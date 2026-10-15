Javier Milei profundizó su alineamiento con Donald Trump y su intervención en la campaña electoral brasileña: llamó “dictador comunista” a Lula da Silva, pronosticó una victoria de Flávio Bolsonaro y defendió a Jair Bolsonaro, condenado por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Desde Washington, el presidente argentino también reclamó que los gobiernos latinoamericanos se agrupen junto al mandatario estadounidense contra el socialismo.

Las definiciones fueron pronunciadas el miércoles 14 de octubre durante la Gala del Mes de la Herencia Hispana, en el auditorio Andrew W. Mellon. Allí recibió el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global” ante dirigentes vinculados al Partido Republicano y referentes de la derecha internacional.

El discurso tuvo dos objetivos electorales explícitos: respaldar a Flávio Bolsonaro frente al balotaje del 25 de octubre en Brasil y pedir que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones estadounidenses de noviembre.

Contra Lula y en defensa de los Bolsonaro

Milei presentó la disputa brasileña como el siguiente paso de un avance regional de sus aliados. Tras enumerar triunfos electorales de dirigentes afines, aseguró que su “querido amigo” Flávio Bolsonaro derrotará a Lula.

“Estoy seguro de que dentro de pocos días se impondrá nuevamente ante el dictador comunista Lula da Silva”, afirmó. El respaldo al candidato brasileño estuvo acompañado por un saludo a Eduardo Bolsonaro, presente en la gala, con quien se abrazó después del discurso.

El Presidente también envió un mensaje a Jair Bolsonaro, a quien describió como “injusta y vengativamente encarcelado”. “Saludos, Jair querido”, agregó.

El expresidente brasileño cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años y tres meses por liderar un intento de golpe de Estado. La defensa de Milei cuestionó ese encarcelamiento, mientras descalificaba como dictador al mandatario al que Bolsonaro había intentado impedirle asumir después de su victoria electoral.

Un llamado a alinearse con Washington

El planteo de Milei fue más allá del respaldo personal a Trump. Durante su exposición, sostuvo que los mandatarios latinoamericanos tienen la obligación de organizarse políticamente junto al presidente estadounidense.

“Es el deber de todos los presidentes latinoamericanos conformar, junto al presidente Trump, un verdadero escudo contra el socialismo”, expresó.

Con esa definición, presentó el alineamiento con Washington como una tarea para toda la región. También sostuvo que el resultado de las elecciones de noviembre en Estados Unidos tiene importancia para el conjunto de Occidente.

“No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, afirmó. La frase condensó su propuesta de ampliar el espacio político de sus aliados y sostenerlo mediante nuevas victorias electorales.

Milei reivindicó, además, el apoyo que su Gobierno dio a dirigentes identificados con sus ideas. Mencionó a Daniel Noboa, Rodrigo Paz, Nasry Asfura, José Antonio Kast, Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella como parte del giro regional que celebró desde el escenario.

Advertencias a Europa y elogios a Trump por Venezuela

El mandatario atribuyó al gobierno estadounidense lo que describió como un retorno de Venezuela hacia Occidente y la democracia. También sostuvo que el gobierno cubano se encuentra intranquilo frente a la posición de Washington.

Su intervención incluyó una advertencia a Europa. Según planteó, el continente deberá decidir si quiere seguir existiendo o desaparecer bajo “la inmigración masiva, el estancamiento y el caos que promueven sus políticos”.

La defensa de su propia gestión completó el discurso. Milei aseguró que recibió una Argentina al borde de la hiperinflación y reivindicó su “shock de libertad” como respuesta. Esa lectura de la experiencia argentina fue presentada junto con una convocatoria regional concreta: acompañar a Trump y ampliar el poder de los dirigentes que comparten su orientación política.