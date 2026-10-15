Passaglia a Milei: “Bajar los impuestos que cobran otros es fácil”

El intendente de San Nicolás ofreció eliminar la Tasa de Seguridad e Higiene si la Nación deja de cobrarle IVA al Municipio por las obras y los servicios para los vecinos.
Municipales15 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, dirigió un mensaje al presidente Javier Milei y planteó una condición para eliminar la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, PyMEs e industrias del distrito: que la Nación deje de cobrarle IVA al Municipio por las obras y los servicios que realiza para los vecinos.

Passaglia
Passaglia

“Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. El desafío es bajar los propios”, escribió en sus redes sociales. Con esa frase, cuestionó el pedido de reducción de tasas municipales que atribuyó al Presidente y le reclamó una decisión sobre los ingresos nacionales.

mayraMayra Mendoza: “Si Cristina no puede ser candidata, vuelve a ganar Milei”

Passaglia mencionó directamente a Milei en la publicación y explicitó el alcance de su propuesta. “Si la Nación deja de cobrarnos IVA por las obras y servicios que hacemos para los vecinos, en San Nicolás eliminamos la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, PyMEs e industrias”, sostuvo.

La iniciativa quedó resumida en la consigna “IVA 0. TASA 0.”. El planteo vincula dos decisiones: dejar de cobrar IVA sobre esas obras y servicios municipales y, como contrapartida, suprimir la tasa local que alcanza a la actividad comercial, las pequeñas y medianas empresas y las industrias.

Se trata de un compromiso condicionado a una medida nacional. En su mensaje, el intendente ofreció avanzar con la eliminación de ese tributo si se cumple el cambio que le solicitó al Gobierno.

“Nosotros estamos dispuestos a resignar ingresos para bajar impuestos de verdad”, afirmó Passaglia. El cierre de la publicación volvió a interpelar a la administración nacional: “¿Y ustedes? Porque hablar es fácil. Lo que importa son los hechos”.

¿Cree que Cristina Kirchner debería participar del armado electoral de 2027?

Si

No

Te puede interesar
Lo más visto
Papa León XIV

León XIV fue operado con éxito y mantiene a Sudamérica en agenda: qué pasa con su visita a la Argentina

Mariana Portilla
Argentina13 de octubre de 2026
El Vaticano informó que la intervención para extirpar un nódulo pulmonar terminó según lo previsto. El Pontífice permanecerá internado alrededor de una semana y suspendió sus actividades hasta el 20 de octubre. Por ahora, sigue programada la gira del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú, con cuatro días de actividades en territorio argentino.
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL