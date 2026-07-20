Echarren: "El futuro se gobierna desde los municipios"

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, se refirió a la Primera Carta Orgánica Municipal. Desde redes, dijo: "La autonomía municipal no se escribe entre cuatro paredes. Se construye con la voz de todo un pueblo". Por eso, informó que Castelli inicia una etapa fundamental del proceso para dictar su propia Carta Orgánica: la participación ciudadana.

"Queremos escuchar a los vecinos, a las instituciones, a los trabajadores, a los comerciantes, a los jóvenes, a los adultos mayores, a quienes viven en la ciudad y en el campo. Cada mirada, cada experiencia y cada propuesta será importante para pensar el municipio que queremos para las próximas generaciones", comentó el alcalde.

Echarren

Y remarcó "Después de más de 160 años, tenemos la oportunidad histórica de decidir cómo queremos organizarnos, qué derechos queremos garantizar, qué controles necesita el Estado municipal y qué herramientas debemos construir para gobernar mejor".

Echarren dijo que "La autonomía no es darle más poder a un intendente. Es darle más poder a la comunidad. Es acercar las decisiones a la gente. Es defender nuestra identidad. Es construir más transparencia, más participación y un Estado local preparado para los desafíos del futuro".

Por último, remarcó "Castelli vuelve a hacer historia, pero esta historia no la va a escribir un gobierno: la vamos a escribir entre todos. El futuro se gobierna desde los municipios".