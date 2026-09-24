El Niño en la Provincia: cómo avanza el operativo con obras hidráulicas, alertas y asistencia a municipios

Nueva reunión del Comité de Cuenca del Río Salado.

La preparación bonaerense frente a El Niño incorporó esta semana dos nuevas herramientas. Por un lado, el Ministerio de Ambiente elaboró una guía destinada a los 135 municipios para que cada distrito pueda revisar mapas de riesgo, recursos disponibles, protocolos de actuación y mecanismos de recuperación. Por otro, el Ministerio de Infraestructura reunió en Carhué a autoridades locales, productores y entidades de la Subregión C de la Cuenca del río Salado para repasar las obras y dispositivos desplegados frente a posibles excedentes hídricos.

El escenario climático ya no se encuentra solamente en una etapa de probabilidad inicial. El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) establece que actualmente las condiciones corresponden a una fase cálida y calcula una probabilidad del 100% de que El Niño se mantenga durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, con una intensidad prevista fuerte o muy fuerte.

La respuesta provincial incluye actualmente medidas ambientales, obras hidráulicas, monitoreo meteorológico, preparación de los sistemas de emergencia y coordinación con los municipios. En agosto, el Gobierno bonaerense había presentado un plan interministerial con una inversión informada de más de $2,3 billones.

Una guía para que cada municipio revise dónde están sus riesgos

El nuevo manual fue elaborado por el Ministerio de Ambiente, que conduce Daniela Vilar, y consta de nueve páginas. Está pensado como una herramienta de trabajo para que las administraciones municipales fortalezcan “la prevención, la preparación y la capacidad de respuesta frente a lluvias intensas e inundaciones”.

El punto de partida es que los efectos no son idénticos en todo el territorio bonaerense. Por eso, el documento propone que cada gobierno local identifique previamente sus zonas más vulnerables y los recursos con los que cuenta para intervenir.

La guía organiza la preparación alrededor de seis cuestiones concretas: construir y actualizar mapas de riesgo; identificar capacidades y recursos disponibles; establecer responsabilidades y protocolos; preparar a la comunidad; definir cómo actuar durante una emergencia; y planificar la etapa de recuperación.

El esquema apunta tanto al período previo a una tormenta o inundación como a las horas críticas del evento y los días posteriores. La intención es que los municipios no comiencen a definir funciones, recursos o circuitos de evacuación una vez iniciada la emergencia, sino que esos procedimientos hayan sido acordados con anterioridad.

La herramienta se suma al trabajo territorial que Ambiente viene desarrollando durante las últimas semanas. En distritos como Berisso se entregaron gomones, generadores, motobombas, herramientas para limpieza y despeje de desagües e indumentaria de seguridad; mientras que en Quilmes y Ezeiza se realizaron jornadas y entregas destinadas a fortalecer los sistemas locales de prevención y respuesta.

Hoy estuvimos en #Carhué presentando las acciones y las obras que la Provincia lleva adelante frente al cambio climático en la Subregión C del Comité de Cuenca del río Salado, junto a cooperativas, la Sociedad Rural de Guaminí y Daireaux, CARBAP, productores, sectores de turismo,… pic.twitter.com/5apJaos1Sr — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) September 23, 2026

El Salado vuelve al centro del operativo

La otra novedad de esta semana se produjo en Carhué, donde Gabriel Katopodis encabezó una reunión con municipios de la Subregión C del Comité de Cuenca del río Salado.

Participaron representantes de Adolfo Alsina, Coronel Pringles, Salliqueló, Daireaux, Bolívar, General La Madrid y Guaminí, junto con CARBAP, sociedades rurales, productores agropecuarios, cooperativas, integrantes del sector turístico y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el encuentro se repasaron tres líneas de trabajo: obras hidráulicas estratégicas, Planes Directores de desagües pluviales y limpieza y saneamiento de cursos de agua mediante horas máquina.

Katopodis defendió la continuidad de los comités como espacios permanentes de coordinación. “Es fundamental que haya una mesa que se reúna, que planifique, que discuta, que tome decisiones y que organice las prioridades”, sostuvo el ministro. También afirmó que la Provincia busca “fortalecer y normalizar” esos ámbitos de trabajo con gobiernos locales y sectores productivos.

Actualmente existen autoridades municipales constituidas y mesas técnicas de comités de cuenca que alcanzan a 89 comunas bonaerenses. Entre los espacios reactivados aparecen las subregiones A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 y C del Salado, además de los comités de los ríos Arrecifes y Areco, Sauce Grande, Tuyú Mar y Campo y Arroyo de la Cruz.

Como publicó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el trabajo en el Salado ya había incluido reuniones con intendentes de las subregiones B1, B2 y B3 para revisar posibles excedentes hídricos, infraestructura disponible y el estado de distintas intervenciones.







