Balor visitó Planeta Vivo y respaldó la rehabilitación de animales en Berazategui


El intendente se reunió con Fernando Pieroni para conocer las necesidades de la fundación. El proyecto funciona en tierras municipales cedidas en comodato por diez años.
Municipales20 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Berazategui, Carlos Balor, visitó la Fundación Planeta Vivo y comprometió acompañamiento municipal para su trabajo de rescate, cuidado y rehabilitación de animales domésticos y silvestres. Durante el encuentro con el presidente de la entidad, el rescatista Fernando Pieroni, conoció las actividades del espacio y las necesidades del proyecto.

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La organización sin fines de lucro funciona en un predio de 50.000 metros cuadrados que el Municipio cedió en comodato por diez años. Su objetivo es recuperar animales silvestres para su posterior liberación y rehabilitar a los domésticos para que puedan encontrar una familia.

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“Estas tierras fueron cedidas por el Municipio de Berazategui para que pudiera desarrollar este emprendimiento, y vinimos a conocer su trabajo y ver qué necesitaba”, explicó Balor. El jefe comunal también expresó su voluntad de sostener el respaldo que la institución había recibido durante la gestión de Juan José Mussi.

“Vamos a darle una mano, como siempre lo hacía el Dr. Juan José Mussi”, afirmó.

Pieroni destacó que el apoyo municipal permitió comenzar a concretar el centro de rehabilitación y señaló que todavía quedan tareas por desarrollar. “Este lugar va a ser una segunda oportunidad para cientos de ellos, especialmente para la fauna silvestre”, sostuvo al describir el alcance que busca darle a la iniciativa.

El rescatista diferenció los objetivos de recuperación según se trate de animales silvestres o domésticos y valoró el trabajo compartido para llevarlos adelante. “Hay muchísimo trabajo por hacer y qué mejor que hacerlo entre todos”, expresó.

La cesión del terreno fue formalizada por Mussi el 31 de mayo de 2025, para destinarlo a las actividades de la fundación. En esa misma oportunidad, Pieroni fue reconocido como vecino destacado de Berazategui mediante la Ordenanza Municipal N.º 6.688.

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