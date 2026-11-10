Presupuesto 2027 y reelecciones indefinidas: Kicillof busca un acuerdo, el massismo marca límites y crece la presión de los intendentes

El gobernador intenta incorporar la reforma de los mandatos municipales a la negociación legislativa de fin de año.

La negociación por el Presupuesto 2027 abrió un nuevo frente de tensión dentro del peronismo bonaerense. El gobernador Axel Kicillof busca que la discusión por las reelecciones indefinidas de los intendentes forme parte de las conversaciones legislativas de fin de año, pero encontró resistencia del Frente Renovador, que ratificó su rechazo a modificar los límites vigentes.

El planteo llega en un momento decisivo para la administración provincial. El Ejecutivo necesita reunir acuerdos para aprobar el Presupuesto, la Ley Impositiva y una autorización de endeudamiento por hasta 1.000 millones de dólares, al tiempo que los municipios reclaman mayores recursos y previsibilidad financiera. En ese escenario, la posibilidad de habilitar nuevos mandatos aparece como otro asunto de negociación, aunque el massismo ya advirtió que acompañar las cuentas públicas no implicará respaldar una reforma electoral.

El gobernador presentó el pasado 5 de noviembre un proyecto de Presupuesto 2027 de $58,6 billones, acompañado por la Ley Impositiva y una solicitud de financiamiento. La exposición ante los legisladores estuvo a cargo del ministro de Economía, Pablo López, y marcó el inicio de las conversaciones con oficialismo y oposición.

El paquete también contempla un Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, vinculado a la autorización de deuda, cuyo alcance y distribución serán parte de las negociaciones con los bloques parlamentarios. Pero a las discusiones sobre gastos, impuestos y recursos municipales se sumó una demanda que viene ganando espacio en el oficialismo: modificar la ley que impide a los intendentes competir por más de dos mandatos consecutivos. El entorno del gobernador pretende que la reforma se discuta junto con las iniciativas económicas de fin de año.

El massismo separa las cuentas de las reelecciones y advierte que votará en contra

La respuesta más contundente llegó desde el Frente Renovador. Su presidente bonaerense, el diputado Rubén Eslaiman, anticipó que el espacio acompañará las herramientas financieras solicitadas por Kicillof, pero no aceptará eliminar los límites a la permanencia en los cargos.

“Vamos a darle al Gobernador el Presupuesto y el aumento de deuda que pidió por las dificultades que enfrenta la PBA”, expresó el legislador, antes de marcar una diferencia central: “Cuando llegue esa discusión en particular vamos a votar en contra de las re re re re”.

Eslaiman explicó que la intención es garantizar que la Provincia pueda afrontar salarios y compromisos financieros sin modificar la posición partidaria sobre los mandatos. “Defendemos lo que pensamos en contra de las perpetuidades en los cargos”, sostuvo.

El Frente Renovador fue uno de los impulsores de la Ley 14.836, sancionada en 2016, que estableció un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

Por suerte se vota en particular el presupuesto y el endeudamiento Vamos a darle al Gobernador el Presupuesto y el aumento de deuda que pidio por las dificultades que enfrenta la PBA. Y cuando llegue esa discusion en particular vamos a votar en CONTRA de las RE RE RE RE. Asi tenemos la seguridad de que el gobernador puede pagar los sueldos y la deuda y defendemos lo que pensamos en contra de las PERPETUIDADES en los cargos. https://t.co/sW9bOeegze — Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) November 8, 2026

Los intendentes presionan y el MDF busca acelerar los tiempos

La advertencia del massismo llega cuando los jefes comunales alineados con Kicillof reclaman avances concretos. La legislación vigente mantiene el límite de dos mandatos consecutivos y, según los relevamientos difundidos hasta ahora, alrededor de 80 intendentes quedarían impedidos de competir nuevamente en 2027.

Uno de los dirigentes que volvió a plantear el tema fue Andrés Watson, intendente de Florencio Varela. Durante la presentación de la mesa Hábitat y Territorio del MDF, con Kicillof presente, defendió la posibilidad de que los vecinos decidan si quieren renovar el mandato de sus autoridades.

“El pueblo es el que debe elegir, no un grupo de legisladores”, afirmó Watson, quien también recordó que el gobernador ya expresó su posición favorable a revisar la norma.

El reclamo forma parte de una discusión que se intensificó durante los últimos días dentro de Fuerza Patria cuando el diputado massista Alexis Guerrera le reclamó al MDF que avance con el tratamiento del proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán.

La iniciativa permanece en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Germán Lago, dirigente vinculado con el oficialismo provincial. “No hay ningún representante del Frente Renovador en esa comisión, con lo cual el primer paso es que abran la discusión”, planteó Guerrera, al trasladar al kicillofismo la responsabilidad de poner en marcha el debate.

El reclamo forma parte de una discusión que se intensificó durante los últimos días dentro de Fuerza Patria cuando el diputado massista Alexis Guerrera le reclamó al MDF que avance con el tratamiento del proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán .

La discusión no se resolverá únicamente con un acuerdo entre Kicillof y Massa. El gobernador también deberá ordenar las posiciones de los distintos sectores del peronismo y conseguir acompañamiento fuera de Fuerza Patria, especialmente en la Cámara de Diputados.

El bloque justicialista cuenta con 39 de las 92 bancas de Diputados, por debajo de los 47 votos necesarios para alcanzar una mayoría absoluta. En el Senado, el oficialismo dispone de 24 integrantes sobre un total de 46, aunque también allí necesita mantener alineados a todos sus sectores.

El panorama se complica por la negativa de La Libertad Avanza y el PRO a eliminar los límites a los mandatos. La UCR, por su parte, mantiene posiciones diferentes entre sus dirigentes, lo que abre interrogantes sobre eventuales acuerdos.

A esa dificultad se suma La Cámpora, cuya postura será relevante para cualquier entendimiento. En el kirchnerismo existen diferencias sobre el alcance de una eventual reforma electoral y sobre la conveniencia de aprobar una iniciativa que fortalecería políticamente a los intendentes más cercanos al gobernador.

En paralelo, los intendentes comienzan a evaluar alternativas si la modificación no prospera. Entre las opciones que circulan aparece la posibilidad de encabezar listas de concejales para mantener presencia política en sus distritos.

Una definición que pone a prueba la unidad del peronismo

Con el período de sesiones ordinarias previsto hasta el 30 de noviembre, el margen para avanzar comienza a reducirse. Para Kicillof, la negociación representa dos desafíos simultáneos: garantizar la aprobación del Presupuesto 2027 y responder al reclamo de los intendentes que integran su principal estructura territorial.

La discusión también pone a prueba la relación entre el MDF, el Frente Renovador y los demás sectores del justicialismo, que deberán definir hasta dónde pueden avanzar en acuerdos comunes sin trasladar sus diferencias a las votaciones.

Por ahora, el respaldo al paquete financiero y la reforma de los mandatos siguen caminos distintos. El oficialismo busca acercarlos en la negociación, los intendentes presionan para acelerar una definición y el massismo anticipa que no modificará su postura.

El resultado dependerá de los acuerdos que se construyan en las próximas semanas, en una Legislatura donde la discusión por los recursos provinciales quedó atravesada por otra disputa de fondo: quiénes podrán volver a competir por el poder municipal en 2027.