La reunión en Carhué permitió además poner cifras y trabajos concretos sobre la mesa. En Guaminí, la Provincia avanza con el reacondicionamiento del terraplén de defensa y la estación de bombeo. Los trabajos contemplan la reconstrucción de reservorios y estructuras de protección, movimiento de suelos, alteo de caminos y dos vertederos de alivio, destinados a reforzar el funcionamiento del sistema frente a lluvias intensas y posibles interrupciones del suministro eléctrico.

El distrito cuenta además con seis bombas destinadas a extraer excedentes hídricos. En Adolfo Alsina, por su parte, concluyeron los trabajos de restitución del terraplén de defensa de Carhué y la limpieza del desvío del arroyo Pigüé. Esa intervención comprendió la adecuación de un canal de 19 kilómetros. El municipio dispone además de otras tres bombas. A esas nueve unidades se agregan 22 bombas operativas administradas por la Dirección Provincial de Hidráulica para responder a emergencias en distintos puntos.

En Coronel Suárez se encuentra en ejecución la limpieza y mejora de 24 kilómetros del arroyo Sauce Corto. La Provincia también desarrolla Planes Directores de desagües pluviales con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Dentro de la Subregión C se encuentran en distintas etapas los correspondientes a Coronel Suárez, Salliqueló y Adolfo Alsina.

En paralelo continúan tareas de limpieza y saneamiento de cursos de agua mediante maquinaria provincial en General La Madrid, Saavedra, Guaminí, Adolfo Alsina y Daireaux. También hubo trabajos de mantenimiento y puesta en valor de las compuertas del sistema de Lagunas Encadenadas del Oeste, formado por Alsina, Cochicó, Del Monte, Del Venado y Epecuén.

Once estaciones automáticas y 55 puntos de medición

La prevención no está limitada a la obra física. En la Subregión C se proyectaron 11 estaciones automáticas de monitoreo del Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH). El número incluye equipos ya instalados, otros en proceso de colocación y estaciones previstas.

A esa red se suman 55 puntos de la Red Hidrométrica Provincial distribuidos en seis municipios. Esos instrumentos permiten seguir variables hídricas y aportar información para anticipar cambios en los niveles de ríos, arroyos y lagunas.

A nivel provincial, Katopodis había informado a comienzos de septiembre que Infraestructura trabaja además sobre un visor único que buscará integrar información en tiempo real de más de 400 estaciones meteorológicas, de manera que cada municipio pueda conocer las condiciones de su cuenca y cursos de agua.

La Autoridad del Agua informó asimismo que realiza mediciones en 80 puntos de distintas cuencas, además de reportes semanales de humedad y precipitación y mapas de peligrosidad para orientar las medidas preventivas.

$2,3 billones y una mesa con los 135 distritos

El operativo tiene como marco el plan interministerial presentado por Kicillof el 26 de agosto. La Provincia informó entonces una inversión superior a $2,3 billones en políticas vinculadas con prevención, preparación y mitigación. Además creó una mesa que reúne a Gobierno, Ambiente, Infraestructura, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Hábitat, Salud y Economía, junto con organismos como OPISU, ADA, Vialidad y ABSA.

“Tenemos que prepararnos para un escenario que puede ser muy difícil, diseñar planes de contingencia y comunicar con claridad”, afirmó Kicillof durante aquella presentación.

Vilar sostuvo entonces que la Provincia trabaja con los municipios sobre diagnósticos territoriales, sistemas de alerta temprana y preparación comunitaria, además de un seguimiento semanal de las lluvias y los niveles de las cuencas.

Seguridad informó, por su parte, que el dispositivo provincial dispone de 11 helicópteros, 427 embarcaciones de rescate acuático, 543 móviles de emergencia y una flota de drones destinada al relevamiento rural, además de un comando unificado entre bomberos y fuerzas provinciales.

El frente productivo: 4,3 millones de hectáreas bajo estudio

Una parte de la estrategia apunta particularmente al interior productivo. El 11 de septiembre, la Provincia, el municipio de Bolívar y el CFI acordaron avanzar con un estudio integral sobre 4,3 millones de hectáreas correspondientes a la Subregión B3 del Salado y a los arroyos Vallimanca, Saladillo y Las Flores. El objetivo anunciado es evaluar alternativas hidráulicas para mitigar los efectos de excedentes de agua.

En ese encuentro, Katopodis sostuvo que se trata de intervenciones complementarias al Plan Maestro del río Salado y afirmó que permiten proteger y ampliar las áreas productivas.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, esa superficie incluye una zona especialmente sensible para la actividad agropecuaria y forma parte de una cuenca donde los excesos hídricos ya venían generando preocupación antes del período de mayor intensidad previsto para El Niño.