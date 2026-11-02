Entrevista GLP. “El problema no es la recaudación, sino la demanda”: Camilo Alessandro advirtió por el impacto del ajuste nacional

El secretario de Gobierno de Salto alertó por la presión sobre el sistema sanitario, denunció que “el Estado nacional se borró” y pidió mayor protagonismo de los intendentes rumbo a 2027.
Videos - Entrevistas02 de noviembre de 2026Mariana PortillaMariana Portilla
Camilo Alessandro, secretario de gobierno de la Municipalidad de Salto
Camilo Alessandro, secretario de gobierno de la Municipalidad de Salto.

—En la última sesión de Diputados, el acuerdo sobre el FEFIM apuntó a que la primera cuota, correspondiente a abril, tenga un 100% de disponibilidad. ¿En qué medida esta decisión colabora con las finanzas del municipio?

Nosotros vamos a destinar esos fondos a realizar algunas obras y arreglos. Por supuesto, necesitamos que sean de libre disponibilidad, porque eso nos da un margen de discrecionalidad que, en estos tiempos, es muy importante. Sobre todo en un municipio como Salto, donde tenemos un hospital municipal que genera muchísimos gastos. Lo mantenemos en muy buenas condiciones, pero cuesta sudor y lágrimas.

—¿Cómo están hoy las cuentas de Salto? ¿Qué pasó con la recaudación propia en lo que va del año?

La gente del campo sigue pagando y tenemos una buena recaudación del sector agropecuario. En términos generales, la recaudación de Salto ha sido muy buena este año. 

El problema no es la recaudación, sino los compromisos que tenemos que afrontar. El Estado nacional se borró, porque la verdad es que eso es lo que vimos. Hoy no hay nadie que te atienda en áreas como Educación.

En Salud pasa algo similar. Más allá de todo lo que te comenté, el Plan Remediar prácticamente dejó de existir y eso implica un recorte en la provisión de medicamentos. Al mismo tiempo, tenemos cada vez más demanda en el hospital: un 183% más en la farmacia y un 215% más en los consultorios externos. Todo eso tiene un costo. Por eso insisto en que no estamos frente a un problema de recaudación, sino de demanda.

Hay mucha gente que antes contaba con determinados beneficios, servicios y prestaciones del Estado nacional y que hoy ya no los tiene. A eso se suma que las familias disponen de menos dinero en sus hogares. Entonces, el municipio se encuentra ante una demanda cada vez mayor y con recursos limitados para poder responder. Nosotros también estamos haciendo malabares con lo que tenemos.

La Provincia también cuenta con menos recursos y hay derivaciones de pacientes de alta complejidad que no se pueden concretar. Nosotros advertimos cuáles eran los riesgos de tener un gobierno tan improvisado como este.

El gobernador Axel Kicillof en Salto junto a Ricardo y Camilo Alessandro
El gobernador Axel Kicillof en Salto junto a Ricardo y Camilo Alessandro.

—Pensando en esto que mencionabas, que son los dirigentes municipales quienes mantienen en movimiento a las comunas, ¿qué rol considerás que deben tener los intendentes y los dirigentes del peronismo en las definiciones políticas de cara al próximo año?

Me parece que los intendentes tuvieron un rol clave en la última elección. Vimos claramente cómo se ganó en la Provincia y cómo se perdió a nivel nacional.

Creo que hay intendentes con mucha capacidad de decisión y, fundamentalmente, con la posibilidad de interpretar y transmitir lo que está pasando en nuestros territorios. Por eso considero que tienen que ser protagonistas a la hora de definir la estrategia política para seguir adelante. Ese rol me parece clave.

De esta situación se sale de esa manera, con un trabajo conjunto, pero también considero que hay que ser muy prudentes con esas definiciones, por lo menos hasta fin de año. La gente está un poco cansada de las críticas y de la política en general. Es algo que se nota y que, incluso, me parece razonable. Por eso, vamos a tratar de terminar el año lo más en paz posible, pese al contexto tan difícil que estamos viviendo.

