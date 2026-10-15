Lanús y Kicillof recorrieron la base de 100 efectivos UTOI en San Isidro

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrieron la base operativa de Villa Adelina que alberga a 100 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Desde allí, los agentes trabajan junto con las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal en un esquema de prevención y respuesta que tiene entre sus principales zonas de intervención a La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano.

La sede funciona desde agosto y fue inaugurada por el Municipio en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El gobierno local se hizo cargo de su equipamiento integral para sostener la presencia policial y mejorar la capacidad de intervención ante situaciones que requieren una respuesta inmediata.

“Esta base logra sostener la presencia de los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fortalecer el trabajo conjunto con las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal”, sostuvo Lanús tras la recorrida.

Los agentes de la UTOI cuentan con formación táctica, física y operativa para intervenir en situaciones de mayor complejidad. Las Brigadas Especiales municipales complementan ese despliegue con conocimiento del territorio y experiencia en los barrios donde se desarrollan los procedimientos.

Cómo se coordinan los operativos en los barrios

El trabajo conjunto incluye patrullajes, controles vehiculares, identificación de personas y procedimientos preventivos, tanto dinámicos como estáticos.

La planificación involucra a la Secretaría de Seguridad de San Isidro, el Ministerio de Seguridad bonaerense, la Policía de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal. A partir de información territorial, se definen los lugares y momentos en los que se refuerza la presencia de las fuerzas.

Según el balance de la Secretaría de Seguridad municipal, los operativos conjuntos realizados en lo que va del año permitieron concretar 260 detenciones. Durante ese período se identificaron 185.525 personas y 89.681 vehículos.

En La Cava, los procedimientos derivaron en 161 detenciones y en el secuestro de armas de fuego, municiones, cocaína y marihuana. Las cifras corresponden al balance anual informado por el Municipio, mientras que la base de Villa Adelina comenzó a funcionar en agosto.

De acuerdo con la información municipal, San Isidro destina el 10% de su presupuesto al área de seguridad. Los fondos se orientan a tareas de prevención, presencia territorial, equipamiento e infraestructura, entre ellas el sostenimiento de esta base operativa.