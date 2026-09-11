Olivera entregó equipamiento a instituciones educativas de Tordillo

Tres instituciones educativas de Tordillo recibieron equipamiento e insumos en una entrega encabezada por el intendente Héctor Olivera. La iniciativa alcanzó al Jardín de Infantes N° 902, la Escuela Primaria N° 7 y la Escuela Secundaria, con elementos destinados a sus actividades cotidianas.

El Jardín de Infantes N° 902 recibió un televisor y un equipo de aire acondicionado. Por su parte, la Escuela Primaria N° 7 incorporó otro televisor.

Para la Escuela Secundaria, la entrega comprendió una heladera, una impresora y resmas de hojas, destinadas al desarrollo de las tareas habituales de la institución.

Olivera estuvo acompañado por consejeros escolares, autoridades educativas y concejales durante la actividad.

Desde el Municipio señalaron que estas entregas forman parte del acompañamiento a las comunidades educativas del distrito. Según indicaron, el objetivo es mejorar las condiciones para desarrollar las propuestas escolares y sostener el trabajo conjunto con los establecimientos.