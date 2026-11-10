Espinoza, tras el mensaje del Papa: “Ninguna salida será individual”

Fernando Espinoza destacó el mensaje social del papa León XIV y convocó a los argentinos a construir unidad frente a la crisis. En una serie de publicaciones en sus redes sociales, sostuvo que las palabras del Pontífice ofrecen una orientación para discutir el desarrollo económico, el trabajo digno y el acompañamiento a quienes necesitan mayores oportunidades.

Espinoza

“Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social”, citó Espinoza en un mensaje publicado el 9 de noviembre, atribuyendo esa definición al Papa. A partir de esa frase, planteó que resulta necesario retomar una discusión sobre las prioridades del país: “No hay desarrollo económico si no mejora la vida de las personas”.

También se refirió al paso de León XIV por el Cottolengo y destacó su reflexión sobre la inclusión de las personas con discapacidad como medida del progreso de una nación. “Ninguna persona es una carga. Toda vida tiene dignidad, valor y algo para aportar a la comunidad”, expresó Espinoza.

Como se informó en Grupo La Provincia, León XIV visitó el Cottolengo Don Orione de Claypole y reivindicó la dignidad de sus residentes, en un encuentro en el que también valoró la tarea de quienes los acompañan y convocó a los jóvenes a participar del voluntariado.

En sus publicaciones, Espinoza consideró que esas ideas dejan una “hoja de ruta para pensar una Argentina mejor”. Entre las prioridades mencionó el trabajo digno, las familias que necesitan llegar a fin de mes, los jubilados y las PyMEs que producen y generan empleo.

Asimismo, llamó a tomar en cuenta las definiciones del Papa a quienes comparten la aspiración de una Argentina que vuelva a poner “la humanidad en el centro de sus decisiones”.

El cierre de sus mensajes estuvo dedicado a la necesidad de una respuesta colectiva. “Ninguna salida será individual”, afirmó. Frente a lo que describió como una crisis nacional y un escenario internacional cada vez más incierto, sostuvo que los argentinos necesitan “volver a encontrarnos, construir unidad y recuperar un proyecto común”.