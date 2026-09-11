Golía: “Ya pasamos las 500 cuadras de luminarias LED”

El intendente de Chacabuco, Darío Golía, destacó que el Municipio ya superó las 500 cuadras con luminarias LED instaladas en la ciudad y las localidades durante los últimos dos años y medio, mientras continúan nuevas obras de expansión del alumbrado público.

En esta etapa, los trabajos alcanzan seis cuadras de la periferia y se suman a intervenciones ya finalizadas, como la iluminación de calle Dorrego entre Roca y Guardia Nacional.

“Ya pasamos las 500 cuadras de luminarias LED en la ciudad y las localidades”, remarcó el jefe comunal.

Seis nuevas cuadras en la periferia

Actualmente, el Municipio trabaja sobre distintos sectores que hasta ahora contaban con menor iluminación.

Dos cuadras se intervienen sobre calle Zapiola, entre Pregal y Casino.

También se ilumina una cuadra sobre Alberdi, entre Casino y Cagnola.

A estas se suman una cuadra sobre Casino, una sobre Cagnola y otra sobre Pregal, las tres entre Alberdi y Zapiola.

“Vamos a seguir planificando e iluminando”

Golía señaló que la expansión del sistema continuará.

“Vamos a seguir planificando e iluminando la ciudad y las localidades, brindando mayor seguridad urbana y vial en zonas que antes eran muy oscuras”, expresó.

El intendente también vinculó las obras con la mejora de la conectividad nocturna.

“Hoy, quienes salen de noche a trabajar o pasear cuentan con caminos bien iluminados que conectan con el centro de la ciudad”, agregó.

Más de 500 cuadras en dos años y medio

El jefe comunal puso en valor el ritmo de ejecución del programa.

Según indicó, en los últimos dos años y medio se superaron las 500 cuadras con luminarias LED entre Chacabuco y las localidades del distrito.

El objetivo es continuar extendiendo la cobertura hacia sectores que todavía requieren mejoras.

Nuevas luces sobre calle Dorrego

Golía también encabezó el acto de encendido e inauguración de las luminarias colocadas sobre calle Dorrego, entre Roca y Guardia Nacional.

Del encuentro participaron vecinos del sector e integrantes del Club River Plate, que posee allí un predio deportivo utilizado por sus divisiones inferiores.

Una cuadra que estaba pendiente

Durante el acto, el intendente recordó que la intervención había quedado pendiente respecto de trabajos anteriores.

“Quiero agradecer a los vecinos de esta cuadra por la paciencia. Era una arteria que nos había quedado pendiente cuando terminamos las cuadras anteriores”, señaló.

Y agregó: “Nos pusimos a trabajar y planificar junto a Patricia Sorichillo, secretaria de Obras y Servicios Públicos; Gloria Nievas, directora de Presupuesto Participativo; y la Cooperativa Eléctrica, que es quien ejecuta las obras de luminarias LED”.

Golía defendió la inversión en alumbrado

El jefe comunal también respondió a las críticas sobre la frecuencia de las inauguraciones de luminarias.

“Vamos a seguir trabajando y planificando el futuro de nuestra ciudad. Cuando nos dicen que todos los días estamos inaugurando luces, nosotros decimos que esa es también una forma de que el pueblo sepa dónde van los recursos y cómo invertimos el dinero de la gente”, sostuvo.

Contacto con los vecinos

Golía remarcó además la importancia de mantener presencia en los barrios.

“Es muy importante encontrarnos todas las semanas con los vecinos en distintos barrios, escuchar sus necesidades y mostrar las obras que se realizan”, afirmó.

La planificación del alumbrado busca incorporar esas demandas y priorizar sectores con menor visibilidad.

“Esto era una boca de lobo”

Los vecinos del sector también destacaron el cambio generado por la nueva iluminación.

“Ahora sí se ve por dónde caminamos. Esto era una boca de lobo hace tiempo atrás”, expresaron.

Según señalaron, las nuevas luminarias mejoraron de manera considerable la visibilidad y la sensación de seguridad.

Beneficios para el Club River Plate

Un integrante de la comisión directiva del Club River Plate agradeció además la intervención municipal.

La nueva iluminación mejora la calle que rodea el predio deportivo y beneficia a quienes concurren diariamente a entrenamientos y otras actividades.

Un plan que seguirá ampliándose

Las nuevas cuadras forman parte del plan municipal de expansión y renovación del alumbrado público.

La estrategia apunta a reemplazar sectores con iluminación insuficiente y extender la tecnología LED hacia barrios y localidades.

Con más de 500 cuadras ya alcanzadas, el Municipio proyecta continuar incorporando nuevas áreas con el objetivo de mejorar seguridad, circulación y calidad de vida.