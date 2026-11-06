Benito Juárez sorteó lotes con servicios para 38 familias del distrito

El Municipio de Benito Juárez realizó el sorteo de las ubicaciones correspondientes al programa “Lotes con Servicios”, una instancia que permitió asignar terrenos a 38 familias que cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La actividad se desarrolló el 3 de noviembre y reunió a autoridades municipales, concejales y beneficiarios, en el marco de un proceso que busca facilitar el acceso a la tierra y acompañar la construcción de viviendas propias en distintos puntos del distrito.

Treinta y ocho familias con lote asignado

El procedimiento se llevó adelante de acuerdo con las Ordenanzas N.º 6095 y N.º 6242 y el Decreto N.º 1636/26. A partir del sorteo, cada una de las familias alcanzadas conoció la ubicación del terreno que le corresponde dentro del programa.

Los lotes se encuentran distribuidos tanto en la ciudad cabecera como en distintas localidades y parajes, lo que permite que el alcance de la iniciativa se extienda más allá del centro urbano.

Terrenos en distintos puntos del distrito

En Benito Juárez, los lotes están ubicados en los barrios Pachán, Flores y Parque Muñoz. También se asignaron terrenos en Estación López, Tedín Uriburu, Paraje El Luchador y Barker.

La distribución busca acompañar a familias de distintas zonas y ampliar las oportunidades de acceso a suelo urbano en diferentes sectores del partido.

Una charla antes del sorteo

Previo a la asignación de las ubicaciones, las autoridades brindaron una charla informativa destinada a explicar cómo continúa el proceso y cuáles son las obligaciones que deberán asumir los beneficiarios.

Durante ese encuentro se detallaron los pasos administrativos pendientes y se explicó la necesidad de firmar los pactos correspondientes antes de iniciar las etapas siguientes.

Asesoramiento profesional para las obras

Las familias también deberán contratar a un profesional que las acompañe durante la ejecución de las viviendas y brinde asesoramiento técnico en cada etapa.

Este requisito forma parte del proceso previsto para garantizar que las construcciones avancen de acuerdo con las condiciones y exigencias establecidas.

Un plazo de cuatro años

Otro de los puntos centrales de la jornada fue la explicación de los requisitos necesarios para alcanzar la escrituración definitiva de los terrenos.

Las familias tendrán un plazo máximo de cuatro años para completar la construcción de sus viviendas. Además, las unidades deberán reunir las condiciones de habitabilidad exigidas para poder avanzar posteriormente con la documentación final.

Autoridades presentes

La actividad contó con la presencia de la intendenta interina, María Teresa Ricci; el jefe de Gabinete, Jorge Ismael; y el secretario de Gobierno, Martín Marcovecchio.

También participaron personal de la Secretaría General de Obras Públicas, el director General de Servicios, Martín Ledezma, concejales y las familias beneficiarias.

Acceso a la tierra y vivienda propia

El sorteo representa un nuevo paso dentro de un proceso que no finaliza con la asignación del terreno. A partir de ahora, los beneficiarios deberán completar las instancias administrativas y avanzar con la construcción dentro de los plazos previstos.

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