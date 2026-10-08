La Municipalidad de La Costa presentó “Enamorate de lo nuestro”, una iniciativa que busca fortalecer la producción del distrito, identificar los bienes elaborados localmente y ampliar sus canales de comercialización.

El lanzamiento se realizó en el hall central del Palacio Municipal y contó con la participación del intendente Juan de Jesús, el secretario de Producción, Empleo y Trabajo, Martín Poustis, y representantes de distintos sectores productivos, quienes formalizaron las primeras adhesiones al programa.

Diversificar la economía local

Durante la presentación, Juan de Jesús puso el foco en la necesidad de generar nuevas oportunidades económicas que complementen la actividad turística.

El intendente planteó que uno de los desafíos es acompañar el desarrollo de emprendimientos y actividades productivas capaces de sostener empleo durante todo el año.

“Nosotros acá también tenemos un rol de promoción, no solamente regular”, expresó al referirse al papel del Municipio.

Una propuesta que busca tener continuidad

Juan de Jesús adelantó además su intención de avanzar con el tratamiento de la iniciativa en el Concejo Deliberante.

El objetivo es darle continuidad institucional y permitir que las herramientas previstas puedan ampliarse y mejorarse con el tiempo.

La intención es que el programa no quede limitado a una acción puntual, sino que se consolide como una política de acompañamiento a la producción costera.

Un sello para los productos de La Costa

Una de las principales herramientas será la creación de un sello de identidad local.

La marca permitirá reconocer los productos elaborados en el distrito y diferenciarlos de otros de características similares que se comercializan en la zona.

Su incorporación a envases, etiquetas y espacios de venta tendrá un plazo de adecuación de 180 días, de acuerdo con las condiciones presentadas.

“Valorizar la producción costera”

Poustis explicó que la iniciativa surgió a partir de planteos realizados dentro del Consejo Económico Productivo.

Allí, representantes de distintos sectores señalaron la necesidad de contar con mecanismos para diferenciar sus elaboraciones y acceder a nuevos puntos de venta.

“Este programa recoge esas demandas y construye un sello de identidad local que busca valorizar la producción costera”, sostuvo.

Un catálogo digital para ampliar mercados

La segunda herramienta será un catálogo digital de adhesión voluntaria.

Allí se incorporará información sobre las empresas, sus productos y las localidades donde buscan comercializarlos.

A partir de ese registro, la Municipalidad promoverá rondas de negocios con comercios y empresas interesadas, mientras que las condiciones comerciales serán acordadas directamente entre las partes.

Dónde comprar productos locales

La tercera línea de trabajo contempla un sistema de identificación de establecimientos y sectores de venta que ofrezcan producción local.

La propuesta estará acompañada por una página web en la que se podrá consultar dónde conseguir estos productos según la localidad y el rubro.

Poustis adelantó que el catálogo será presentado en los próximos días y que la plataforma estará disponible antes del inicio de la temporada de verano.

“Está comprando trabajo nuestro”

El funcionario remarcó que uno de los objetivos centrales es fortalecer el empleo y reconocer a los comercios que incorporan productos del distrito.

“Cuando un cliente compra un producto costero está comprando trabajo nuestro, y eso nos ayuda a incentivar la actividad económica”, afirmó.

La propuesta busca así vincular el consumo local con el sostenimiento de productores, emprendimientos y puestos de trabajo.

Las primeras adhesiones

Durante la presentación se realizó una firma simbólica con las primeras empresas y emprendimientos que se sumaron al programa.

Entre ellos estuvieron Fast House, dedicada a la fabricación de viviendas modulares; Mar Cristal, vinculada con artículos recreativos para la playa; Pasta Marisa, del sector alimenticio; y la cooperativa COPELAG, relacionada con la pesca artesanal.

También participaron representantes de actividades vinculadas con alfajores, chacinados, productos sin gluten, bebidas artesanales y cerámica.

Una política para fortalecer la producción costera

“Enamorate de lo nuestro” se suma a otras iniciativas que el Municipio viene desarrollando para acompañar a productores y emprendedores.

Entre ellas se encuentra el Mercado de Productos Locales, que funciona en la Terminal de Ómnibus de San Bernardo, además de distintas acciones de articulación entre productores, comerciantes y sectores económicos.