Mayra Mendoza reivindicó a una generación que hace de la memoria una bandera

La diputada bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, participó del 6.º Encuentro Anual “Futuro Memoria” en la República de los Niños de La Plata. La dirigente destacó la presencia de miles de jóvenes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y felicitó especialmente a los estudiantes quilmeños que presentaron sus proyectos.

A través de sus redes sociales, Mendoza reconoció el trabajo de las delegaciones escolares y vinculó su participación con la defensa de los derechos humanos. “Quiero felicitar a todos y todas los que participaron y, muy especialmente, a los pibes y pibas de distintas escuelas de Quilmes que llevaron sus proyectos, sus ideas y su compromiso a este encuentro”, expresó.

La legisladora también cuestionó los discursos que buscan desacreditar esa defensa. “En tiempos en los que nos quieren hacer creer que defender los derechos humanos es algo de lo que no debemos sentirnos orgullosos, emociona ver a una generación que hace de la Memoria, la Verdad y la Justicia una bandera para construir el futuro”, sostuvo.

Su mensaje puso el foco en el protagonismo de los jóvenes y en los aportes de las escuelas de Quilmes a una convocatoria provincial centrada en la memoria y la participación.

Una edición atravesada por los 50 años del golpe de Estado

El cierre del programa se realizó el jueves 5 de noviembre. La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, propone que jóvenes de entre 14 y 21 años elaboren producciones artísticas y culturales para reflexionar sobre el pasado reciente y las consecuencias de la última dictadura cívico-militar.

Según informó la Provincia, la edición 2026 contó con más de 18.000 participantes de 123 municipios a lo largo del programa. En el año del 50.º aniversario del golpe de Estado de 1976, los trabajos abordaron temas como las resistencias culturales, la organización colectiva, la economía y el trabajo. Durante la jornada de cierre, seis producciones seleccionadas recibieron premios de equipamiento y materiales pedagógicos para sus instituciones.