con el liderazgo opositor, el 43,5% no identificó una figura de referencia. Dentro de ese porcentaje, el 22,1% respondió que no sabía o no contestó y el 21,4% sostuvo que no existía un líder.

Entre los nombres mencionados, Kicillof reunió el 20% de las respuestas y Cristina Kirchner el 13,8%.

Los resultados corresponden a una medición de opinión pública realizada durante octubre y reflejan valoraciones personales y percepciones sobre la gestión, sin constituir una proyección de intención de voto para 2027.