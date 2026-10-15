Mayra Mendoza: “Si Cristina no puede ser candidata, vuelve a ganar Milei”

La diputada bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia defendió la postulación de Cristina Kirchner y cuestionó las especulaciones electorales.
Legislativas15 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

La diputada bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, reclamó la libertad de Cristina Kirchner y vinculó su posibilidad de competir electoralmente con el resultado de una futura elección frente a Javier Milei. “Si Cristina no puede ser candidata, vuelve a ganar Milei”, afirmó.

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Mendoza resumió su posición con una definición: “Es Cristina libre o nada”. Al fundamentar ese planteo, sostuvo que la situación de la dirigente está relacionada con las capacidades del Estado, la calidad institucional y la democracia que, a su entender, la Argentina debe recuperar.

La legisladora defendió el liderazgo de Kirchner y la presentó como la única figura capaz de detener el proyecto político de Milei. “Cristina debería estar en libertad y es la única que puede frenar a Milei como lo hizo con Macri”, expresó.

Su declaración combinó así el reclamo por la libertad de Kirchner con un respaldo a su participación electoral. Para Mendoza, la posibilidad de que sea candidata es determinante para enfrentar a Milei en las urnas.

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Consultada sobre ese objetivo, reconoció que existen distintas lecturas del escenario político, aunque cuestionó las motivaciones de algunos análisis. “Obviamente que puede haber análisis, y también hay en algunos cierto grado de especulación electoral, ¿no?”, señaló, sin identificar destinatarios concretos.

Mendoza sostuvo que tanto ella como la organización de la que forma parte mantienen como prioridad recuperar la posibilidad de votar a Kirchner. En sus declaraciones, presentó esa postura como un objetivo que seguirán sosteniendo “hasta que nos digan que no es posible”.

“Tenemos un objetivo claro, que es poder recuperar la posibilidad de, en democracia, elegir a quienes millones de argentinos queremos que es Cristina”, afirmó.

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