Zamora: “Nos da orgullo que muchos jóvenes lleguen al deporte desde los polideportivos”

El intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con jóvenes deportistas del distrito que se preparan para participar en competencias nacionales e internacionales y puso en valor el papel de los polideportivos municipales como espacio de formación y desarrollo.

La actividad se realizó en el Polideportivo Sarmiento y contó también con la presencia de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

Los participantes se destacan en disciplinas como gimnasia artística, ajedrez, taekwondo y natación.

El deporte como primera oportunidad

Durante el encuentro, Zamora destacó el acompañamiento que reciben los jóvenes desde el Gobierno local.

“Acompañamos a jóvenes que cruzan las fronteras de Tigre para participar en distintas disciplinas. Estamos muy contentos de que todo lo que realizamos en el partido en esta área tenga sus frutos. Para nosotros poder apoyar estas iniciativas es muy importante”, expresó.

El jefe comunal puso especial énfasis en el rol que cumplen los espacios deportivos municipales.

“Nos llena de orgullo”

“Nos llena de orgullo que la primera puerta de entrada al deporte para muchos jóvenes sean los polideportivos municipales”, afirmó Zamora.

A partir de esa definición, señaló la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura deportiva.

“Por eso, tenemos la necesidad de seguir fortaleciéndolos, como estamos haciendo en distintos establecimientos; con canchas de césped sintético, reacondicionando los natatorios y trabajando en otras cuestiones que hacen a la infraestructura”, agregó.

Deportistas que representarán a Tigre

Del encuentro participaron diez integrantes de la Escuela de Gimnasia Artística de Tigre junto a su profesora.

También estuvieron el taekwondista Jenaro Altamirano, quien viajará a Mendoza; la ajedrecista Mía Álvarez, integrante de la Escuela de Ajedrez de Tigre, que competirá en Brasil; y el nadador Tobías Acuña, del Polideportivo Errecart, quien también participará de una competencia en ese país.

El Municipio como puente

Gisela Zamora destacó el valor social de los polideportivos y de los clubes de barrio.

“Nos llena de orgullo escuchar a los jóvenes compartiendo lo que les gusta y relacionándose con sus pares. Creo que es maravilloso lo que generan los espacios de los polideportivos y los clubes de barrio”, afirmó.

Para la funcionaria, estos lugares permiten descubrir intereses y talentos que de otra manera podrían quedar sin desarrollar.

“Un proyecto de vida”

“Son oportunidades que se atienden desde el Gobierno local para que puedan conocerse y disfrutar de lo que más les gusta”, sostuvo Gisela Zamora.

Y agregó: “Y si no estuviera el Estado para acompañar esas oportunidades, probablemente no hubieran descubierto su talento”.

En esa línea, afirmó que el objetivo es que el Municipio pueda funcionar “como un puente para que los chicos puedan encontrar en el deporte un proyecto de vida”.

La historia de Tobías Acuña

Uno de los testimonios destacados fue el de Tobías Acuña, nadador de Benavídez.

“Empecé a nadar a los 4 años, por temas de broncoespasmo, para mejorar mi salud. Comencé a hacerlo en el Polideportivo Güemes y, desde entonces, me encanta”, contó.

Con el tiempo, aquella actividad iniciada por una cuestión de salud se transformó en una trayectoria deportiva.

Rumbo a Brasil

Tobías logró clasificarse para una competencia en San Pablo.

“Quedé clasificado en un torneo que se va a realizar en Brasil, San Pablo. Voy a estar compitiendo del 10 al 16 de octubre y mi carrera es 100 metros espalda”, explicó.

El joven también valoró la existencia de los espacios municipales.

“Que todos puedan tener una oportunidad”

“Me parece perfecto que el Municipio tenga estos espacios, para que todos puedan tener una oportunidad de desarrollarse, viajar y representar al país”, señaló el nadador.

Su experiencia refleja uno de los ejes que el Gobierno local busca destacar: el acceso al deporte como herramienta de formación, integración y crecimiento.

Más infraestructura deportiva

Zamora señaló que el acompañamiento a los jóvenes debe complementarse con inversión en los espacios donde se forman.

Por eso, el Municipio trabaja en mejoras como nuevas canchas de césped sintético y reacondicionamiento de natatorios.

La intención es ampliar las condiciones para la práctica deportiva y sostener el crecimiento de las distintas disciplinas.

Una política de acompañamiento

Con el encuentro en el Polideportivo Sarmiento, Tigre volvió a poner en primer plano a jóvenes que representan al distrito en competencias de distinto nivel.

La gestión municipal busca sostener una red de espacios deportivos que funcione como punto de acceso, formación y desarrollo para chicos y jóvenes de todo el partido.