¿Cree que puede aparecer una tercera fuerza competitiva en 2027?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Sebastián Ianantuony, intendente de General Alvarado (BA)

Entrevista GLP. Ianantuony advierte que los indicadores de la temporada en Miramar siguen lejos de años anteriores y “no conforman a ningún prestador turístico”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas30 de octubre de 2026
En la primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de General Alvarado analizó el impacto de la política económica nacional en las reservas y el consumo de cara al verano. Además, detalló las medidas para regularizar los alojamientos y los proyectos de inversión e infraestructura para impulsar la actividad en el distrito.
Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos (BA)

Entrevista GLP. Garate defendió el amparo de Tres Arroyos por Zona Fría y apuntó al Gobierno: “Están muy calentitos en sus oficinas”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas27 de octubre de 2026
En la primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente advirtió que los vecinos pagarán entre un 30 y un 50% más por el gas y denunció un trato desigual frente a localidades con condiciones climáticas similares. Además, cuestionó la falta de participación del interior en las decisiones nacionales y reclamó mayor atención a su propio espacio político.
Mauro Moccero, jefe de Gabinete de Coronel Suárez (BA)

Entrevista GLP. Mauro Moccero llamó a construir una alternativa amplia para 2027: “Hay muchos intendentes radicales que tienen los mismos problemas que nosotros”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas26 de octubre de 2026
En la segunda parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el jefe de Gabinete de Coronel Suárez planteó que los problemas compartidos por los municipios requieren consensos que superen las fronteras partidarias. Además, reclamó mayor participación del interior en las decisiones políticas y contrastó la presencia de la gestión bonaerense con la falta de obra pública nacional.
Carlos Bevilacqua, intendente de Villarino (BA)

Entrevista GLP. Bevilacqua rechazó el proyecto de Kicillof para integrar la salud: “Pone a los intendentes como si fueran unos empleados de la gobernación”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas19 de octubre de 2026
En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Villarino advirtió que la iniciativa vulnera la autonomía municipal y transfiere responsabilidades sin garantizar los fondos para afrontarlas. Sostuvo que su rechazo no responde a diferencias ideológicas y cuestionó que se descarguen sobre las comunas obligaciones sanitarias que exceden su capacidad.
Mauro Poletti, intendente de Ramallo

Entrevista GLP. Poletti: “Quiero volver a ser candidato a intendente aquí en Ramallo”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas16 de octubre de 2026
En esta segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el jefe comunal expresó su intención de buscar otro mandato para avanzar con las tareas pendientes de su gestión. Analizó el impacto del ajuste nacional y el aumento de las demandas sociales, destacó la inversión en seguridad y reclamó mayor participación de los mandatarios locales en los espacios de decisión política.
Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez.

Entrevista GLP. Moccero apuntó contra Nación: “¿Dónde están los 100 mil millones que no vuelven a Suárez?”

Mariana Portilla
Videos - Entrevistas14 de octubre de 2026
El intendente de Coronel Suárez cuestionó el destino de los fondos que recauda el Gobierno nacional en el distrito, denunció la falta de inversión en infraestructura, salud y educación, y defendió el acompañamiento de la Provincia. Además, exigió una reducción inmediata de las retenciones y advirtió que los productores no pueden esperar hasta el próximo año.
Juan Eduardo Apolonio Suárez, secretario de Seguridad de Tres Arroyos.

Entrevista GLP. Tres Arroyos: Apolonio respaldó la ley penal juvenil, pero advirtió que “en nuestra región no tenemos instituciones que contengan a los menores”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas13 de octubre de 2026
En la segunda parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el secretario de Seguridad municipal cuestionó la falta de planificación para aplicar el nuevo régimen y explicó las sanciones a padres cuyos hijos provocan daños o son encontrados en estado de ebriedad en la vía pública.
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL