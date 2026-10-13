Interna libertaria bonaerense: Pareja desafía a Las Fuerzas del Cielo y profundiza la disputa por 2027

Sebastián Pareja.

La interna de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo después del congreso juvenil realizado el sábado 10 de octubre en Morón. El encuentro, organizado para fortalecer la militancia y proyectar dirigentes hacia 2027, terminó atravesado por una arenga del presidente partidario bonaerense, Sebastián Pareja, que provocó la reacción de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación vinculada con el asesor presidencial Santiago Caputo.

La actividad reunió a más de 1.200 jóvenes, según las cifras difundidas por los organizadores, y permitió al sector alineado con Karina Milei exhibir capacidad de movilización territorial. Sin embargo, la convocatoria volvió a poner en primer plano una disputa que excede las diferencias personales: el control del armado bonaerense, la representación de la militancia digital, los cargos legislativos y la definición de las candidaturas para las próximas elecciones.

Pareja mostró convocatoria y desafió a Las Fuerzas del Cielo

El Congreso Provincial de la Juventud de La Libertad Avanza se desarrolló en el Sindicato de Panaderos de Morón, con militantes de distintos municipios, dirigentes partidarios y legisladores. Participaron Sharif Menem, referente juvenil cercano a la conducción nacional; Iñaki Gutiérrez; la coordinadora nacional de la juventud, Rocío Gómez; y el responsable provincial, Sebastián Acuña.

La jornada incluyó paneles de formación política y debates sobre organización territorial, comunicación y participación juvenil. Pareja estuvo a cargo del cierre y destacó el crecimiento de la estructura partidaria, en una convocatoria que apuntó a preparar nuevos cuadros para las elecciones de 2027.

Durante las exposiciones también hubo cuestionamientos al gobierno de Axel Kicillof. Gómez apuntó contra la administración bonaerense por la situación de la educación, los hospitales y la seguridad, tres áreas que el oficialismo nacional busca colocar entre los ejes de su ofensiva electoral contra el peronismo provincial.

Pero el episodio que terminó concentrando la atención ocurrió durante la intervención del propio Pareja. Desde el escenario, el armador libertario lanzó una arenga que fue interpretada como un desafío al sector de Santiago Caputo: “Es la banda del Javo, es la banda de verdad. El que tenga alguna duda, que nos venga a buscar”.

eh¿? Pareja avergonzo hasta al musulman y pedro escamoso https://t.co/yRMekuHb6d — Fuerzas del Cielo ​🐍​ (@cielo_fuerzas) October 11, 2026

Las palabras generaron respuestas de cuentas y referentes identificados con Las Fuerzas del Cielo. Los cuestionamientos incluyeron descalificaciones contra Pareja, críticas a su trayectoria política y reproches por la incorporación de dirigentes provenientes de otros partidos a la estructura libertaria.

Parte de las críticas también apuntó a Fabricio Martínez, coordinador libertario de la Tercera Sección Electoral, cuya presencia en Morón volvió a movilizar cuestionamientos desde sectores enfrentados con la conducción provincial.

La controversia dejó expuestas las diferencias entre el espacio que controla formalmente el partido bonaerense y la agrupación que reivindica su protagonismo en la militancia digital que acompañó el ascenso político de Javier Milei.

Este sujeto es el que define quiénes son liberales y quiénes no https://t.co/ubtfJQJ6qL — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) October 11, 2026

Romo, el Gordo Dan y los nuevos cruces con el karinismo

La confrontación ya se había reactivado antes del encuentro de Morón. El diputado provincial Agustín Romo, uno de los referentes de Las Fuerzas del Cielo, publicó un mensaje sobre los resultados electorales de dirigentes jóvenes vinculados al bolsonarismo en Brasil, destacando el peso de figuras que construyeron su popularidad mediante las redes sociales.

La publicación, que Romo cerró con la palabra “Interesante”, fue interpretada como un reclamo de mayor representación para los militantes digitales en las listas libertarias. El planteo recuperó las diferencias surgidas durante el cierre de candidaturas de 2025, cuando el sector de Caputo perdió influencia frente a las decisiones de Karina Milei y los dirigentes que responden a su conducción.

La diputada nacional santafesina Romina Diez, cercana a la secretaria general de la Presidencia, respondió señalando que La Libertad Avanza ya había incorporado legisladores jóvenes, entre ellos Agustín Pellegrini y Valentina Ravera. El intercambio volvió a enfrentar dos concepciones sobre la organización partidaria: la estructura territorial dirigida por los armadores y la representación de quienes impulsaron el crecimiento libertario desde las plataformas digitales.

