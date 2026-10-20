La Costa apostó a la producción local con una nueva edición del Oktubre Fest

El Partido de La Costa llevó adelante la tercera edición del Oktubre Fest, un encuentro dedicado a la cerveza artesanal y los destilados que reunió a productores, emprendedores, artistas y vecinos en el Predio Solar del Pinar de Lucila del Mar.

La propuesta contó con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa y de la Asociación de Fomento local y se desarrolló durante tres jornadas con gastronomía, espectáculos musicales, actividades recreativas y una feria de emprendedores y artesanos.

Una propuesta para sostener la actividad durante todo el año

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la producción local y generar nuevas oportunidades de comercialización por fuera de la temporada turística.

A pesar de las bajas temperaturas, la comunidad acompañó las tres jornadas y participó de una programación que combinó distintas propuestas culturales y gastronómicas.

La organización buscó además generar un espacio donde productores del distrito pudieran mostrar su trabajo y ampliar sus canales de venta.

Productores de cerveza y destilados

De esta edición participaron Drink Lab, iP7109, Jagüel, Makara, Mauger, Mobydick, Mundo Birrita, Viejo Skill, Vicent, Wara e Ymir.

Durante el encuentro pudieron exhibir sus elaboraciones, establecer contactos comerciales y acercar sus productos a nuevos consumidores.

La participación de distintos emprendimientos permitió reunir en un mismo espacio parte de la producción vinculada con bebidas artesanales del distrito.

Música durante las tres jornadas

El festival también contó con una amplia programación artística.

Por el escenario pasaron Psicodelia RNR, Fertilizante Punk, Inteligencia Artesanal, Anto Pla, Exodus, El Rolex, Melocotones Retro, Fuera de Servicio, Diarios Viejos, Telaraña y Quemando la Turbina.

La agenda se completó con los sets de los DJs El Flacko, Aless Mont y Alex Manuel.

Feria y gastronomía

Además de las bebidas artesanales, el Oktubre Fest incorporó una feria con emprendedores y artesanos.

La propuesta se complementó con distintas alternativas gastronómicas y actividades recreativas para quienes se acercaron al predio.

De esta manera, el evento buscó ampliar su alcance y convertirse también en un punto de encuentro para la comunidad.

Una acción solidaria

La tercera edición sumó además una iniciativa solidaria.

El Grupo Scout Natanael recibió alimentos no perecederos durante las jornadas.

Las donaciones serán destinadas a instituciones de la zona, incorporando una dimensión comunitaria al festival.

Poustis: “Lo importante no son solamente las tres jornadas”

El secretario de Producción, Empleo y Trabajo de la Municipalidad de La Costa, Martín Poustis, destacó que la continuidad del evento forma parte de una mirada más amplia sobre el desarrollo productivo local.

“Lo importante de este festival no son solamente las tres jornadas, sino todo lo que se construye para hacerlo posible”, señaló.

Poustis puso el foco en la articulación entre productores, instituciones y el Estado municipal.

“Tenemos productores que trabajan, invierten y apuestan a La Costa”

El funcionario remarcó que detrás del encuentro existe un trabajo sostenido entre distintos sectores.

“Tenemos productores que trabajan, invierten y apuestan a La Costa, instituciones comprometidas con sus comunidades y un Estado municipal que articula para que esas iniciativas puedan concretarse”, expresó.

Desde el Municipio, la apuesta está puesta en acompañar propuestas que permitan sostener movimiento económico y comercial durante todo el año.

Un espacio para generar nuevas ventas

El productor de destilados Darío Uribe, de iP7109, también valoró la realización del encuentro.

“Una vez más, el Oktubre Fest nos deja un balance muy positivo”, afirmó.

Según señaló, este tipo de eventos permite trabajar de manera conjunta y reforzar los vínculos entre quienes forman parte del sector.

“Poder comercializar nuestros productos”

Uribe destacó especialmente la posibilidad de vender en una época del año en la que estos espacios adquieren mayor importancia.

“Es una oportunidad para trabajar en conjunto, seguir fortaleciendo los vínculos entre productores y, sobre todo, poder comercializar nuestros productos en una época del año en la que estos espacios son muy importantes”, sostuvo.

También valoró que la propuesta combine la actividad comercial con una oferta recreativa para vecinos y visitantes.

Producción y encuentro comunitario

La tercera edición del Oktubre Fest volvió a mostrar una propuesta que combina producción local, cultura y participación comunitaria.

Más allá de las tres jornadas, el objetivo es que estos encuentros sirvan para fortalecer circuitos comerciales, generar contactos y ampliar las posibilidades de venta para productores y emprendedores.