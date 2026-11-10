Agua, jubilaciones, empleo y ludopatía: qué se discutirá esta semana en Diputados

Reunión ordinaria de la comisión de Presupuesto e Impuestos, bajo la presidencia del diputado Juan Pablo de Jesús.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires concentrará esta semana diez reuniones de comisiones, entre el martes 10 y el jueves 12 de noviembre: cuatro ordinarias y seis de asesores. La agenda incluye apuestas digitales, agua potable, conflictos laborales, protección de las infancias y jubilaciones. También habrá actividad en Presupuesto e Impuestos, pocos días después de la presentación del paquete económico para 2027.

Siete comisiones están presididas por legisladores de Unión por la Patria, dos por el PRO y una por Unión y Libertad.

Presupuesto 2027 y apuestas online

El jueves a las 15 se reunirá por vía remota la Comisión de Presupuesto e Impuestos, presidida por Juan Pablo de Jesús (Unión por la Patria). El gobierno de Axel Kicillof acaba de presentar el Presupuesto 2027: $58,6 billones de gastos, USD 1.000 millones de endeudamiento solicitado y fondos para municipios. El paquete incluye la Ley Impositiva y un proyecto de financiamiento, cuya autorización para tomar deuda necesitará dos tercios de los votos en ambas cámaras. La agenda parlamentaria anuncia la reunión del jueves, pero no incluye expedientes para ese encuentro.

A las 10 sesionará Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, bajo la presidencia de Micaela Olivetto (Unión por la Patria). Sus cinco proyectos de ley concentran distintas respuestas frente a las apuestas online. El más amplio, presentado por Facundo Tignanelli (Unión por la Patria) junto con Olivetto, tiene 64 artículos y propone controles biométricos, cierre de sesiones después de una hora, restricciones publicitarias y nuevos fondos para salud mental, municipios y clubes.

También figuran una campaña de Alejandra Lordén (UCR), capacitaciones escolares de Ayelén Rasquetti (Unión por la Patria), un programa de ciberludopatía educativa de Romina Braga (Coalición Cívica) y otro de prevención infantil de Martín Rozas (Unión y Libertad).

Agua segura y conflictos laborales

También el jueves a las 10, los asesores de Servicios Públicos revisarán expedientes bajo la presidencia de Juan Ariel Archanco (Unión por la Patria). El arsénico en el agua reúne tres iniciativas: Sabrina Sabat (Unión y Libertad) impulsa un mapa interactivo provincial y un régimen de agua segura; Maite Alvado (Unión por la Patria) propone garantizar suministro potable en municipios donde se superen los límites sanitarios.

Comisión de Servicios Públicos.

En la misma comisión se abordarán una tarifa diferencial para viviendas sin gas natural o agua potable, de Rasquetti; la obligación de informar la potabilidad en las facturas y proyectos para soterrar cableados. También habrá declaraciones de rechazo a la privatización de AySA. Entre sus autores figuran Cintia Romero (Unión por la Patria), Christian Castillo (PTS-FIT) y Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista-FITU).

La primera convocatoria será este martes a las 15: la Comisión de Trabajo, presidida por Soledad Alonso (Unión por la Patria), reunirá a sus asesores. Allí aparecen un proyecto de Martín Endere (PRO) para introducir evaluaciones de conocimientos y competencias en la administración pública y otro de Tignanelli para regular negociaciones colectivas entre el Poder Judicial y su personal.

Evelyn Flores Yanz (Unión por la Patria) y Valentín Miranda (UCR) proponen declaraciones sobre Granja Tres Arroyos; Castillo y Schlotthauer rechazan desalojos en Fate, mientras Carlos Fabián Luayza Troncozo (Nuevos Aires) plantea su preocupación por el cierre de la textil Will Der.

Niñez, ambiente y legislación

El jueves a las 11 se reunirá por vía remota el equipo de asesores de Niñez, Adolescencia y Familia, cuya presidenta es María Ángel Sotolano (PRO). El listado comprende un programa de fortalecimiento de la adopción de Braga, un plan contra el bullying y el acoso digital de María Paula Bustos (PRO), y una iniciativa de Natalia Blanco (PRO) para impedir el ingreso de deudores alimentarios morosos a estadios y espectáculos masivos.

Luciana Padulo (Unión por la Patria) propone abordar delitos online contra menores. Sotolano impulsa protección infantil ante emergencias climáticas y Leticia Bontempo (PRO), la integración de datos judiciales y registros de niñez.

A las 15, Ambiente y Desarrollo Sostenible sesionará bajo la presidencia de Sofía Vannelli (Unión por la Patria). Sofía Pomponio (La Libertad Avanza) impulsa declarar plaga al jabalí europeo y autorizar su caza de control. Juan Martín Malpeli (Unión por la Patria) plantea incentivos para tratar efluentes; Luciano Bugallo (Coalición Cívica) propone sancionar la caza no autorizada en propiedades privadas. También se estudiarán un proyecto de Margarita Recalde (Unión por la Patria) para mejorar la accesibilidad a reservas naturales y una reforma al Código de Aguas de Silvina Vaccarezza (UCR + Cambio Federal).

Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Diputados bonaerenses.

Legislación General, presidida por Héctor Eslaiman (Unión por la Patria), tendrá una reunión ordinaria el jueves a las 13 con 40 proyectos de ley. Entre ellos están la prórroga de la suspensión de desalojos en villas y asentamientos, de Romero; la protección de ecosistemas frente a desarrollos inmobiliarios, de Padulo; y la ampliación de derechos para personas con fibromialgia, de Rasquetti.

Consumo, jubilaciones e industria

Derechos del Usuario y el Consumidor, presidida por Diego Nanni (Unión por la Patria), reunirá a sus asesores el jueves a las 15. Andrés De Leo (Coalición Cívica) propone limitar a 30 minutos la espera en cajas de bancos y prestadoras; Rasquetti plantea aire gratuito para neumáticos en estaciones de servicio y Ana Luz Balor (Unión por la Patria) impulsa un régimen de protección en el comercio electrónico.

A las 16 trabajarán los asesores de Previsión y Seguridad Social, comisión presidida por Sabat. José Renaldo Galván (Unión por la Patria) propone cambios en el reconocimiento de excombatientes de Malvinas y Ricardo Lissalde (Unión por la Patria), modificaciones para la jubilación activa bonaerense. Se suman resoluciones de concejos deliberantes de Escobar, San Nicolás, General Rodríguez y Junín contrarias a reformas previsionales.

Industria y Minería, presidida por Endere, convocó a sus asesores para el jueves a las 11 de manera remota, sin un temario publicado.