Ritondo reunió al PRO y puso en marcha el armado 2027: intendentes, Legislatura y la negociación con los libertarios

Cristian Ritondo convocó a referentes nacionales, provinciales y municipales para coordinar posiciones ante el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva.

El presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, encabezó una cumbre con legisladores nacionales, provinciales e intendentes para coordinar la estrategia política y parlamentaria del partido rumbo a 2027. La reunión abrió un esquema de encuentros semanales que se extenderá hasta diciembre y tendrá como prioridades fortalecer las estructuras territoriales, unificar posiciones legislativas y preparar al espacio para las próximas elecciones.

La convocatoria reunió a dirigentes de ambas cámaras de la Legislatura provincial, representantes del Congreso y jefes comunales del interior bonaerense. También se abordaron el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva que deberá tratar la Provincia, los proyectos impulsados por el macrismo en el Congreso y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial al trabajo parlamentario.

El encuentro se produjo mientras el PRO y La Libertad Avanza mantienen abierta la negociación por un eventual acuerdo electoral, con diferencias sobre las candidaturas municipales, el reparto de lugares en las listas y el respeto de las estructuras partidarias que cada fuerza conserva en el territorio.

“Donde hay uno del PRO, está todo el PRO”, afirmó Ritondo durante la reunión, en un mensaje que vinculó la organización interna con el próximo proceso electoral.

Del encuentro participaron Pablo Petrecca, vicepresidente segundo del PRO bonaerense y presidente del bloque partidario en el Senado provincial; Alejandro Rabinovich, titular del bloque amarillo en Diputados bonaerenses; y Florencia De Sensi, secretaria general del partido y diputada nacional. También participaron los intendentes Juan Fiorini, de Junín, y Javier Martínez, de Pergamino, dos distritos del interior donde el PRO conserva gobiernos municipales y estructuras partidarias propias.

La representación nacional incluyó a los diputados Javier Sánchez Wrba, Alejandro Finocchiaro y Martín Yeza. Por el Senado provincial estuvieron Juan Manuel Rico Zini, Jorge Schiavone y Alex Campbell, mientras que entre los diputados bonaerenses participaron Agustín Forchieri, Natalia Blanco, Paula Bustos, Leticia Bontempo, María Sotolano, Laura Ricchini, Fernando Rovello, Martín Endere y Julieta Quintero Chasman.

Durante la reunión, Ritondo planteó la necesidad de ordenar el trabajo de los distintos niveles de representación partidaria. “El año que viene tenemos un proceso electoral muy importante y queremos llegar con el partido fortalecido y preparado para un desafío clave para la provincia y el país. En este camino, donde hay uno del PRO, está todo el PRO”, sostuvo.

El diputado nacional también remarcó la importancia electoral de Buenos Aires para el armado nacional del partido. “Es imposible pensar que nos vaya bien en el país si no nos va bien en la Provincia”, afirmó.

El Presupuesto bonaerense y la Ley Fiscal, entre las prioridades legislativas

Uno de los puntos centrales de la convocatoria fue la coordinación del trabajo parlamentario ante las discusiones que tendrá la Legislatura bonaerense.

Los representantes del PRO analizaron el próximo tratamiento del Presupuesto provincial y la Ley Fiscal Impositiva, dos instrumentos que definirán las autorizaciones de gastos, las previsiones de recursos y las condiciones tributarias para el próximo ejercicio.

La discusión presupuestaria involucra tanto a los legisladores como a los intendentes, ya que el esquema financiero provincial incluye partidas, programas y transferencias que inciden sobre las administraciones municipales. En ese marco, los referentes del espacio compartieron la situación de los bloques en Diputados y el Senado bonaerense.

El encuentro encabezado por Ritondo fue el primero de una serie de convocatorias que continuarán durante las próximas semanas. Según informaron desde el PRO bonaerense, la agenda contempla reuniones todos los lunes hasta diciembre, con actividades que incorporarán progresivamente a concejales, consejeros escolares, intendentes y referentes partidarios de las distintas secciones electorales.

“Tenemos que fortalecer nuestro espacio, nuestra identidad, nuestro territorio y nuestros intendentes. Donde gobierna el PRO la gente vive mejor; no es un eslogan, es la realidad”, sostuvo Petrecca.

La agenda del PRO contempla reuniones todos los lunes hasta diciembre , con actividades que incorporarán progresivamente a concejales, consejeros escolares, intendentes y referentes partidarios de las distintas secciones electorales.

El acuerdo con La Libertad Avanza y la disputa por las intendencias

La reorganización del PRO coincide con una negociación todavía abierta con La Libertad Avanza por el escenario electoral de 2027. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, las diferencias entre ambos espacios se concentran en el mecanismo para definir candidaturas y en el control político de los municipios.

Ritondo pretende que cualquier entendimiento electoral sea negociado por el PRO como partido y no mediante acuerdos individuales entre dirigentes locales y referentes libertarios.

Del otro lado, el armado bonaerense que conduce Sebastián Pareja rechaza que las candidaturas municipales queden reservadas automáticamente para quienes actualmente gobiernan bajo el sello amarillo.

Esa diferencia resulta especialmente relevante en los distritos donde el PRO conserva intendencias, pero La Libertad Avanza construyó estructuras propias durante los últimos años.

Entre los puntos de discusión aparecen la continuidad de los jefes comunales, la integración de las listas para los concejos deliberantes, el reparto de las candidaturas legislativas seccionales y la posibilidad de recurrir a una competencia interna cuando no existan acuerdos.

El PRO busca preservar su representación territorial y su identidad partidaria dentro de un eventual frente común. La Libertad Avanza, por su parte, pretende mantener capacidad de decisión sobre las candidaturas en los municipios bonaerenses, incluidos aquellos administrados por sus aliados.