Echarren cuestionó a Milei por la situación de los jubilados y el sistema de salud

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, lanzó nuevas críticas contra el gobierno de Javier Milei por la situación económica de los jubilados, las dificultades para acceder a la cobertura médica y el impacto de esa demanda sobre el sistema público de salud.

“Primero les sacaron los remedios. Después congelaron el bono. Y ahora ya no pueden pagar la cobertura médica”, expresó el jefe comunal mediante sus redes sociales.

Echarren sostuvo que durante la gestión de Milei “las prepagas aumentaron 475%” y cuestionó los valores que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) abona a los prestadores.

“El PAMI paga tan poco que las clínicas dejaron de atender jubilados”, afirmó. Según planteó, las dificultades para acceder a la atención privada provocan que una mayor cantidad de pacientes recurra a los establecimientos estatales.

“Esa demanda la absorbe el hospital público, sin fondos”, advirtió el intendente de Castelli al referirse a las consecuencias que, desde su perspectiva, enfrentan los sistemas sanitarios administrados por provincias y municipios.

En otra publicación, Echarren cuestionó a Milei por sus declaraciones vinculadas con las Islas Malvinas y trazó una comparación con la última dictadura militar.

Cuando los militares se hundían en la crisis económica, nos quisieron hacer creer que podíamos recuperar Malvinas.



Milei hace lo mismo. Se hunde y mañana da una cadena nacional para mentirnos con Malvinas.



No solo comparten el desastre económico, también la miseria moral. pic.twitter.com/TxxFA6PsGa — Francisco Echarren (@EcharrenF) September 1, 2026

“Cuando los militares se hundían en la crisis económica, nos quisieron hacer creer que podíamos recuperar Malvinas”, manifestó el jefe comunal.

El intendente aseguró que el Presidente actuaría de una manera similar mediante una cadena nacional y lo acusó de utilizar la cuestión Malvinas frente a las dificultades económicas del país.

“Milei hace lo mismo. Se hunde y dará una cadena nacional para mentirnos con Malvinas”, lanzó Echarren. Finalmente, cerró su mensaje con una de sus críticas más duras hacia el Gobierno nacional: “No solo comparten el desastre económico, también la miseria moral”.