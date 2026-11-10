Celulares, violencia digital y bienestar emocional: las nuevas reglas para las escuelas bonaerenses

Escuela secundaria.

La provincia de Buenos Aires oficializó este martes 10 de noviembre tres leyes educativas que modifican las reglas de convivencia escolar, con medidas sobre el uso de celulares, la prevención de la violencia digital y el bienestar socioemocional de los estudiantes. Las disposiciones alcanzan a establecimientos de gestión estatal y privada y trasladan al sistema educativo nuevas responsabilidades de prevención, acompañamiento y cuidado.

Las leyes 15.675, 15.676 y 15.678, publicadas en el Boletín Oficial, habían recibido sanción definitiva de la Legislatura bonaerense el 20 de octubre. Como ninguna establece una fecha especial de vigencia, comenzarán a regir el 19 de noviembre, conforme al plazo previsto por el Código Civil y Comercial.

Con la promulgación y publicación concluyó el recorrido legislativo de tres iniciativas impulsadas desde distintos sectores políticos. Para el gobierno de Axel Kicillof, el próximo paso será convertir esas disposiciones en herramientas concretas para las escuelas, una tarea que involucra a directivos, docentes, estudiantes y familias.

Ley EMA: nuevas herramientas contra la violencia digital

La Ley 15.675, conocida como Ley EMA, crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos. Su objetivo es garantizar una convivencia digital segura y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de acoso, hostigamiento y vulneración de derechos mediante tecnologías.

La legislación lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente bonaerense que murió en agosto de 2024 después de la difusión no consentida de imágenes íntimas suyas. Su madre, Laura Sánchez, impulsó la iniciativa junto con legisladores provinciales para promover respuestas institucionales frente a estas situaciones.

La norma surgió de la unificación de propuestas de la diputada Mayra Mendoza y la senadora Laura Clark, ambas de Fuerza Patria. El Senado acordó un texto común y Diputados completó su aprobación definitiva en octubre.

Entre las conductas comprendidas aparecen la difusión no consentida de imágenes íntimas, incluso las creadas o modificadas con inteligencia artificial, el ciberacoso, las amenazas, la extorsión digital, los discursos de odio misóginos, el espionaje de cuentas y la divulgación indebida de datos personales.

El programa alcanzará a estudiantes, docentes, personal no docente, equipos directivos y familias de todos los niveles y modalidades educativos. Establece la elaboración de políticas preventivas y herramientas de intervención, además de orientaciones para docentes y futuros profesores. Su aplicación requerirá transformar esos objetivos en procedimientos institucionales para detectar situaciones de violencia y acompañar a quienes resulten afectados.

Celulares en secundaria: una restricción que alcanza toda la jornada

La segunda modificación afecta directamente el uso cotidiano de dispositivos electrónicos. La Ley 15.678, impulsada por el diputado Martín Rozas (Unión y Libertad), amplía a la secundaria las restricciones que ya contemplaba la Ley 15.534 para las escuelas primarias bonaerenses.

La disposición establece que los estudiantes de primaria y secundaria no deberán utilizar celulares ni otros dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o autorización explícita del docente para cumplir objetivos pedagógicos.

El alcance no se limita exclusivamente al desarrollo de las clases. La referencia a la jornada educativa también comprende los tiempos de permanencia en los establecimientos, aunque las autoridades deberán precisar los mecanismos de aplicación, incluidas las situaciones particulares que puedan presentarse durante los recreos.

La norma no prohíbe expresamente que los alumnos lleven teléfonos a la escuela ni dispone su confiscación. Su finalidad es separar el uso pedagógico de las pantallas de las actividades ajenas al aprendizaje, como redes sociales, mensajería, juegos y otros contenidos digitales.

Celulares en aulas.

Distintas instituciones ya habían adoptado mecanismos propios, desde teléfonos apagados dentro de las mochilas hasta casilleros o espacios de guarda. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privados de Argentina (AIEPA), a través de su secretario ejecutivo, Martín Zurita, había reclamado autonomía institucional y respaldo normativo para aplicar las restricciones sin conflictos con las familias.

El cambio amplía las obligaciones previstas en la legislación anterior, cuya reglamentación general seguía pendiente en octubre. Por eso, uno de los puntos centrales será determinar cómo se trasladará la nueva regla a establecimientos con realidades y recursos diferentes.

Bienestar emocional: qué cambia en jardín, primaria y secundaria

La tercera norma es la Ley 15.676, impulsada por la diputada Luciana Padulo, del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria. Modifica los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Provincial de Educación 13.688 para incorporar el bienestar socioemocional y afectivo como parte de los objetivos de enseñanza.

En el nivel inicial, promueve prácticas de autocuidado, cuidado mutuo, expresión respetuosa de emociones y construcción de vínculos basados en la empatía, la confianza y la cooperación.

Para la escuela primaria, incorpora recursos pedagógicos que fortalezcan la convivencia solidaria, el reconocimiento de emociones y necesidades, y las relaciones cooperativas entre estudiantes.

En la secundaria, establece herramientas para desarrollar el bienestar socioemocional, fomentar el diálogo y el cuidado mutuo, fortalecer la convivencia democrática y proteger la salud mental desde una perspectiva comunitaria.

La legislación no crea automáticamente una materia independiente ni establece tratamientos psicológicos obligatorios. Integra estos contenidos a los objetivos educativos existentes y deja su desarrollo pedagógico en manos de las autoridades correspondientes.

El desafío de llevar las nuevas reglas a las aulas

Las tres leyes llegan después de meses de debates sobre distracción por pantallas, ciberacoso, conflictos escolares y salud mental adolescente. También coinciden con reclamos docentes por agresiones en distintos establecimientos bonaerenses, que motivaron un paro provincial el 1° de octubre.

Docentes se manifiestan contra la violencia en las escuelas.

Los sindicatos habían solicitado mayor respaldo institucional, prevención y coordinación entre organismos educativos, autoridades locales y equipos especializados. La Provincia cuenta con herramientas anteriores para abordar situaciones conflictivas, pero las nuevas normas incorporan obligaciones y objetivos específicos.

La Dirección General de Cultura y Educación, encabezada por Flavia Terigi, tendrá un papel central en la implementación. Entre las cuestiones pendientes aparecen las orientaciones para utilizar dispositivos, los recursos pedagógicos para trabajar el bienestar emocional y las herramientas para intervenir ante situaciones de violencia digital.

El sistema educativo deberá articular estas disposiciones con las prácticas que ya desarrollan las instituciones, incluyendo la formación docente, el acompañamiento a familias y la actuación de los equipos de orientación escolar. Las leyes establecen un marco provincial común, pero su aplicación cotidiana dependerá de decisiones administrativas y pedagógicas.

La oficialización de las normas abre así una nueva etapa para las escuelas bonaerenses. El cambio más importante será pasar de las reglas escritas a respuestas concretas: cuándo pueden utilizarse los celulares, cómo prevenir y abordar una agresión digital y de qué manera integrar el bienestar emocional al aprendizaje sin convertirlo en una responsabilidad aislada de los docentes.