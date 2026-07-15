Ludopatía infantil: Diputados acelera el debate entre una alerta por suicidios y nuevos controles a las apuestas

Ludopatía infantil.

La ludopatía infantil volvió a instalarse con fuerza en la Legislatura bonaerense, empujada por una nueva iniciativa para restringir la publicidad de apuestas online y por la exposición de especialistas que alertan sobre el crecimiento del juego compulsivo entre adolescentes.

El movimiento, sin embargo, choca con una demora parlamentaria que acumula proyectos sin resolución y deja abierta una discusión que atraviesa a oficialismo, radicalismo y bloques dialoguistas.

Los diputados bonaerenses de Nuevos Aires Fabián Luayza y Viviana Romano presentaron una propuesta para modificar la Ley de Juego N°15.079 y prohibir que las campañas de plataformas habilitadas estén dirigidas, de manera directa o indirecta, a niñas, niños y adolescentes.

El planteo apareció mientras la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, creada en 2026 y presidida por la diputada de Fuerza Patria Micaela Olivetto, mantiene una actividad legislativa limitada.

Publicidad, influencers y controles de edad

El proyecto de Luayza y Romano busca impedir que los operadores contraten influencers, streamers, creadores de contenido, deportistas, artistas, figuras públicas o instituciones deportivas para promocionar sitios de apuestas.

La restricción incluye publicaciones patrocinadas, códigos de descuento, enlaces de afiliación, canjes, menciones comerciales y cualquier mecanismo que pueda funcionar como vía de captación de usuarios jóvenes.

Los autores sostienen que la normativa vigente no contempla con suficiente precisión estas formas de publicidad digital, presentes en redes sociales, transmisiones deportivas y plataformas de streaming.

También proponen prohibir recursos visuales, sonoros, personajes o expresiones especialmente atractivas para menores de 18 años, así como la difusión de anuncios en contenidos o eventos destinados principalmente al público infantil o adolescente.

La iniciativa incorpora mecanismos reforzados de validación de identidad y mayoría de edad. La autoridad de aplicación podría exigir reconocimiento facial, verificación documental electrónica, autenticación multifactor, sistemas biométricos e interoperabilidad con registros oficiales. Los controles deberían mantenerse durante toda la vigencia de la cuenta, con revalidaciones periódicas y revisiones aleatorias.

Ante indicios de que una cuenta pertenece a una persona menor de edad, las empresas tendrían que suspenderla preventivamente, bloquear nuevas apuestas e impedir accesos posteriores. El incumplimiento podría derivar en apercibimientos, multas, suspensión temporal e incluso revocación de la licencia en casos graves o reincidentes. La regulación provincial vigente prohíbe la participación de menores de 18 años en apuestas y juegos de azar.

La advertencia de Débora Blanca

La ofensiva legislativa se produjo horas después de que la comisión de Prevención de las Adicciones, presidida por el diputado radical Valentín Miranda, recibiera a la psicóloga y escritora Débora Blanca, autora de “Ludopatía: la adicción del siglo XXI”. Su libro fue declarado de interés legislativo y su exposición volvió a poner el foco en el acceso permanente a las apuestas a través del celular.

Se reunió la comisión de Prevención de las Adicciones.

“Ahora ya no hay que ir a buscar el juego. Fue el juego el que nos busca y lo tenemos en la mano mediante el celular”, sostuvo la especialista, que lleva 23 años trabajando sobre el tema. Según relató, cada vez más familias llegan a su consultorio por episodios de endeudamiento, conflictos intrafamiliares y conductas compulsivas vinculadas al juego.

Blanca advirtió que hay adolescentes que prestan dinero a compañeros con intereses, familias que venden bienes para afrontar deudas y jóvenes que requieren internación sin encontrar dispositivos adecuados. También cuestionó la presencia de publicidad de apuestas durante transmisiones deportivas y describió el fenómeno como “una verdadera pandemia”.

“La ludopatía es la adicción con más índice de suicidio. Hay que prestar mucha atención: los jóvenes no le están encontrando sentido a la vida. Nos están interpelando”, expresó ante los legisladores.

Proyectos demorados y pedidos al Ejecutivo

Miranda recordó que su comisión trabajó durante dos años sobre apuestas online antes de la creación del nuevo cuerpo específico. A fines de 2024, Prevención de las Adicciones había aprobado un despacho de mayoría que unificó propuestas para modificar la Ley de Juego, crear programas de prevención, regular plataformas e incorporar herramientas tecnológicas que dificulten el acceso infantil.

A ese paquete se sumaron este año otros proyectos opositores sobre atención temprana, límites a la publicidad y sanciones por el acceso de menores.

La diputada de Fuerza Patria Mayra Mendoza también propuso avanzar con una guía para el ámbito educativo. Para Miranda, la escuela puede cumplir un papel decisivo en la detección temprana y la prevención, aunque la falta de actividad regular en las comisiones viene demorando cualquier resolución.

En mayo, el legislador radical presentó además un pedido de informes al gobierno de Axel Kicillof sobre el Plan Integral para abordar la Ludopatía Adolescente, anunciado en julio de 2024 por el ministro de Salud Nicolás Kreplak, el ministro de Seguridad Javier Alonso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Martín Mena, el entonces director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni y el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Gonzalo Atanasof.

Reclamó datos sobre su vigencia, reuniones de coordinación, programas de asistencia, cantidad de jóvenes atendidos, estadísticas oficiales y capacitación docente. “Desde los espacios que tengamos vamos a seguir insistiendo, porque no es un tema para mirar para el costado”, afirmó Miranda.