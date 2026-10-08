El armado opositor abre la pelea por el territorio bonaerense: el PRO pide acuerdos antes de definir nombres

Mientras La Libertad Avanza plantea una negociación distrito por distrito, el macrismo busca preservar las intendencias que controla y fijar reglas para la competencia local.

La construcción de un frente opositor para disputar la provincia de Buenos Aires en 2027 empieza a bajar de las conversaciones generales al terreno donde aparecen las mayores diferencias: las candidaturas, las intendencias y el reparto de poder en los 135 municipios.

El PRO y La Libertad Avanza mantienen abierto el diálogo para ampliar el entendimiento electoral, mientras dirigentes de ambos espacios tantean a sectores de la UCR. Pero todavía no existe un acuerdo cerrado y las posiciones empiezan a endurecerse cuando la discusión pasa de la Gobernación a cada distrito.

La última señal llegó desde Pergamino. El senador bonaerense del PRO Juan Manuel Rico Zini, cuyo nombre aparece entre las alternativas para suceder al intendente Javier Martínez, evitó lanzar su candidatura y reclamó que primero exista un proyecto común.

“Las candidaturas no pueden ser una aspiración personal”, planteó el legislador, que llamó a construir una alianza entre el PRO, LLA, sectores del radicalismo y otras fuerzas con coincidencias programáticas.

Su definición se conoce mientras las principales terminales de la oposición empiezan a discutir una misma pregunta: cómo evitar la dispersión electoral sin entregar el control de los territorios que cada fuerza considera propios.

Un acuerdo que todavía no tiene reglas

Las conversaciones entre libertarios y amarillos ya dejaron atrás la discusión sobre si deben dialogar. El problema pasó a ser bajo qué condiciones podrían competir juntos. Como reconstruyó GRUPOLAPROVINCIA.COM, entre los puntos puestos sobre la mesa aparecen la preservación de las intendencias que actualmente controla cada espacio, la distribución de lugares en los concejos deliberantes, las candidaturas seccionales y la posibilidad de recurrir a las PASO cuando existan dos aspirantes en un mismo municipio.

El PRO pretende que un eventual acuerdo respete los distritos donde conserva poder territorial. Dentro de LLA, en cambio, hay dirigentes que rechazan que esa regla sea automática y plantean que cada municipio debe ser evaluado individualmente antes de definir quién encabeza.

Ese criterio ya expone diferencias en comunas administradas o conducidas políticamente por dirigentes amarillos. En el armado libertario sostienen que debería existir primero una discusión general sobre la candidatura a gobernador y luego una negociación distrito por distrito. El PRO busca poner un límite: sus dirigentes no quieren abrir sin condiciones la disputa en municipios como Vicente López, Zárate o Pinamar.

La forma de seleccionar postulantes tampoco está resuelta. Sectores del PRO proponen utilizar encuestas para medir competitividad, mientras referentes libertarios cuestionan que los sondeos sean el mecanismo determinante.

El PRO pretende que un eventual acuerdo respete los distritos donde conserva poder territorial.

Santilli gana espacio, pero la pelea no termina en la Gobernación

La discusión provincial tiene por ahora un nombre que aparece con ventaja dentro del entendimiento libertario-amarillo. Diego Santilli recibió en las últimas semanas nuevas señales de respaldo desde La Libertad Avanza.

Sebastián Pareja, presidente del partido en territorio bonaerense, volvió a correrse de una eventual competencia personal y reconoció que el actual jefe de Gabinete es hoy el nombre promovido para disputar la Gobernación.

La candidatura, sin embargo, no está formalmente definida. Aun con Santilli como eventual punto de coincidencia, permanece abierta la discusión sobre quién tendrá la última palabra en el armado bonaerense. Pareja conduce formalmente la estructura de LLA en los 135 distritos, mientras Cristian Ritondo pretende preservar el poder municipal y legislativo que conserva el PRO.

Ese reparto es una de las discusiones centrales porque LLA busca ampliar su presencia municipal después de haber construido estructura propia en toda la Provincia, mientras el PRO considera que sus intendentes constituyen uno de sus principales activos para negociar.

La estrategia libertaria ya venía mostrando esa prioridad. En agosto, el espacio de Karina Milei se fijó como objetivo construir capacidad para disputar más de 70 intendencias en 2027, en parte para compensar la debilidad territorial que arrastraba desde su irrupción electoral.

Karina Milei, Cristian Ritondo y Diego Santilli.

Ritondo marca el límite del PRO

La convivencia con LLA también abrió una discusión interna entre los amarillos. El exministro de Economía Hernán Lacunza advirtió recientemente que una integración completa con los libertarios podría terminar diluyendo al PRO. Ritondo salió a responderle y defendió la necesidad de evitar una nueva fragmentación electoral frente al peronismo.

El jefe del bloque amarillo en Diputados sostiene que acompañar un proceso común no implica perder identidad partidaria y utiliza como argumento las gobernaciones, intendencias y estructuras legislativas que todavía controla su fuerza.

La posición tiene una traducción concreta en las negociaciones bonaerenses: acuerdo sí, pero sin ceder automáticamente los municipios administrados por el PRO.

Esa condición ya había aparecido en las conversaciones relevadas por este medio semanas atrás. Allí, los dirigentes amarillos planteaban tres pisos para cualquier entendimiento: preservar intendencias, mantener representación propia y evitar que la incorporación a un frente libertario implique la desaparición de la identidad partidaria.

La tercera pieza del armado presenta una dificultad adicional. Mientras PRO y LLA reconocen conversaciones para ampliar la coalición, la conducción formal de la UCR bonaerense niega que exista actualmente una negociación partidaria para integrarse.

El presidente de la Convención provincial, Pablo Nicoletti, fue categórico al afirmar que el radicalismo no estaba discutiendo una alianza con fuerzas alejadas de sus valores. Al mismo tiempo, dirigentes libertarios y amarillos admitieron contactos con referentes radicales.

La UCR gobierna actualmente 27 municipios bonaerenses y su conducción trabaja para llegar a 2027 con candidatos propios en los 135 distritos. Dentro del partido identifican alrededor de 70 municipios donde creen que podrían construir algún nivel de competitividad. Ese capital territorial eleva el costo de cualquier acuerdo.

La interna radical agrega otra dificultad: el partido todavía discute su propia conducción territorial y qué estrategia seguir.

En la última elección del Foro de Intendentes, 13 jefes comunales pidieron renovar la conducción, otros 13 respaldaron a Maximiliano Suescun y Román Bouvier se abstuvo. El empate dejó expuesta la división entre sectores que también mantienen diferencias sobre el camino electoral hacia 2027.

PASO, reelecciones y desdoblamiento: las reglas también están abiertas

A la negociación entre partidos se suma una variable que Rico Zini volvió a poner sobre la mesa: todavía no están definidas las reglas con las que se competirá.

La Legislatura discute el futuro de las reelecciones de intendentes, mientras distintos espacios mantienen posiciones diferentes sobre la continuidad de las PASO y un eventual desdoblamiento de las elecciones bonaerenses.

Esas decisiones impactarán directamente sobre la estrategia de las fuerzas opositoras. La cuestión de las reelecciones agrega otro elemento porque modifica qué municipios llegarán a 2027 con sus actuales jefes comunales habilitados para volver a competir. La UCR ya expresó su rechazo a eliminar los límites vigentes, al igual que sectores del PRO y La Libertad Avanza.