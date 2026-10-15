Passaglia a Milei: “Bajar los impuestos que cobran otros es fácil”

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, dirigió un mensaje al presidente Javier Milei y planteó una condición para eliminar la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, PyMEs e industrias del distrito: que la Nación deje de cobrarle IVA al Municipio por las obras y los servicios que realiza para los vecinos.

Passaglia

“Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. El desafío es bajar los propios”, escribió en sus redes sociales. Con esa frase, cuestionó el pedido de reducción de tasas municipales que atribuyó al Presidente y le reclamó una decisión sobre los ingresos nacionales.

Passaglia mencionó directamente a Milei en la publicación y explicitó el alcance de su propuesta. “Si la Nación deja de cobrarnos IVA por las obras y servicios que hacemos para los vecinos, en San Nicolás eliminamos la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, PyMEs e industrias”, sostuvo.

La iniciativa quedó resumida en la consigna “IVA 0. TASA 0.”. El planteo vincula dos decisiones: dejar de cobrar IVA sobre esas obras y servicios municipales y, como contrapartida, suprimir la tasa local que alcanza a la actividad comercial, las pequeñas y medianas empresas y las industrias.

Se trata de un compromiso condicionado a una medida nacional. En su mensaje, el intendente ofreció avanzar con la eliminación de ese tributo si se cumple el cambio que le solicitó al Gobierno.

“Nosotros estamos dispuestos a resignar ingresos para bajar impuestos de verdad”, afirmó Passaglia. El cierre de la publicación volvió a interpelar a la administración nacional: “¿Y ustedes? Porque hablar es fácil. Lo que importa son los hechos”.