“Mi primera Playboy”: la insólita comparación que hizo Milei en Madrid

El Presidente recurrió a una revista erótica para explicar cuánto disfrutó un libro de economía. La frase se produjo en una universidad pública que lo recibió con protestas, durante una visita atravesada por sus ataques a Pedro Sánchez.
Política22 de octubre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

Javier Milei apeló a una comparación con la revista Playboy durante su exposición en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ante los alumnos, el Presidente vinculó el entusiasmo que le provocó leer Teoría del valor, de Gerard Debreu, con el de su primera revista erótica. La intervención ocurrió este miércoles, en medio de una visita a España marcada por cruces políticos y manifestaciones de rechazo.

Disfruté más leer el Teoría del Valor de Debreu que mi primera Playboy. O sea, que es un libro que me gustó mucho”, expresó el mandatario durante su disertación.

La referencia formó parte de una explicación sobre los modelos económicos y sus límites para interpretar la realidad. Milei destacó el desarrollo matemático de la obra, aunque luego cuestionó la manera en que la teoría neoclásica aborda las llamadas fallas de mercado.

De Playboy a las fallas de mercado

El Presidente sostuvo que la matemática y la topología del modelo pueden resultar tan deslumbrantes que llevan a quien las estudia a quedar “fascinado” y “encandilado”. A partir de esa descripción, rechazó que las diferencias entre el esquema teórico y lo que sucede en la economía sean interpretadas como problemas del mercado.

“Cuando el mundo real no mapea con el modelo, lo llamamos fallo de mercado. Es un disparate”, afirmó.

Para ilustrar su argumento, recurrió a otra expresión: aseguró que un empresario podría sacar “a patadas” a quien le presentara un modelo que no resultara útil para tomar decisiones.

Durante su paso por la institución, Milei estuvo acompañado por Jesús Huerta de Soto, profesor de esa universidad e identificado con la escuela austriaca de economía, a quien suele citar en sus discursos.

Una universidad pública que lo recibió con protestas

La visita también generó rechazo entre estudiantes. “Fuera Milei y Ayuso de la Universidad” y “¡Milei, fascista, estás en nuestra lista!” fueron algunas de las consignas que aparecieron en pancartas y cánticos.

Los manifestantes cuestionaron que una casa de estudios financiada con fondos públicos invitara a un dirigente al que señalaron por desfinanciar la educación pública y reprimir marchas universitarias en la Argentina.

El contraste entre el carácter público de la institución anfitriona y las políticas del mandatario fue uno de los ejes del reclamo estudiantil.

Los ataques a Sánchez durante la visita

La exposición universitaria integró una agenda que incluyó un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante su estadía, Milei también arremetió contra Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”. 

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