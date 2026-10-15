El PRO exige negociar en bloque y LLA abre la disputa por las intendencias bonaerenses rumbo a 2027

Ritondo, Santilli y Pareja.

La negociación electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) sumó nuevas diferencias en la provincia de Buenos Aires. Mientras Cristian Ritondo busca que el partido amarillo llegue unido a cualquier acuerdo para 2027, el armado que conduce Sebastián Pareja sostiene que ninguna candidatura municipal debe quedar reservada de antemano, incluso en distritos donde actualmente gobiernan dirigentes del macrismo.

La discusión empieza a mostrar nombres y territorios concretos. General Pueyrredón aparece como uno de los principales escenarios de la disputa, con dirigentes libertarios que ya evalúan alternativas para suceder a Guillermo Montenegro. También anticipan negociaciones complejas en Pergamino, Zárate y Nueve de Julio, entre otros municipios donde ambos espacios pretenden conservar o ampliar su representación.

El movimiento coincide con la decisión de LLA de acelerar su organización provincial y preparar un congreso partidario para fin de año. Del otro lado, Ritondo busca evitar conversaciones aisladas y sostener una posición común, mientras dirigentes del PRO comienzan a pronunciarse sobre la Gobernación y las candidaturas locales.

Ritondo reclama una sola mesa de negociación

La estrategia del PRO quedó sintetizada en una consigna surgida de las conversaciones entre su conducción y los intendentes: “Si está el PRO, tiene que estar todo el PRO, no solo algunos”. El planteo busca establecer que los acuerdos con los libertarios involucren al conjunto del partido, independientemente de los vínculos particulares que cada dirigente mantenga con el Gobierno nacional.

La preocupación responde a las diferencias territoriales que ya existen dentro del espacio. Algunos jefes comunales sostienen relaciones fluidas con los representantes de LLA, mientras otros enfrentan conflictos por candidaturas, representación en los concejos deliberantes y participación en actividades políticas compartidas.

En Bahía Blanca, por ejemplo, la visita de Javier Milei dejó afuera de parte de las actividades a Gisela Caputo, presidenta del Concejo Deliberante y dirigente vinculada a Ritondo. El episodio expuso las dificultades para trasladar el entendimiento nacional a municipios donde conviven distintos sectores amarillos y libertarios.

Gisela Caputo representa el cambio en Bahía Blanca. Tiene experiencia, convicción y el respaldo de un espacio político que confía en su liderazgo para lo que viene. https://t.co/TCVAbdHjGV — Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 18, 2026

Para evitar esas situaciones, el PRO profundizará el esquema de reuniones seccionales definido durante el encuentro de intendentes realizado en Vicente López. Ritondo centralizará la información sobre las conversaciones con LLA a nivel nacional, mientras legisladores, concejales y referentes locales participarán de encuentros periódicos para coordinar posiciones.

La postura también alcanza eventuales negociaciones con la Unión Cívica Radical y otros espacios. El objetivo partidario es sostener una identidad propia y evitar que los entendimientos individuales condicionen la representación del PRO en una futura coalición.

General Pueyrredón, el distrito que expone las diferencias

La discusión tiene uno de sus capítulos más concretos en Mar del Plata. Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza bonaerense, aseguró que no imagina a General Pueyrredón gobernado por otro signo político que no sea el violeta, una definición que introduce presión sobre el futuro de uno de los municipios más importantes administrados por el PRO.

Las declaraciones llegaron después del regreso de Montenegro a la intendencia, tras solicitar una licencia extraordinaria en el Senado provincial. El dirigente amarillo no puede acceder a otro mandato consecutivo bajo las reglas actuales, por lo que su sucesión ya forma parte de las conversaciones electorales.

En el armado libertario comenzaron a mencionar a Alejandro Carrancio, dirigente cercano a Pareja, y a Daniel Scioli, cuyo nombre surgió de propuestas de empresarios de la zona. Ninguna de esas alternativas constituye una candidatura definida, pero ambas muestran que LLA pretende intervenir en la selección del próximo postulante municipal.

