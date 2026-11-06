Fiorini anunció ocupación hotelera completa en Junín por el Desafío ECO

El intendente de Junín, Juan Fiorini, anunció que la ciudad tiene sus plazas hoteleras completas para este fin de semana por el Desafío ECO, que, según señaló, moviliza a más de 2.000 personas de todo el país. El jefe comunal destacó el alcance de la convocatoria y la vinculó con la política municipal de atraer eventos para generar actividad económica.

“Este fin de semana Junín vive algo histórico: recibimos a más de 2.000 personas de todo el país por el Desafío ECO y tenemos sold out de plazas hoteleras”, expresó en sus redes sociales.

Fiorini aclaró que el nivel de ocupación comprende la totalidad de las plazas disponibles. “No hablamos solamente de habitaciones ocupadas: están completas en su máxima capacidad”, sostuvo. También afirmó que una ocupación de esas características no se registraba desde acontecimientos extraordinarios como la visita del Indio Solari.

El intendente vinculó ese movimiento con el trabajo de la gestión local para promover el turismo. “Sabemos la realidad que estamos atravesando, pero no nos quedamos en la queja. Trabajamos todos los días para atraer eventos, generar movimiento económico, impulsar el turismo y crear oportunidades para nuestros vecinos”, manifestó.

Además, reconoció la participación de distintas dependencias municipales en la organización. Destacó que detrás de la convocatoria hay un equipo y varias áreas que trabajan de manera articulada para posicionar a Junín como sede de actividades.

Autos eléctricos y entrada gratuita

El Desafío ECO reúne a estudiantes de escuelas técnicas que diseñan y construyen vehículos eléctricos. El cronograma municipal prevé la participación de más de 150 instituciones y actividades del 6 al 8 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

La presentación de los autos está prevista para este viernes a las 20 en avenida San Martín y Roque Sáenz Peña. Durante el sábado y el domingo, las pruebas y carreras se desarrollarán en el Autódromo Eusebio Marcilla. La Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 “Antonio Bermejo” de Junín participará con dos vehículos.