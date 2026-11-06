Más inclusión y autonomía: Bolívar presentó el proyecto ALAS a las familias

El Municipio de Bolívar, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria y la Dirección de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, impulsa el proyecto ALAS, una casa municipal pensada para acompañar a personas con discapacidad en el desarrollo de sus capacidades, el fortalecimiento de su autonomía y la construcción de nuevos proyectos de vida.

La propuesta acompaña actualmente a 18 personas y busca generar un espacio cotidiano de aprendizaje, participación e inclusión, con actividades adaptadas a las posibilidades, intereses y tiempos de cada participante.

Una propuesta presentada a las familias

El proyecto fue presentado durante un encuentro encabezado por la directora de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, María Luján Bouciguez, y acompañado por la secretaria de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, Magalí Tullio.

Durante la jornada, el equipo explicó a las familias los objetivos de ALAS, las actividades que se desarrollan y la dinámica cotidiana del espacio, con el objetivo de fortalecer también el vínculo entre profesionales, participantes y entornos familiares.

Un equipo de acompañamiento diario

ALAS cuenta con un equipo integrado por Miguel Giaquinto, María del Carmen Burgos, Sofía Pagola, Judith Renna, Lucía Vázquez, Maite Salduondo, María Isabel Busquet, Maia Pérez y Johana Leguizamón.

Los profesionales acompañan los procesos individuales de aprendizaje, crecimiento y participación, con una mirada centrada en las posibilidades de cada persona y en la generación de apoyos específicos cuando son necesarios.

Actividades para fortalecer la autonomía

La propuesta contempla ejercicios de estimulación de las funciones cognitivas, manejo de recursos y herramientas y actividades básicas de la vida diaria.

También se desarrollan talleres vinculados con el bienestar emocional y la salud física y mental, además de espacios destinados a fortalecer vínculos y favorecer una participación social más activa.

El objetivo es que cada participante pueda incorporar herramientas que le permitan desenvolverse con mayor independencia en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Experiencias productivas

Uno de los componentes del proyecto está relacionado con la elaboración de productos destinados a la comercialización.

La actividad busca que las personas puedan desarrollar habilidades, reconocer el valor de su propio trabajo y explorar posibilidades vinculadas con la generación de ingresos personales.

Desde el Municipio remarcaron que estas experiencias forman parte de un proceso más amplio de construcción de autonomía y no de una propuesta uniforme para todos.

Procesos adaptados a cada persona

La metodología parte de la idea de que la autonomía se construye de maneras diferentes.

Por ese motivo, las actividades se adaptan a los intereses, capacidades y ritmos de quienes concurren a ALAS, evitando esquemas rígidos y priorizando procesos personalizados.

El acompañamiento, las oportunidades y la confianza son considerados elementos fundamentales para que cada participante pueda avanzar en sus propios objetivos.

La mirada de las familias

Durante la presentación, familiares de los participantes compartieron sus experiencias y valoraron los avances observados.

Laura, mamá de Brisa, destacó el entusiasmo con el que su hija concurre al espacio y los aprendizajes que incorpora. “Cuando regresa a casa, me cuenta lo que hace. Estoy muy contenta porque está aprendiendo algo más de lo que nosotros podemos enseñarle”, expresó.

Otros familiares también resaltaron la importancia de contar con un espacio que reconozca tanto las necesidades como las capacidades de sus hijos e hijas y señalaron que los cambios positivos repercuten en la dinámica cotidiana de toda la familia.

Inclusión, participación y nuevas oportunidades

Desde el Municipio señalaron que ALAS forma parte de una política orientada a ampliar derechos y generar mayores oportunidades de inclusión, participación y autonomía para las personas con discapacidad.

La propuesta busca que cada participante pueda descubrir nuevas posibilidades, desarrollar capacidades y avanzar progresivamente hacia una vida más independiente, siempre con los apoyos que cada proceso requiera.