Las CTA llevaron al Papa un duro diagnóstico sobre la Argentina de Milei

Las centrales sindicales enviaron una carta a León XIV antes de su llegada al país. Advirtieron sobre el deterioro salarial, el endeudamiento familiar y las condiciones de trabajo, con cifras que reflejan el alcance de sus reclamos.
Política06 de noviembre de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
CTA Papa Francisco

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma enviaron una carta abierta al papa León XIV en la que expresaron su preocupación por la situación económica y social de la Argentina. A dos días de la llegada del pontífice al país, las organizaciones sindicales cuestionaron las políticas del gobierno de Javier Milei y advirtieron sobre el avance de la precarización laboral, la pérdida del poder adquisitivo y el endeudamiento de las familias.

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El documento, firmado por Hugo Yasky y Hugo Godoy, secretarios generales de ambas centrales, presenta un diagnóstico sobre las condiciones de vida de trabajadores ocupados, desocupados, jubilados y sectores de la economía popular.

Las organizaciones señalaron que casi la mitad de las personas ocupadas trabaja en condiciones de informalidad y sostuvieron que el salario mínimo perdió un 40% de su valor real durante los últimos tres años. También afirmaron que ese ingreso alcanza apenas para cubrir la mitad de una canasta básica.

Salarios en caída y familias endeudadas: la advertencia de las CTA

Uno de los principales ejes de la carta es el deterioro de los ingresos laborales. Las centrales aseguraron que el Salario Social Complementario, destinado a trabajadores de la economía popular, perdió un 75% de su poder adquisitivo antes de ser eliminado durante este año, una decisión que, según denunciaron, afectó a más de 900.000 personas.

El documento también vincula las dificultades económicas con el endeudamiento de los hogares y la expansión de las apuestas legales e ilegales entre los sectores de menores recursos.

Para las organizaciones, la pérdida de ingresos y la precarización del empleo limitaron la capacidad de las familias para afrontar sus gastos cotidianos.

A estas preocupaciones sumaron dos indicadores sociales: el desempleo juvenil supera el 16% y la pobreza entre los menores de 14 años alcanza el 45%, de acuerdo con las cifras consignadas por las centrales sindicales.

Los dirigentes presentaron estos datos como parte de un escenario que requiere mayores políticas de protección social y recuperación de los ingresos.

Cuestionamientos al Gobierno por las protestas y los derechos sociales

La carta también incluye críticas a la respuesta del Gobierno nacional frente a los reclamos de distintos sectores de la población.

Las CTA cuestionaron el tratamiento de las protestas de jubilados, personas con discapacidad y organizaciones sociales. Además, denunciaron retrocesos en políticas públicas destinadas a comunidades originarias y personas que necesitan asistencia estatal.

Entre los episodios mencionados figura el caso del fotógrafo Pablo Grillo, herido durante una manifestación, que las organizaciones incorporaron a sus cuestionamientos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

Los gremios también criticaron las expresiones públicas del presidente Javier Milei, a las que atribuyeron un clima de confrontación política y social.

Estos planteos forman parte de la posición expresada por las centrales en su documento dirigido al pontífice.

CTA

La visita de León XIV y el reclamo por la justicia social

La presentación de la carta se produce antes de la visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, que incluirá actividades religiosas, encuentros institucionales y reuniones con representantes del mundo del trabajo.

Como informó Grupo La Provincia, la Iglesia ya había planteado la necesidad de defender la justicia social y ampliar las oportunidades laborales, a partir de las declaraciones del presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Dante Braida.

El obispo había advertido sobre las necesidades de los sectores más postergados y reclamado respuestas que permitan mejorar las condiciones de vida. Desde el Gobierno, por su parte, señalaron que los mensajes del Papa tendrán un alcance internacional y no necesariamente estarán dirigidos a la política argentina.

En su carta, Yasky y Godoy reivindicaron la continuidad del legado de Francisco y expresaron su reconocimiento a León XIV por su defensa de la dignidad humana, la paz y la solidaridad.

Las centrales manifestaron su intención de saludar personalmente al pontífice durante su visita y ratificaron su compromiso con la defensa de los derechos laborales.

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De esta manera, el deterioro de los ingresos, las condiciones de empleo y la protección social quedaron entre las principales preocupaciones que las organizaciones sindicales buscan trasladar al Papa durante su estadía en el país.

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