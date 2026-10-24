PRO y LLA: la pelea por las intendencias enfría el pacto y Ritondo reúne a la tropa.

El PRO bonaerense abrirá este lunes 26 de octubre una nueva etapa de su reorganización territorial, en medio de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) que permanece trabado por el control de las intendencias y el reparto de candidaturas. El diputado nacional Cristian Ritondo reunirá a intendentes, concejales y referentes de la Primera Sección Electoral para unificar posiciones antes de retomar las negociaciones con el espacio que conduce Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria llega después de una semana de conversaciones sin avances concretos entre las conducciones partidarias. Aunque ambos sectores mantienen la intención de construir una alianza para disputar la Gobernación en 2027, los libertarios rechazan garantizarle al PRO el control de los municipios que actualmente administra, mientras el macrismo reclama preservar sus estructuras territoriales y participar de las decisiones sobre las listas.

La diferencia no se limita a los nombres de los candidatos. También involucra los tiempos para cerrar el entendimiento, el peso de cada fuerza en los concejos deliberantes y la distribución de lugares en las listas legislativas. El PRO pretende acelerar las definiciones; en LLA consideran que todavía no es necesario establecer todas las condiciones de un eventual frente común.

Ritondo busca ordenar a los intendentes antes de negociar

El encuentro del lunes se realizará en la sede nacional del PRO y marcará el inicio de una ronda de reuniones organizadas por sección electoral. La conducción convocará primero a representantes de la Primera Sección, mientras que las siguientes semanas estarán destinadas a los restantes territorios bonaerenses.

El cronograma contempla encuentros todos los lunes hasta diciembre, con la participación de intendentes, concejales, consejeros escolares y dirigentes municipales. La última convocatoria reunirá a representantes de las secciones Séptima y Octava.

La estrategia busca identificar las demandas y particularidades de cada distrito antes de establecer una posición común frente al oficialismo nacional. Ritondo pretende evitar que los dirigentes locales avancen en acuerdos individuales con los libertarios y debiliten la capacidad de negociación del partido.

Alianza de La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones 2025.

La iniciativa continúa la cumbre que reunió el lunes pasado a legisladores nacionales, provinciales e intendentes. Allí, el titular del PRO planteó que el espacio debía llegar fortalecido a 2027 y dejó una definición sobre la importancia de Buenos Aires: “Es imposible pensar que nos vaya bien en el país si no nos va bien en la Provincia”.

De aquella reunión participaron, entre otros, Pablo Petrecca, referente del bloque macrista en el Senado bonaerense; Alejandro Rabinovich, presidente de la bancada en Diputados; y Florencia De Sensi, secretaria general del partido. También estuvieron los intendentes Juan Fiorini, de Junín, y Javier Martínez, de Pergamino.

La coordinación partidaria tiene además una dimensión legislativa. Los dirigentes comenzaron a discutir posiciones comunes frente al Presupuesto bonaerense 2027 y la Ley Fiscal Impositiva, dos iniciativas que involucran recursos provinciales, tributos y financiamiento de las administraciones municipales.

Sin embargo, la mayor tensión sigue concentrada en el armado electoral. El PRO busca sostener su estructura propia mientras negocia con una fuerza que aspira a ampliar su presencia territorial y que no está dispuesta a reconocer automáticamente las candidaturas de sus aliados.

Intendencias y listas: el conflicto que enfría el acuerdo

Uno de los principales obstáculos es la negativa libertaria a reservar las intendencias para los actuales dirigentes del PRO. En el partido amarillo consideran que conservar los gobiernos municipales debe formar parte de cualquier entendimiento, pero en LLA sostienen que existen distritos donde sus propios referentes podrían disputar las candidaturas.

Entre los municipios que aparecen en las conversaciones figuran Zárate, Arrecifes y Nueve de Julio, donde las diferencias podrían enfrentar a dirigentes de ambas fuerzas. La discusión también comprende la integración de las listas de concejales y legisladores provinciales.

Ritondo busca ordenar a los intendentes antes de negociar.

