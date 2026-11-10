La UCR bonaerense mira a 2027 entre la apuesta por candidatos propios y la pelea por las alianzas

UCR bonaerense.

La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense salió del encuentro del sábado 7 de noviembre en Baradero con una definición política: impulsar candidatos propios para la Presidencia y la Gobernación en 2027 y recuperar protagonismo en los 135 municipios. La reunión, organizada por la Convención Provincial, también cuestionó el programa económico de Javier Milei. Sin embargo, el discurso de unidad convivió con una disputa que atraviesa al partido: quién conduce las decisiones y qué acuerdos electorales estará dispuesto a construir.

La jornada se desarrolló en el Club Sportivo bajo la consigna Pensar la Provincia. Construir una alternativa nacional. Estuvieron el presidente de la Convención, Pablo Nicoletti; el titular del Comité Provincia, Emiliano Balbín; y el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella. También participaron la vicepresidenta del Comité, Josefina Mendoza; el secretario general, Matías Civale; el referente porteño Hernán Rossi y el presidente de la UCR local, Martín Genoud.

La apuesta electoral: presidente, gobernador e intendentes radicales

El documento final, El desafío de liderar: un radicalismo protagonista, plantea que la UCR debe dejar de ocupar un papel secundario dentro de las coaliciones y construir una alternativa capaz de gobernar la provincia. Propone un candidato radical a gobernador, una candidatura presidencial con identidad partidaria y dirigentes competitivos en los distritos bonaerenses. También reivindica la defensa de la democracia, la libertad y la educación pública, y rechaza la polarización como único camino para organizar la política.

El documento final de la UCR, El desafío de liderar un radicalismo protagonista

Nicoletti sostuvo que el partido necesita estar unido, organizado y activo, pero vinculó esa unidad con una definición frente al Gobierno nacional. "La alternativa es la UCR, con un candidato a presidente radical", afirmó al describir la situación de trabajadores y familias que no llegan a fin de mes. Su planteo no se limitó a las candidaturas: pidió que el radicalismo elabore propuestas propias y dispute una mayoría política en lugar de depender de negociaciones ajenas.

Chiarella acompañó la orientación del encuentro y puso el foco en educación, salud, producción e infraestructura, además de reclamar firmeza contra el narcotráfico. En su intervención sostuvo que el futuro del país exige más políticas públicas integradoras. El mensaje reforzó la intención de trasladar la propuesta bonaerense a una discusión nacional, aunque el encuentro no definió nombres de postulantes ni una fórmula electoral concreta.

Economía familiar y municipios, los otros ejes de Baradero

Las críticas al rumbo económico nacional ocuparon buena parte de las ocho horas de trabajo. Los participantes cuestionaron que la desaceleración inflacionaria no se traduzca, a su juicio, en una mejora de los ingresos. Señalaron problemas de empleo, salarios y jubilaciones, endeudamiento de familias, cierre de pequeños comercios y dificultades de las pymes. También objetaron la paralización de obra pública y el retiro de recursos nacionales que afectan a provincias y municipios.

El economista Daniel Artana participó de un panel sobre actividad productiva y empleo, mientras Lara Goyburu, directora ejecutiva de Management & Fit, analizó el escenario político y el humor social. La Convención presentó diez comisiones permanentes y tres asesoras encargadas de elaborar propuestas, con la intención de convertir los diagnósticos en una plataforma partidaria.

Otro punto del debate fue el régimen municipal bonaerense, al que los organizadores calificaron como el más atrasado del país. Propusieron avanzar en la descentralización de competencias y recursos para fortalecer a las administraciones locales. El Foro de Intendentes Radicales también participó de las actividades, aportando experiencias de gestión a una discusión vinculada con la aspiración de presentar candidatos competitivos en cada municipio.

La presencia de Balbín no cerró la disputa institucional

La asistencia de Balbín tuvo relevancia política porque, antes de la reunión, el sector referenciado en el senador nacional Maximiliano Abad había cuestionado su organización. Integrantes de Adelante denunciaron decisiones unilaterales de la presidencia de la Convención y rechazaron que la jornada se presentara como una actividad institucional de todo el partido. Entre quienes habían objetado el procedimiento figuraba, según las informaciones difundidas, Cristina Coria, vicepresidenta primera de ese organismo.

El núcleo de la controversia fue una votación de la Mesa Ejecutiva. Nicoletti y los sectores de Evolución y Futuro Radical defendieron la convocatoria por haber obtenido seis votos a favor y tres en contra. Sus críticos sostuvieron que no se habían consensuado previamente el programa, las condiciones de realización ni la integración de las comisiones. Dirigentes vinculados con Gustavo Posse y Daniel Salvador también plantearon objeciones sobre el quórum.

La discusión tiene como antecedente el acuerdo que permitió reorganizar la UCR provincial: Balbín quedó al frente del Comité Provincia y Nicoletti de la Convención. Esa distribución de responsabilidades buscó superar meses de enfrentamientos, pero no resolvió cómo se toman las decisiones. Mientras el abadismo reclama acuerdos amplios, Nicoletti defiende la facultad de la Convención de resolver por mayoría. La asistencia de representantes de ambas conducciones a Baradero mostró convivencia política, no un cierre de esas diferencias.

La disputa de fondo: con quién competir en 2027

La pelea por los procedimientos atraviesa una cuestión más profunda: la política de alianzas electorales. La Convención tiene intervención decisiva en esa materia y Nicoletti impulsa candidaturas propias, diferenciadas tanto del oficialismo nacional como del peronismo provincial. Ese posicionamiento se vincula con sectores cercanos a Martín Lousteau y al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, que buscan fortalecer la identidad radical.

En el espacio de Abad conviven dirigentes que prefieren mantener abiertas las conversaciones con otras fuerzas, entre ellas el PRO y sectores libertarios, sin que exista una alianza formal definida. A su vez, Construir, la corriente vinculada con Miguel Fernández y Alejandra Lordén, contempla acuerdos con la Coalición Cívica, el GEN y expresiones del peronismo no kirchnerista. Las diferencias muestran que reclamar candidatos propios no equivale todavía a una estrategia compartida por toda la UCR.

También hubo distintas versiones sobre la concurrencia. Una crónica consignó más de 400 radicales, mientras otras publicaciones y dirigentes mencionaron más de 500 asistentes. También hubo medios que cuestionaron esas estimación a partir de las imágenes difundidas del encuentro. Más allá de esa controversia, la presencia de las principales autoridades partidarias dio visibilidad nacional a una discusión que se abrió mucho antes de Baradero.

El desafío ahora será transformar el documento en decisiones políticas. La Convención y el Comité Provincia impulsan equipos y debates propios, y la disputa por las alianzas seguirá condicionando cualquier candidatura. Baradero dejó una propuesta electoral explícita, pero no una síntesis definitiva de la interna: la UCR reclama encabezar una alternativa para 2027 mientras todavía discute cómo, con quiénes y bajo qué conducción intentará construirla.