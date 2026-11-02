Entrevista GLP. “El problema no es la recaudación, sino la demanda”: Camilo Alessandro advirtió por el impacto del ajuste nacional

Camilo Alessandro, secretario de gobierno de la Municipalidad de Salto.

—En la última sesión de Diputados, el acuerdo sobre el FEFIM apuntó a que la primera cuota, correspondiente a abril, tenga un 100% de disponibilidad. ¿En qué medida esta decisión colabora con las finanzas del municipio?

Nosotros vamos a destinar esos fondos a realizar algunas obras y arreglos. Por supuesto, necesitamos que sean de libre disponibilidad, porque eso nos da un margen de discrecionalidad que, en estos tiempos, es muy importante. Sobre todo en un municipio como Salto, donde tenemos un hospital municipal que genera muchísimos gastos. Lo mantenemos en muy buenas condiciones, pero cuesta sudor y lágrimas.

—¿Cómo están hoy las cuentas de Salto? ¿Qué pasó con la recaudación propia en lo que va del año?

La gente del campo sigue pagando y tenemos una buena recaudación del sector agropecuario. En términos generales, la recaudación de Salto ha sido muy buena este año.

El problema no es la recaudación, sino los compromisos que tenemos que afrontar. El Estado nacional se borró, porque la verdad es que eso es lo que vimos. Hoy no hay nadie que te atienda en áreas como Educación.

En Salud pasa algo similar. Más allá de todo lo que te comenté, el Plan Remediar prácticamente dejó de existir y eso implica un recorte en la provisión de medicamentos. Al mismo tiempo, tenemos cada vez más demanda en el hospital: un 183% más en la farmacia y un 215% más en los consultorios externos. Todo eso tiene un costo. Por eso insisto en que no estamos frente a un problema de recaudación, sino de demanda.

Hay mucha gente que antes contaba con determinados beneficios, servicios y prestaciones del Estado nacional y que hoy ya no los tiene. A eso se suma que las familias disponen de menos dinero en sus hogares. Entonces, el municipio se encuentra ante una demanda cada vez mayor y con recursos limitados para poder responder. Nosotros también estamos haciendo malabares con lo que tenemos.

La Provincia también cuenta con menos recursos y hay derivaciones de pacientes de alta complejidad que no se pueden concretar. Nosotros advertimos cuáles eran los riesgos de tener un gobierno tan improvisado como este.

El gobernador Axel Kicillof en Salto junto a Ricardo y Camilo Alessandro.

—Pensando en esto que mencionabas, que son los dirigentes municipales quienes mantienen en movimiento a las comunas, ¿qué rol considerás que deben tener los intendentes y los dirigentes del peronismo en las definiciones políticas de cara al próximo año?

Me parece que los intendentes tuvieron un rol clave en la última elección. Vimos claramente cómo se ganó en la Provincia y cómo se perdió a nivel nacional.

Creo que hay intendentes con mucha capacidad de decisión y, fundamentalmente, con la posibilidad de interpretar y transmitir lo que está pasando en nuestros territorios. Por eso considero que tienen que ser protagonistas a la hora de definir la estrategia política para seguir adelante. Ese rol me parece clave.

De esta situación se sale de esa manera, con un trabajo conjunto, pero también considero que hay que ser muy prudentes con esas definiciones, por lo menos hasta fin de año. La gente está un poco cansada de las críticas y de la política en general. Es algo que se nota y que, incluso, me parece razonable. Por eso, vamos a tratar de terminar el año lo más en paz posible, pese al contexto tan difícil que estamos viviendo.