La tensión sumó otro episodio el domingo 11, cuando Romo protagonizó un cruce con la senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez, vinculada políticamente con Martín Menem.

El enfrentamiento comenzó después de que dirigentes de Las Fuerzas del Cielo expresaran su respaldo a Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, en medio de una controversia con el Centro Islámico de la República Argentina. Los militantes difundieron imágenes en las que se identificaban como seguidores del influencer.

Márquez publicó una imagen similar, pero reivindicando su lealtad a Javier Milei. Romo reaccionó con un mensaje que cuestionó la contraposición entre ambos respaldos y remató: “El Gordo Dan ES Milei”.

La senadora respondió que no comprendía el planteo del legislador, quien contestó brevemente: “Mejor”. El intercambio volvió a mostrar que las diferencias entre ambas líneas libertarias también involucran la representación política del Presidente y el papel de los referentes digitales dentro del oficialismo.

Como si ser soldado del Gordo Dan no fuera ser soldado de Javier Milei... qué innecesario. Al pedo total. Como si hubiera alguien usando al Presidente para dividir. Para esconderse. Al re contra pedo. Innecesario. Porque Argentina es más importante. El Gordo Dan ES Milei. TMAP. — Agustín Romo (@agustinromm) October 11, 2026

La Legislatura y el control de la conducción bonaerense

La disputa también tuvo consecuencias institucionales. A fines de agosto, Romo dejó la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, que pasó a manos de Juan Esteban Osaba, dirigente platense cercano a Pareja.

El cambio formó parte de un acuerdo entre los sectores referenciados en Karina Milei y Santiago Caputo. Como contrapartida, Romo asumió una vicepresidencia de la Cámara baja provincial, en un intercambio de responsabilidades destinado a ordenar la convivencia entre ambas corrientes.

La modificación otorgó al parejismo la conducción formal de la bancada, una posición relevante para coordinar la actividad parlamentaria y las decisiones políticas del bloque. El arreglo, sin embargo, no terminó con las diferencias por el armado territorial y la selección de candidatos.

Los cuestionamientos contra Pareja también alcanzan su política de incorporación de dirigentes. En distritos como Florencio Varela, referentes libertarios enfrentados con la conducción provincial objetaron el protagonismo de figuras provenientes del peronismo y las decisiones sobre las estructuras locales.

La disputa por los espacios de poder convive así con una tensión más amplia: mientras la conducción de Karina Milei prioriza la consolidación partidaria y la capacidad electoral, Las Fuerzas del Cielo reclama preservar el protagonismo de la militancia que acompañó al Presidente antes de la expansión territorial de La Libertad Avanza.

Los conflictos municipales y la disputa por 2027

Las diferencias nacionales y provinciales también encuentran expresión en los municipios bonaerenses. En La Plata, la competencia enfrenta al concejal Juan Pablo Allan, cercano a Patricia Bullrich, con el sector de Osaba, que busca ampliar su influencia en la capital provincial.

En Tigre, la construcción encabezada por Miguel Schmukler, vinculada al ministro de Economía Luis Caputo, enfrenta cuestionamientos de concejales libertarios y la intención de Juan José Cervetto de competir por la intendencia.

Cervetto se lanzó como candidato a intendente y le mete presión a Schmukler.

Las tensiones también alcanzan Quilmes, donde Pareja intervino recientemente para reclamar unidad después de una sucesión de cambios en la conducción legislativa, y La Matanza, donde el alejamiento de Leila Gianni se sumó a distintas rupturas y reordenamientos de bloques.

El escenario se completa con salidas de dirigentes y disputas locales en otros municipios, mientras la conducción provincial intenta organizar la estructura con vistas a las elecciones de 2027. El congreso juvenil fue una de las apuestas del parejismo para ampliar la militancia y sumar dirigentes territoriales a ese proceso.

En paralelo, continúa abierta la discusión por la candidatura libertaria a la Gobernación. Diego Santilli aparece entre los nombres con mayor proyección y el propio Pareja reconoció recientemente que se encuentra mejor posicionado para una eventual postulación, aunque todavía no existe una definición oficial.

La reunión de Morón dejó una cifra concreta, más de 1.200 jóvenes movilizados, pero no produjo anuncios formales sobre candidaturas ni un acuerdo público entre los sectores enfrentados. La conducción provincial permanece en manos de Pareja y la presidencia del bloque legislativo corresponde a Osaba, mientras Romo conserva su vicepresidencia en Diputados y Las Fuerzas del Cielo mantiene sus reclamos de representación electoral.