Desde sectores vinculados con Montenegro reconocen que la decisión deberá discutirse con las conducciones nacionales y que los libertarios buscarán competir por espacios en toda la provincia. La posición contrasta con el reclamo de Ritondo de preservar los distritos donde el PRO conserva poder territorial.

Tras retomar la intendencia, Guillermo Montenegro se reunió con Diego Santilli para coordinar políticas de seguridad en Mar del Plata.

La Casa Rosada plantea que las candidaturas se resuelvan mediante una evaluación de los postulantes y las gestiones municipales, sin reconocer automáticamente la continuidad de los dirigentes amarillos. Para el PRO, esa condición abre una discusión sobre el valor político de las intendencias que administra y de los equipos que construyó durante los últimos años.

Los municipios que entran en la disputa

General Pueyrredón no es el único distrito bajo examen. En las conversaciones libertarias también aparecen Bahía Blanca, Tigre, San Martín, La Matanza, Pergamino, Zárate y Nueve de Julio, aunque con situaciones políticas diferentes.

Los primeros cuatro están gobernados por el peronismo y presentan una competencia por la representación opositora. Los otros tres tienen administraciones vinculadas al PRO, por lo que la disputa podría enfrentar directamente a dirigentes de ambos partidos que aspiran a encabezar las candidaturas locales.

La diferencia es relevante porque LLA pretende consolidar su estructura en los municipios y otorgar espacios a dirigentes que vienen construyendo representación propia. El PRO, en cambio, reclama que cualquier entendimiento reconozca a los intendentes actuales y preserve su presencia legislativa y municipal.

El problema tampoco se limita a las intendencias. La distribución de candidaturas a concejales, los lugares en las listas seccionales y la participación en las estructuras políticas forman parte de una negociación que todavía no tiene reglas acordadas.

A esa discusión se suma la incertidumbre sobre el sistema electoral. Mientras el Gobierno nacional impulsa una reforma que incluye la eliminación de las PASO, sectores bonaerenses habían planteado utilizarlas para resolver candidaturas compartidas cuando existieran aspirantes de ambos espacios. La falta de definiciones mantiene abierta otra variable del armado.

Santilli, La Plata y el próximo movimiento libertario

En la disputa por la Gobernación, Diego Santilli continúa apareciendo como una figura de coincidencia entre sectores del PRO y LLA. La diputada provincial Julieta Quintero Chasman lo ubicó entre los dirigentes mejor preparados para afrontar ese desafío, aunque aclaró que todavía no es momento de cerrar candidaturas.

Cristian Ritondo, Diego Santilli y Julieta Quintero Chasman.

La legisladora, alineada con Ritondo, defendió la continuidad del acuerdo con los libertarios y propuso ampliar el entendimiento opositor con una agenda de gestión. También confirmó conversaciones en La Plata entre dirigentes del PRO, LLA, sectores radicales y espacios vecinalistas para construir una alternativa al intendente Julio Alak.

Quintero Chasman tampoco descartó competir por la intendencia platense. Su posicionamiento incorpora otra discusión municipal al armado provincial, aunque la UCR bonaerense todavía no mantiene una negociación orgánica para incorporarse al frente electoral.

Mientras tanto, el espacio de Pareja prepara un congreso partidario bonaerense que podría realizarse a fines de noviembre, con la intención de fortalecer su despliegue territorial y abordar los principales problemas provinciales. El dirigente también encabezó un encuentro de la juventud libertaria en Morón, como parte de esa organización.

Aunque en ambos partidos persiste la voluntad de reeditar el acuerdo electoral de 2025, las nuevas posiciones muestran que todavía deben resolver quién tendrá poder para definir candidaturas y cuánto espacio conservará cada fuerza. El PRO reclama negociar unido y preservar sus intendencias; LLA busca discutir cada territorio sin garantías previas. Esas diferencias acompañarán las próximas conversaciones hacia 2027.