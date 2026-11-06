El Senado aprobó la empresa estatal de medicamentos: la pulseada que se viene en Diputados

El proyecto del oficialismo bonaerense busca abastecer hospitales públicos y reducir costos sanitarios.

El Senado bonaerense dio media sanción al proyecto de Axel Kicillof para crear una empresa estatal de medicamentos, con el respaldo de Fuerza Patria y el rechazo de la oposición. La iniciativa, impulsada junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, pasó a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá reunir los votos necesarios para convertirla en ley, en medio de cuestionamientos sobre su financiamiento, los costos de funcionamiento y los mecanismos de control.

Los principales reparos opositores apuntan a la creación de una nueva estructura administrativa en un contexto de dificultades en las prestaciones de IOMA, el abastecimiento de insumos y el funcionamiento de los hospitales públicos. El Ejecutivo, en cambio, defiende la propuesta como una herramienta para fortalecer la producción provincial, garantizar el suministro de medicamentos y reducir los costos de adquisición para el sistema sanitario.

El proyecto establece la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que tendrá como objetivo investigar, desarrollar, producir y comercializar medicamentos e insumos sanitarios.

La compañía también estará habilitada para elaborar vacunas, productos médicos, equipamiento, ingredientes farmacéuticos y otros elementos vinculados con la atención de la salud. Además, podrá realizar operaciones de importación y exportación relacionadas con su actividad. Según el texto aprobado, la producción deberá destinarse prioritariamente al abastecimiento de hospitales provinciales y municipales, aunque la empresa también podrá comercializar productos y establecer acuerdos con otros organismos.

El proyecto ya había atravesado varias instancias de negociación y modificaciones en las comisiones del Senado, especialmente por las facultades administrativas y financieras que tendría la nueva entidad. Una de las principales modificaciones establece que la Provincia conservará el 99% del capital social, mientras que el porcentaje restante podrá corresponder a otros participantes. La propuesta original contemplaba una participación estatal menor, por lo que el cambio refuerza el control provincial sobre la futura compañía.

También se incorporaron restricciones para las operaciones de endeudamiento y una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, integrada por cinco diputados y cinco senadores, con facultades para supervisar la actividad y solicitar información.

La oposición apunta contra los costos y vuelve a poner a IOMA en el centro

El rechazo más fuerte llegó desde La Libertad Avanza, el PRO, Hechos y Unión y Libertad, cuyos legisladores cuestionaron la necesidad de constituir una nueva empresa pública y advirtieron sobre sus posibles consecuencias fiscales.

La senadora libertaria Analía Balaudo sostuvo que la propuesta no establece con suficiente precisión qué problemas del mercado pretende resolver ni qué productos deberían priorizarse. “El proyecto no identifica fallas de mercado”, afirmó durante el debate, antes de advertir que la iniciativa podría generar una superposición de funciones con empresas que ya producen y distribuyen medicamentos.

Desde Hechos, el espacio político de los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, la senadora María Emilia Subiza planteó reparos sobre la capacidad de la administración bonaerense para afrontar una nueva estructura. “Me pregunto con qué capacidad el Poder Ejecutivo provincial decide crear un laboratorio de gran escala cuando enfrenta una situación crítica en los recursos ya existentes”, expresó. La legisladora vinculó esa crítica con las deficiencias edilicias de los hospitales, las dificultades para acceder a insumos y los problemas prestacionales del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

Su compañero de bancada, Marcelo Leguizamón, recordó que la iniciativa ya había sido discutida en 2024 y sostuvo que el Ejecutivo debería priorizar una simplificación de los procedimientos administrativos existentes.

Por su parte, el senador del PRO Juan Manuel Rico Zini cuestionó la falta de precisiones sobre los costos de funcionamiento, las fuentes de financiamiento y la cantidad de directores que tendrá la compañía. “El proyecto tiene debilidades, entre ellas, una falta de análisis de los costos necesarios”, afirmó, al señalar que todavía existen aspectos administrativos que deberían estar definidos antes de crear la nueva estructura.

🏛️ El Senado aprobó el proyecto que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense De este modo, la Provincia apunta a consolidar la producción pública de medicamentos y productos médicos, con la intención de abastecer los hospitales. 🔗 https://t.co/FSs0soUIgm https://t.co/qAHo7qJ6hY — Senado BA (@Senado_BA) November 5, 2026

El oficialismo defendió la medida frente al recorte de programas nacionales

La defensa del proyecto estuvo a cargo del senador de Fuerza Patria Fernando Coronel, quien vinculó la iniciativa con el aumento de la demanda sobre los hospitales públicos y la reducción de programas sanitarios nacionales.

El legislador sostuvo que la pérdida de empleos y de cobertura médica en distintos sectores de la población incrementa la presión sobre el sistema provincial. También cuestionó los cambios introducidos por Nación en el programa Remediar, destinado a facilitar medicamentos esenciales a los centros de atención primaria.

“Esto permitiría que desde la Provincia se pueda garantizar tener los medicamentos que se necesitan a una velocidad mayor de la que se tienen hoy”, afirmó Coronel durante su intervención.

El ministro Nicolás Kreplak ya había defendido la propuesta durante su tratamiento en comisiones. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el funcionario sostuvo que las reformas sanitarias buscan establecer herramientas de largo plazo y no beneficiar únicamente a la administración actual. “Estos proyectos no son para beneficiar a una gestión. Estamos pensando un sistema de salud a largo plazo”, había afirmado ante los legisladores.

El SIPBA sigue trabado y la reforma sanitaria avanza por separado

La media sanción de la empresa farmacéutica no se extendió al otro proyecto sanitario del Ejecutivo. El Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) continuará su tratamiento en la Comisión de Presupuesto, donde deberán analizarse nuevas modificaciones antes de que pueda llegar al recinto. La iniciativa busca articular hospitales provinciales, municipales y prestadores privados mediante una red coordinada de atención, pero generó cuestionamientos por las competencias de los municipios y las obligaciones económicas que podrían asumir.

Uno de los principales reparos se concentra en la propuesta de armonizar los salarios de los profesionales médicos municipales con las paritarias provinciales. Los intendentes reclamaron precisiones sobre los recursos necesarios para afrontar esos compromisos, una discusión que impidió que ambas reformas avanzaran de manera conjunta.

Mientras el SIPBA continúa en comisión, la empresa estatal de medicamentos tendrá su próxima instancia de negociación en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá reunir los votos necesarios para conseguir la sanción definitiva. El proyecto llega con modificaciones sobre la composición de la compañía y los mecanismos de control, aunque persisten las críticas opositoras por los costos de funcionamiento, las facultades de endeudamiento y la fiscalización de los recursos.

La discusión tiene un antecedente importante: una versión anterior había obtenido media sanción en Diputados durante 2024, pero no completó su recorrido parlamentario. El nuevo texto retoma aquella propuesta e incorpora cambios que permitieron destrabar su tratamiento en el Senado.