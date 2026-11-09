León XIV en Claypole: “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”

El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde compartió un encuentro con las personas con discapacidad que viven en la institución, religiosos y fieles. Durante su mensaje, reivindicó la dignidad humana y destacó el trabajo cotidiano de quienes acompañan a los residentes.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar el sustento de la dignidad del ser humano y de lo que es importante en la vida”, expresó ante la comunidad.

El Pontífice describió al Cottolengo como “una comunidad fraterna de puertas abiertas” y sostuvo que instituciones de estas características tienen mucho que aportar a las sociedades. También valoró la labor de cuidado como una contribución a la convivencia y la paz.

Un llamado a la caridad y al compromiso de los jóvenes

En su intervención, León XIV manifestó su deseo de que la Argentina multiplique las obras de caridad y convocó a las nuevas generaciones a involucrarse en el acompañamiento de quienes necesitan asistencia.

“Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la caridad”, señaló. En ese marco, expresó su expectativa de que surja en el país una nueva generación comprometida con el servicio a los demás.

El Papa también vinculó ese compromiso con la esperanza cristiana. “El amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida”, afirmó, antes de dirigirse especialmente a quienes atraviesan dificultades físicas o espirituales.

La visita puso en primer plano la tarea de una institución que combina el alojamiento permanente con propuestas educativas, terapéuticas, recreativas y laborales destinadas a fortalecer la autonomía de sus residentes.

Kicillof recibió al Papa y pidió escuchar su mensaje

Antes del encuentro con la comunidad, Axel Kicillof recibió a León XIV junto al intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

“Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires, padre”, le expresó el gobernador. Durante el saludo, le entregó un mate bordó con el nombre León XIV grabado, presentado en una caja de madera.

En su llegada al establecimiento, el Pontífice estuvo acompañado por Jorge Rubén Lugones, obispo de Lomas de Zamora, diócesis a la que pertenece Claypole.

Luego de la recepción, Kicillof habló con la prensa y se refirió a los temas planteados por el Papa durante su visita al país. “Habló de la discapacidad, habló de la universidad”, destacó.

“Yo no lo quiero poner en clave de discordia ni de disputa, simplemente que lo escuchen, porque son las prioridades que trae un Papa que viene a darle un mensaje a la sociedad argentina”, sostuvo el mandatario. Y agregó: “Que lo escuchen, los que tenían los oídos tapados, que lo escuchen”.

Una institución con más de 400 residentes

El Pequeño Cottolengo Don Orione funciona sobre la avenida Lacaze, en un predio de aproximadamente 50 hectáreas, y alberga a más de 400 personas con discapacidad. Cuenta con hogares, espacios educativos, talleres y servicios de atención especializada.

Su historia en Claypole comenzó con la colocación de la piedra fundamental, el 28 de abril de 1935, por iniciativa de San Luis Orione. La inauguración se concretó el 21 de mayo de 1936, con seis pabellones y una iglesia. Con el tiempo, la obra amplió sus instalaciones y servicios.

Como informó Grupo La Provincia, la agenda de León XIV en la Argentina contemplaba para este lunes la visita a Claypole y, posteriormente, una misa en Palermo, además de encuentros con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas.