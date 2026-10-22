Entrevista GLP. Camilo Alessandro, sobre la gestión en Salto: “Poner la cara y dar respuestas es un valor, sobre todo en estas épocas”

En la primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el secretario de Gobierno municipal repasó los proyectos de infraestructura educativa, las prioridades en salud y el acompañamiento a los trabajadores frente al aumento del desempleo y las dificultades económicas.
Videos - Entrevistas22 de octubre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Camilo Alessandro, secretario de Gobierno de Salto (BA)

—Camilo, visitaste a la ministra de Educación de la Provincia, Flavia Terigi, para conversar sobre infraestructura escolar, propuestas educativas y transporte para educación especial. ¿Con qué respuestas concretas y compromisos volviste de La Plata a Salto?

La situación para todos es difícil, pero, en esta crisis y ante la terrible situación económica, Salto prioriza la educación, el trabajo y la salud.

A la ministra, en términos de educación, le llevamos una propuesta. Nosotros tenemos una universidad en Salto, hemos garantizado la matrícula pedagógica y el tránsito pedagógico desde el jardín maternal, pasando por la primaria y la secundaria, hasta la universidad y el terciario. También hay escuela de adultos. Eso en términos de educación. Creemos que no se puede caer en eso y es clave, porque esto en algún momento va a terminar y, cuando termine, necesitamos estar en pie.

En segunda instancia, seguimos acompañando a los trabajadores, a los comerciantes, a los emprendedores y a las empresas. Vemos que nuevos puestos de trabajo creo que no está creando nadie, de Ushuaia a La Quiaca. Estamos tratando de mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo, pese a la cantidad de despidos que está habiendo en el país. Por lo tanto, el acompañamiento es permanente.

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En tercera instancia, la salud. La gente se cayó de las prepagas, las obras sociales no funcionan correctamente, hay una saturación del sistema sanitario y el hospital municipal está bien, equipado con profesionales y tecnología.

Dicho todo esto, tengo que decir que con la ministra hablamos de cuatro temas. El primero tiene que ver con la inauguración de una nueva escuela, la Escuela Número 4, que va a funcionar en lo que se llama acá barrio Migliaro. Una escuela nueva, linda, la vamos a abrir parcialmente. Tiene potencial todavía para seguir creciendo esa escuela.

En segunda instancia, ya yo creo que este fin de año vamos a estar caminando. No sé si la fecha de licitación será en enero o febrero, pero vamos a construir una nueva escuela técnica, la Escuela Técnica 2. La matrícula de la escuela técnica tiene arriba de 750 alumnos, es gigante, y esta nueva escuela técnica va a ser con orientación multimedia. Creemos que también es pensar un poco y capacitar a los jóvenes que inician esa matrícula en inteligencia artificial, en tecnología, en la nueva digitalidad y demás.

En tercera instancia, nosotros tenemos un jardín maternal de tres partes, un jardín maternal que se había abandonado hace tres años, que se estaba construyendo: una parte le tocaba a Nación, otra parte a Provincia y otra parte al municipio. Se cayó lo de Nación, por lo tanto estamos tratando de destrabar la parte de Nación para ver si podemos llevarlo adelante entre Provincia y municipio. Es un jardín que es muy necesario para Salto. Y, en cuarto lugar, le solicitamos una combi para la Escuela Especial 501.

Así que hicimos una movida grande. Para todo esto, la contestación firme la vamos a tener la semana que viene no, la otra, que viene la ministra al inicio de clases de la nueva escuela número 4.

—En abril hablábamos de los cuatro ejes que planteabas como prioridades: trabajo, producción, salud y educación. A seis meses de aquella charla, ¿qué balance hacés? ¿Pudieron avanzar más en algunas áreas que en otras? ¿En cuál están más lejos de lo que habían previsto?

Me parece que, por el contrario, estamos en una ciudad con poco más de 40.000 habitantes y tenemos un trabajo en parte profesionalizado, con tecnología, y en parte también lo hacemos porque nos gusta hacerlo de esta manera, cara a cara, poniendo la cara, que para nosotros es un valor.

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Poner la cara para nosotros es un valor. Poner la cara es un valor, sobre todo en estas épocas, y dar respuestas, aunque son las que tenemos para dar. Pero yo lo que veo: en mi teléfono tengo contactos de 20.000 habitantes, creo, de la ciudad de Salto, por lo menos.

Yo nací y me crié acá, viví en Buenos Aires, me formé allá, pero hace 12 años volví acá y vivo acá, con 38 años. Nunca me llegaron tantos currículums por día. La desesperación y el desempleo son una cuestión objetiva, la situación es tremenda y nadie está llegando a fin de mes, es claro. Y me parece que se empieza a complejizar muchísimo esta situación.

Por lo tanto, más que hablar de la municipalidad, porque nosotros la estamos llevando adelante, como me dijo un amigo: “La ponen en movimiento a la municipalidad”. Ahora el problema no es la municipalidad, el problema es que la gente necesita respuestas que la municipalidad no da. Estamos hablando de una economía que es completamente deficiente.

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