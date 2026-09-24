Santilli reúne apoyos para 2027, pero el armado opositor aún no tiene acuerdo con la UCR

Diego Santilli.

El operativo para instalar a Diego Santilli como candidato a gobernador bonaerense sumó esta semana nuevos respaldos públicos. La diputada provincial del PRO Julieta Quintero Chasman, el intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, y el senador de La Libertad Avanza Gonzalo Cabezas se pronunciaron a favor del jefe de Gabinete nacional para 2027. Las declaraciones le dan volumen político a una postulación que el propio Santilli ya expresó, aunque el frente con el que podría competir sigue sin estar definido.

GRUPOLAPROVINCIA.COM ya había informado que Santilli dijo que quería gobernar Buenos Aires y que Javier Milei se refirió a él como “el próximo gobernador” ante legisladores libertarios. La novedad ahora está en la cantidad y procedencia de los apoyos: llegan desde el PRO, desde una intendencia del interior y desde la estructura territorial de LLA.

Quintero Chasman, legisladora platense, lo definió como la “persona indicada” para disputar la Gobernación. Destacó su conocimiento de los problemas provinciales y sostuvo que una eventual coalición opositora debería apoyarse en coincidencias políticas antes que en una discusión sobre lugares en las listas. Su respaldo se conoce mientras el PRO debate cómo preservar su identidad y sus espacios de decisión dentro de una alianza con los libertarios.

Del respaldo de Milei al pedido de dirigentes bonaerenses

Matzkin fue más allá. Después de participar en Bahía Blanca de un encuentro de referentes de la Sexta Sección con Santilli y el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, el intendente de Coronel Pringles afirmó que trabajan con el jefe de Gabinete como candidato. “No tengo duda que Diego Santilli será el próximo gobernador bonaerense”, sostuvo.

Diego Santilli y Sebastián Pareja junto a los hermanos Milei en la Sexta Sección Electoral.

El jefe comunal planteó que la construcción debería reunir a LLA, el PRO, sectores radicales, vecinalistas y otras fuerzas. También señaló que el acuerdo con el partido amarillo está más cerca que una incorporación del radicalismo, donde reconoció posiciones distintas. Su apoyo aporta una voz municipal al armado que Santilli intenta proyectar sobre los distritos bonaerenses.

Desde la Cuarta Sección, Cabezas dio por hecha una definición que las conducciones partidarias todavía no formalizaron. “Todavía no sabemos cómo se llamará este frente que estamos conformando, pero Diego Santilli va a ser el candidato a gobernador por este espacio”, afirmó el senador libertario. Dijo, además, que mantiene conversaciones con el sector de Pablo Petrecca y con dirigentes vinculados a Cristian Ritondo y al propio Santilli.

La afirmación de Cabezas desplaza, al menos en su planteo, las versiones que ubicaban a Petrecca en la pelea por la Gobernación. El exintendente de Junín y actual senador provincial continúa, sin embargo, con recorridas y contactos políticos en el interior. En el armado opositor le atribuyen un papel como interlocutor con intendentes, radicales y sectores productivos.

El movimiento también se vio en Bahía Blanca. Allí, Santilli y Pareja reunieron a dirigentes libertarios de la Sexta Sección y les pidieron sostener la unidad. El mensaje incluyó la necesidad de coordinar con el PRO en los municipios: para ambos sectores, competir por separado puede debilitar sus posibilidades en las disputas locales. Esa discusión baja una eventual alianza provincial a las candidaturas y estructuras de cada distrito.

Pareja, Ritondo y Santilli.

La respuesta radical pone un límite al armado

El punto más incierto sigue siendo la UCR. Cabezas aseguró que existen conversaciones con cinco intendentes radicales de la Cuarta Sección: los de General Viamonte, Lincoln, Florentino Ameghino, Trenque Lauquen y General Arenales.

Desde Construir Buenos Aires, espacio que reúne a jefes comunales radicales, rechazaron que exista el vínculo electoral descripto por el senador y aclararon que hoy están concentrados en fortalecer su propio espacio.

Esa respuesta impide presentar como cerrado un frente de LLA, PRO y UCR. Los radicales no descartaron de manera definitiva una alianza futura, pero mantienen la intención de ganar peso propio antes de resolver su estrategia para 2027.

La distancia entre lo que anuncia un sector libertario y lo que admiten sus posibles socios muestra que el respaldo a Santilli y la conformación de una coalición son dos discusiones distintas.

En el PRO también quedan asuntos por negociar. Cristian Ritondo promueve la alternativa Santilli, mientras el partido busca conservar protagonismo en los municipios que gobierna. Pareja, por su parte, mantiene el control de la organización libertaria bonaerense. Para convertir los respaldos de esta semana en una candidatura común, ambos espacios todavía deberán acordar cómo se repartirán las decisiones sobre intendencias y listas legislativas.

Por ahora, la definición más explícita sobre el eventual candidato salió de Cabezas. La respuesta más concreta sobre la ampliación del frente llegó del radicalismo: los intendentes señalados por el senador negaron estar trabajando en el acuerdo electoral que él describió.