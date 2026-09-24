Docentes bonaerenses: la brecha salarial con otras provincias y los reclamos para octubre

Docentes

El reclamo salarial de los docentes bonaerenses sumó un dato a la discusión de septiembre: una comparación de ingresos iniciales difundida por la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires ubica a Buenos Aires por debajo de varias jurisdicciones. Con los haberes de octubre en la mira, los sindicatos presionan para que la revisión prevista en el último acuerdo se traduzca en una nueva recomposición.

Según el relevamiento de esa organización, una maestra de grado que recién empieza cobra $860.000 de bolsillo en la Provincia. Para un profesor, la entidad consigna un ingreso inicial de $556.000. Son cifras presentadas por el gremio: la comparación requiere distinguir cargos, jornadas y componentes salariales antes de trasladarla a una conclusión sobre todos los docentes.

Dentro de los valores publicados por la Asociación para maestras de grado, Santa Fe figura con $1.450.000; La Pampa, con $1.318.988; Río Negro, con $1.300.803; Córdoba, con $1.150.000, y la Ciudad de Buenos Aires, con $1.039.716. Entre Ríos aparece con $860.000, el mismo importe atribuido a Buenos Aires. La mayor diferencia del listado es de $590.000, entre el ingreso bonaerense informado y el santafesino.

El secretario general de la Asociación de Maestrxs, Claudio Vigne, tomó esos números para reclamar una respuesta del gobierno de Axel Kicillof. También advirtió que, si no se alcanza un nuevo acuerdo, los docentes podrían llegar a octubre sin otra mejora salarial y anticipó que el plan de lucha de su organización continuará durante ese mes. La entidad sostiene una posición crítica tanto frente a la política salarial provincial como frente a la conducción de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

Manifestación de docentes bonaerenses frente al ministerio de Trabajo.

La revisión salarial y el problema de octubre

La discusión parte del acuerdo alcanzado en julio. La Provincia y la mayoría de las organizaciones docentes pactaron un 7% sobre los salarios de junio, distribuido en un 5% para julio y un 2% para agosto. El entendimiento dejó prevista una revisión durante septiembre, pero no estableció de antemano un nuevo porcentaje para octubre.

Los valores iniciales que ahora difunde la Asociación de Maestrxs tampoco deben confundirse con las escalas de docentes con antigüedad. En la negociación anterior, por ejemplo, el FUDB había informado que un maestro de grado con diez años de antigüedad llegaría en agosto a $1.018.575.

La Asociación de Maestrxs llamó a concentrarse este jueves 24 a las 13 frente al Ministerio de Trabajo.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense —integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA— presentó el 10 de septiembre una nota para solicitar que se reabriera su paritaria durante este mes. El pedido buscó retomar la discusión sobre el poder adquisitivo y llevar a la mesa otros asuntos de la actividad escolar.

Para la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses, Liliana Olivera, el próximo acuerdo debe apuntar a una recuperación de ingresos. “La situación salarial de los docentes es agobiante”, sostuvo la dirigente, y planteó que acompañar la inflación mensual ya no alcanza para responder al deterioro que denuncia el sindicato.

El FUDB se suma al reclamo por paritarias.

Los reclamos que acompañan al salario

La FEB reclama, además, que se garantice la cobertura de prestaciones a través de IOMA y ratificó su defensa del régimen previsional del Instituto de Previsión Social. Son dos de los puntos que el FUDB incluyó en su presentación junto con las licencias médicas, el Régimen Académico, las titularizaciones en Educación Agraria y el impacto de la caída de la natalidad sobre la matrícula escolar.

La agenda suma una discusión sobre las condiciones de trabajo. El secretario general de UDOCBA, Alejandro Salcedo, pidió avanzar en la atención de los hechos de violencia escolar y en el cumplimiento del acuerdo paritario de resguardo y reparación. También reclamó reducir la sobrecarga de tareas, abordar el trabajo fuera del horario escolar y avanzar hacia un convenio colectivo propio para el sector.

Salcedo vinculó parte del deterioro de las condiciones docentes con decisiones del Gobierno nacional, entre ellas la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y los recortes que, según el dirigente, afectan los recursos previsionales bonaerenses. Al mismo tiempo, dirigió a la Provincia el pedido concreto de volver a discutir salarios y condiciones laborales antes de que termine septiembre.

Por su parte, la Asociación de Maestrxs cuestiona la aplicación de las medidas de protección ante situaciones de violencia en las escuelas y exige un salario mínimo docente de $3.100.000, cifra que difundió en su convocatoria a manifestarse. La organización llamó a concentrarse este jueves 24 a las 13 frente al Ministerio de Trabajo, en 67 y 115 de La Plata, mediante publicaciones en redes sociales que presentan la actividad como una protesta ante la paritaria docente.