Rojas profundiza obras en el Hospital y comienza la restauración del Palacio Municipal

El Municipio de Rojas continúa con distintas obras destinadas a mejorar tanto la infraestructura sanitaria como los edificios públicos de la ciudad. Mientras avanza la renovación de la sala de Shock Room del Hospital Municipal, también comenzaron los trabajos de reparación y restauración de la fachada del Palacio Municipal.

Las intervenciones apuntan a resolver necesidades concretas en dos espacios centrales para la comunidad: uno vinculado con la atención de urgencias y otro con la vida institucional y patrimonial de la ciudad.

Avanza la renovación del Shock Room

La obra en el Hospital Municipal continúa en marcha con una nueva distribución de los espacios destinados a la atención y al control de pacientes. El proyecto busca reorganizar el sector para lograr un funcionamiento más ordenado y eficiente, tanto para quienes requieren asistencia como para el personal de salud.

La renovación apunta a mejorar las condiciones en las que se desarrollan las tareas cotidianas dentro de una de las áreas más sensibles del establecimiento, especialmente por tratarse de un espacio destinado a responder ante situaciones de urgencia.

Un espacio más funcional para pacientes y trabajadores

La intervención contempla la reubicación de distintos sectores para optimizar los circuitos internos y facilitar el trabajo de los equipos sanitarios. La intención es que el Shock Room pueda contar con una estructura mejor adaptada a las necesidades actuales del hospital.

Desde el Municipio señalaron que estas tareas forman parte de una política de mejora progresiva de la infraestructura sanitaria, con el objetivo de brindar mejores condiciones de atención a toda la comunidad.

Comenzó la restauración de la fachada municipal

En paralelo, se pusieron en marcha las obras sobre el frente del edificio municipal. La intervención incluye tareas de reparación y restauración de la fachada y de sus molduras, además de trabajos de pintura e iluminación.

También se pondrán en valor las ventanas, los postigos, los balcones y las aberturas de ingreso, con el objetivo de recuperar la imagen general del inmueble y preservar sus características.

Una intervención sobre un edificio histórico

Desde la comuna destacaron que la puesta en valor busca cuidar un espacio estrechamente vinculado con la historia y la vida cotidiana de los vecinos de Rojas.

La obra no se limita a una renovación estética, sino que contempla la recuperación de diferentes elementos del frente para mejorar su estado de conservación y mantener la identidad del edificio.

Cambios temporales en los accesos

Mientras se desarrollen los trabajos, el ingreso al Palacio Municipal deberá realizarse por calle Iribarne. La modificación será temporal y se mantendrá durante el período necesario para ejecutar las tareas sobre la fachada principal.

Además, el Pasaje Dr. Raúl R. Alfonsín–Eva Perón continuará abierto al tránsito de manera provisoria, mientras que el frente del edificio permanecerá cerrado por razones vinculadas con la obra.

Salud y patrimonio como ejes de intervención

Las obras del Shock Room y del Palacio Municipal responden a objetivos distintos, pero comparten una misma estrategia de mantenimiento y renovación de infraestructura pública.

Mientras la intervención en el hospital busca mejorar un sector clave para la atención de pacientes, la restauración del edificio comunal apunta a preservar un inmueble representativo y mantenerlo en mejores condiciones de uso.

De esta manera, Rojas continúa avanzando con trabajos que combinan mejoras en los servicios esenciales y recuperación del patrimonio urbano.