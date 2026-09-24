Paritaria estatal, punto por punto: qué está en juego en la negociación con la Provincia

La discusión salarial será apenas uno de los capítulos de una mesa que llega con compromisos pendientes y reclamos acumulados.

El Gobierno bonaerense y los gremios que representan a los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430 vuelven este jueves a la negociación paritaria. La reunión será en la sede del Ministerio de Trabajo, en La Plata, y sentará frente a los funcionarios provinciales a ATE, UPCN y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA).

La discusión se reabre después de varias semanas de reclamos y con un dato ya definido: septiembre avanzó sin una nueva actualización salarial.

El punto principal será, entonces, qué recomposición tendrán los estatales durante el último tramo de 2026 y desde cuándo comenzará a aplicarse. Pero la agenda sindical excede el porcentaje: estabilidad laboral, pases a planta permanente, categorías, carrera administrativa y reclamos sectoriales siguen abiertos desde negociaciones anteriores.

El último acuerdo: 7% y revisión en septiembre

El antecedente inmediato es el entendimiento alcanzado en julio. La Provincia acordó para los trabajadores de la Ley 10.430 un incremento acumulado del 7% sobre los salarios de junio, distribuido en dos tramos: 5% en julio y 2% en agosto. El acuerdo contempló además una nueva instancia de negociación durante septiembre.

Esa reapertura es la que finalmente se realizará este jueves. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la convocatoria llegó casi veinte días después de que ATE formalizara ante Trabajo su pedido para retomar la discusión.

El secretario general bonaerense, Claudio Arévalo, afirmó que el gremio llegará a la reunión con la expectativa de “continuar con la recuperación del poder adquisitivo”. Al mismo tiempo, señaló que buscarán seguir trabajando sobre los pases a planta permanente y las mesas técnicas.

El reclamo salarial se produce después de que el IPC nacional aumentara 1,7% en agosto, según el INDEC. El acumulado de los primeros ocho meses de 2026 llegó al 21,3%, dato que forma parte de las referencias que atraviesan la discusión sobre la evolución de los ingresos.

ATE viene sosteniendo que la actualización no puede analizarse únicamente en relación con el índice general de precios. En sus presentaciones también mencionó el incremento de servicios, transporte, alquileres y alimentos, además del crecimiento del endeudamiento de los hogares para cubrir gastos habituales.

El propio Arévalo había sintetizado esa situación durante la negociación de julio: “Entendemos la situación nacional pero hoy el trabajador estatal no llega a fin de mes”. En aquel momento, el sindicato valoró la continuidad de las mesas bimestrales, pero mantuvo el pedido de seguir recuperando ingresos.

“Entendemos la situación nacional pero hoy el trabajador estatal no llega a fin de mes”, alertaron desde ATE.

Más de 8.000 pases a planta

El salario no será el único capítulo. En la negociación anterior quedó acordado avanzar con el pase a planta permanente de más de 8.000 trabajadores que se encontraban bajo modalidades temporarias y habían ingresado a la Administración Pública provincial hasta fines de 2025.

ATE pretende ahora continuar con la planificación y ejecución de esos procesos. La cuestión forma parte de un reclamo más amplio por la estabilidad laboral dentro del Estado bonaerense.

El sindicato viene planteando que la discusión sobre la planta estatal debe incluir no sólo a los temporarios, sino también distintas modalidades contractuales que considera precarias. Durante agosto comenzó incluso a trabajar junto con su equipo técnico en propuestas vinculadas con estabilidad laboral para incorporar al debate presupuestario de 2027.

Otro punto pendiente está relacionado con compromisos asumidos en mesas anteriores. ATE denunció durante septiembre que determinadas categorías que debían liquidarse desde julio todavía no habían sido reflejadas en algunos haberes y reclamó que la Provincia efectivice lo acordado. El sindicato vinculó ese planteo con la carrera administrativa y con la necesidad de que los acuerdos paritarios tengan una traducción concreta en los recibos salariales.

“No aceptamos que los compromisos asumidos en el ámbito paritario queden sin cumplimiento”, señaló la organización al formalizar ese reclamo.

En ese mismo planteo, ATE pidió avanzar efectivamente con el pase a planta del personal temporario mensualizado alcanzado por los acuerdos previos y reclamó respuestas sobre descuentos aplicados a trabajadores estatales que participaron de medidas de fuerza.

Los sindicatos buscarán además que continúen funcionando las mesas técnicas sectoriales, ámbitos en los que se discuten cuestiones específicas de cada organismo y distintos aspectos de la carrera estatal.

Los sindicatos buscarán además que continúen funcionando las mesas técnicas sectoriales, ámbitos en los que se discuten cuestiones específicas de cada organismo y distintos aspectos de la carrera estatal.

Una de las discusiones recientes se concentra en el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). Allí, trabajadores nucleados en ATE vienen solicitando una mesa específica para debatir una bonificación sectorial vinculada con las características de las tareas que desarrollan.

La agenda de mesas técnicas incluye además aspectos relacionados con la carrera administrativa, mecanismos de selección y recategorizaciones. En negociaciones anteriores, FEGEPPBA también había reclamado que las mejoras salariales fortalecieran el salario básico, por su incidencia sobre otros componentes de la remuneración y sobre los aportes previsionales.

Qué dice la Provincia sobre sus márgenes

La administración bonaerense viene encuadrando las negociaciones salariales en la situación financiera del distrito. Al anunciar el acuerdo anterior, el ministro de Economía, Pablo López, afirmó que la Provincia realizaba un “enorme esfuerzo en materia salarial” y sostuvo que la política de ingresos debía compatibilizarse con las restricciones fiscales y la evolución de los recursos.

En acuerdos previos, López había cuantificado además en $22 billones las deudas y recursos que, según el Gobierno provincial, Buenos Aires dejó de percibir como consecuencia de decisiones nacionales. Esa cifra corresponde a la estimación oficial de la administración bonaerense.

El ministro de Trabajo, Walter Correa, viene defendiendo en ese contexto la continuidad de las negociaciones colectivas y las paritarias sin un techo predeterminado.