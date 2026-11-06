"Tenemos que terminar con la pesadilla de Milei”: Kicillof amplía el MDF y llama a construir una alternativa nacional

El gobernador presentó el MDF Hábitat y Territorio en Florencio Varela.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llamó a construir una alternativa política para 2027, durante el lanzamiento de una nueva rama del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Florencio Varela. Con un discurso centrado en la crisis habitacional, la paralización de la obra pública y el papel del Estado, el mandatario planteó que el peronismo debe prepararse para ofrecer respuestas concretas frente al programa económico libertario.

“Si nos proponemos en el 2027 terminar con la pesadilla de Milei, tenemos que tener la predisposición y la preparación para darle una solución a un problema que ha sido despreciado”, afirmó.

La actividad tuvo lugar en el Polideportivo Municipal La Patriada, donde quedó formalmente presentada MDF Hábitat y Territorio, una mesa sectorial destinada a trabajar sobre vivienda, infraestructura, acceso al suelo y servicios básicos. El acto contó con la participación del intendente Andrés Watson, los ministros bonaerenses Carlos Bianco, Andrés Larroque y Silvina Batakis, además de funcionarios provinciales, dirigentes políticos y organizaciones territoriales.

En uno de los pasajes más duros de su intervención, Kicillof responsabilizó directamente al Presidente por el deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda y vinculó la crisis habitacional con la situación general de la economía. “Por responsabilidad de Javier Milei, estamos viviendo una crisis cada vez más grave: su política económica destruye la industria, el trabajo y el sueño de miles de argentinos que aspiran a acceder a la casa propia”, sostuvo el mandatario.

El gobernador también cuestionó la idea de que la iniciativa privada pueda resolver por sí sola las necesidades de infraestructura y urbanización. En ese sentido, planteó que las dificultades actuales obligan a revisar el papel del Estado y las consecuencias del retiro de la inversión pública.

“Después de todo lo que estamos atravesando, nadie más podrá decirnos que la mano invisible del mercado va a resolver los problemas de nuestro pueblo”, advirtió.

La crisis habitacional y el papel de la Provincia

Durante el encuentro, Kicillof expuso cifras para dimensionar las necesidades habitacionales de Buenos Aires. Según los datos presentados por el mandatario, se requieren 220.000 viviendas para resolver situaciones de hacinamiento y otras 420.000 para reemplazar unidades en mal estado, mientras que casi dos millones de hogares necesitan mejoras.

También señaló que 2,5 millones de viviendas carecen de agua corriente y seis millones no tienen conexión a cloacas, cifras que utilizó para reclamar mayor inversión en infraestructura y servicios esenciales.

El gobernador puso especial atención en las dificultades que enfrentan los jóvenes para independizarse y las familias que destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler. “Hoy no se puede ni el alquiler”, afirmó al describir las restricciones económicas que, según su análisis, profundizan el problema del acceso a la vivienda.

En cuanto a la gestión provincial, sostuvo que desde 2019 se entregaron más de 23.000 viviendas y que el objetivo es alcanzar las 26.000 antes de finalizar su mandato. Además, indicó que el Instituto de la Vivienda mantiene 8.300 unidades en construcción.

Sin embargo, reconoció que ese esfuerzo resulta insuficiente frente a la magnitud de la demanda. “Lo multiplicamos por 100 y no alcanza”, expresó, al insistir en la necesidad de una política habitacional sostenida y con participación de los distintos niveles del Estado.

El acto contó con la participación del intendente Andrés Watson, los ministros bonaerenses Carlos Bianco, Andrés Larroque y Silvina Batakis, además de funcionarios provinciales, dirigentes políticos y organizaciones territoriales.

Una nueva rama del MDF para elaborar propuestas de gobierno

Más allá de las críticas a Milei, el encuentro tuvo un objetivo organizativo: incorporar Hábitat y Territorio a las mesas de trabajo del Movimiento Derecho al Futuro, que viene ampliando su estructura política y técnica con la mirada puesta en 2027.

La jornada incluyó debates sobre planificación urbana, ordenamiento territorial, acceso al suelo, regularización dominial, infraestructura y servicios públicos. También se abordaron alternativas de financiamiento, cooperativismo, construcción de viviendas y desarrollo de barrios.

Participaron, entre otros, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, y el dirigente peronista local Julio Pereyra. Por su parte, Watson cuestionó la paralización de las obras nacionales y destacó la necesidad de sostener una agenda de infraestructura para los municipios.







La presentación se produjo mientras Kicillof profundiza su despliegue político fuera de Buenos Aires y busca fortalecer vínculos con dirigentes provinciales, intendentes, organizaciones sindicales y sectores productivos.

En las últimas semanas, el MDF mantuvo encuentros con referentes de Santa Fe, desarrolló actividades en Entre Ríos y avanzó con su organización en otros distritos. A esa construcción se sumó recientemente Argentina Renace, la usina de ideas impulsada por Andrés Larroque dentro del universo político del MDF. El espacio reúne a especialistas y dirigentes de distintas provincias para trabajar sobre políticas sociales, seguridad democrática, territorio, vivienda y federalismo.

“No hay soluciones provinciales para problemas nacionales”

Hacia el cierre del acto, el gobernador volvió a establecer una relación entre las dificultades económicas de Buenos Aires y la necesidad de modificar las políticas nacionales. “Desde la Provincia nos oponemos al modelo de Milei y hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero sabemos que no hay soluciones provinciales para problemas nacionales”, afirmó.

En ese marco, también reclamó la aparición de una fuerza política capaz de ofrecer respuestas a los problemas económicos y sociales que describió durante su intervención. “Tiene que aparecer una fuerza política que resuelva este entuerto, que se ponga a trabajar para mejorar”, sostuvo ante los asistentes.

Con la incorporación de Hábitat y Territorio, el Movimiento Derecho al Futuro suma otra instancia de elaboración programática mientras avanza su organización nacional. El desafío del espacio será transformar los diagnósticos y las críticas al Gobierno en propuestas concretas, en paralelo con las negociaciones que el peronismo deberá afrontar para definir su estrategia y sus candidaturas de cara a 2027.