Los antecedentes electorales alimentan la desconfianza. En 2025, Petrecca, Martínez y la intendenta María José Gentile, de Nueve de Julio, terminaron participando de acuerdos locales por fuera del entendimiento general entre el PRO y los libertarios.

Esa experiencia es uno de los argumentos utilizados por Ritondo para reclamar una negociación institucional que alcance al conjunto del partido. La intención es impedir que cada distrito resuelva por separado su relación con LLA y que el macrismo termine perdiendo representación dentro de una alianza provincial.

Mar del Plata aparece como otro escenario especialmente conflictivo. El intendente Guillermo Montenegro pretende garantizar la continuidad de su espacio en la conducción municipal, mientras dirigentes libertarios sostienen que existe un acuerdo previo para que la candidatura a intendente en 2027 corresponda a un representante de LLA.

A esa discusión se suma el senador radical Maximiliano Abad, cuya eventual participación en la competencia por la intendencia circula entre las alternativas políticas locales. Por ahora, ninguna de esas posibilidades tiene una definición electoral formal.

La interna libertaria tampoco está completamente ordenada. Pareja reunió recientemente en Quilmes a referentes de la Tercera Sección para reclamar coordinación y reducir las disputas entre dirigentes del propio espacio. Las diferencias alcanzan municipios como Quilmes, Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora.

El problema para una eventual alianza es que un acuerdo provincial no garantiza automáticamente que ambas fuerzas acepten compartir candidaturas en los 135 municipios bonaerenses. En los distritos gobernados por el PRO se discute la continuidad de sus equipos; donde ninguno de los dos espacios administra, aparece la competencia por encabezar las listas opositoras.

Elecciones bonaerenses 2025.

Santilli, Bullrich y las definiciones que siguen pendientes

La negociación también incluye la candidatura a gobernador. El nombre de Diego Santilli aparece entre las principales alternativas para encabezar un eventual frente entre el macrismo y los libertarios, aunque todavía no existe una definición conjunta.

En sectores de LLA consideran que aceptar una postulación de Santilli podría representar una concesión importante al PRO. Sin embargo, ese eventual acuerdo no implicaría entregar automáticamente las candidaturas municipales ni los lugares en las listas legislativas.

Del lado macrista también hay diferencias sobre cómo distribuir los espacios. Algunos dirigentes priorizan que Santilli encabece la fórmula provincial, mientras otros sostienen que una candidatura libertaria podría abrir mayores posibilidades para negociar representación territorial.

Las conversaciones continúan entre referentes de ambas fuerzas, aunque todavía no se reconstruyó una mesa formal como la que funcionó durante el armado electoral de 2025. En aquellas negociaciones participaron Pareja, Ritondo, Santilli y Montenegro.

En paralelo, el PRO bonaerense tomó distancia de las versiones sobre una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich. La senadora nacional aseguró recientemente que se siente preparada para ocupar la Presidencia, pero evitó confirmar si buscará competir en 2027.

Dentro del macrismo provincial interpretan que sus movimientos apuntan a fortalecer su posicionamiento político y no necesariamente a impulsar una candidatura propia. También consideran que Javier Milei continúa siendo la principal referencia presidencial de La Libertad Avanza, sin que aparezca una alternativa sucesoria definida.

Milei y Bullrich.

Esa lectura convive con las diferencias territoriales entre ambas fuerzas. El PRO mantiene su disposición a negociar con el oficialismo nacional, pero pretende preservar capacidad de decisión sobre los municipios y las listas. Los libertarios, en cambio, buscan que su crecimiento político se traduzca en mayor protagonismo dentro del armado bonaerense.

Por ahora, algunos sectores partidarios consideran que el entendimiento podría demorarse hasta diciembre, mientras las conversaciones continúan sin reglas compartidas para resolver las candidaturas locales.

La reunión de este lunes será el primer paso de la nueva ronda territorial que impulsa Ritondo. Con intendentes que buscan conservar sus espacios, libertarios que pretenden disputar las postulaciones y una candidatura provincial todavía sin cerrar, el PRO intenta llegar unido a una negociación en la que siguen sin resolverse las principales diferencias con sus aliados de 2025.