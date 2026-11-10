Fabiani y Cascallares destacaron el mensaje de León XIV sobre discapacidad

El intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani, y el intendente en uso de licencia, Mariano Cascallares, destacaron la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione y reivindicaron su mensaje sobre la inclusión de las personas con discapacidad. En sus redes sociales, ambos expresaron su emoción por el encuentro y resaltaron el valor de la institución para la comunidad.

“Es un orgullo haber recibido al papa León XIV en nuestro distrito, especialmente en nuestra perla, el Cottolengo Don Orione, símbolo de amor y solidaridad”, manifestó Fabiani.

El intendente también recuperó una definición del Pontífice que vinculó el desarrollo de un país con el lugar que ocupa la inclusión: “El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”.

Por su parte, Cascallares describió la visita como “una jornada histórica” para Almirante Brown y su pueblo. “Hoy recibimos con mucha emoción al Papa León XIV en el Pequeño Cottolengo de Don Orione”, expresó.

Como se informó en Grupo La Provincia, León XIV compartió un encuentro con residentes, religiosos y fieles en el Cottolengo de Claypole, donde reivindicó la dignidad de las personas con discapacidad, valoró la labor de quienes las acompañan y alentó a los jóvenes a sumarse al voluntariado.

Al retomar las palabras del Papa, Cascallares destacó que el progreso de una nación también debe medirse por la acogida que brinda a las personas con discapacidad y necesidades especiales. A partir de esa reflexión, reafirmó el acompañamiento a la comunidad: “Renovamos nuestro compromiso con el Cottolengo y con nuestros vecinos con discapacidad”.