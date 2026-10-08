Carlos Casares tendrá un acueducto de 30 kilómetros: Kicillof anunció una inversión millonaria

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró el Centro de Formación Integral (CFI) N°1 en Carlos Casares y anunció el próximo inicio de las obras del acueducto French–Carlos Casares, destinado a mejorar la provisión de agua potable en el distrito. La jornada también incluyó la puesta en funcionamiento de una planta de oxígeno medicinal y la entrega de viviendas y escrituras.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente local, Daniel Stadnik.

El nuevo centro, lindero a la Escuela de Educación Especial N°501, es el primer establecimiento del partido destinado a jóvenes con discapacidad para el nivel secundario. Su construcción demandó una inversión de $240 millones y cuenta con instalaciones adaptadas para acompañar las trayectorias educativas, promover la inclusión social y brindar herramientas para la inserción laboral.

“Estar inaugurando este nuevo edificio representa más y mejor escuela pública en la modalidad de educación especial”, afirmó Kicillof. Durante el acto, cuestionó la política nacional hacia las personas con discapacidad y acusó al gobierno de Javier Milei de atacar al sistema educativo.

Terigi, por su parte, vinculó la apertura del edificio con las condiciones necesarias para garantizar el acceso a la educación. “La inclusión educativa no existe si desde el Estado no generamos las condiciones para que todos puedan aprender y desarrollar sus trayectorias educativas”, sostuvo.

Un acueducto de 30 kilómetros para mejorar el servicio de agua

El acueducto French–Carlos Casares contará con financiamiento del BID y una inversión de $23.950 millones. Según el anuncio, tendrá una extensión de 30 kilómetros y estará orientado a mejorar el abastecimiento de agua potable en el municipio.

“En medio de tantas dificultades, vamos a poner en marcha una obra muy esperada por Carlos Casares: un acueducto de 30 kilómetros para garantizar el acceso al agua en el municipio”, expresó el Gobernador.

Kicillof contrapuso esa decisión con la paralización de proyectos que atribuyó al Gobierno nacional y defendió la continuidad de la inversión provincial en infraestructura.

Salud, viviendas y títulos de propiedad

En el Hospital Municipal “Julio F. Ramos”, Kicillof y Stadnik pusieron en funcionamiento una nueva planta de oxígeno medicinal. También se realizaron trabajos de puesta en valor en consultorios externos, el sector de internación y el depósito de farmacia, entre otros espacios.

Stadnik destacó el trabajo conjunto con la Provincia para sostener las obras de educación y salud. El intendente afirmó que las intervenciones buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos en un contexto de crisis nacional.

Durante la visita, el Gobernador y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, encabezaron además la entrega de dos viviendas y 562 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito.

El municipio recibió un camión adquirido mediante un leasing del Banco Provincia, una camioneta destinada al traslado de estudiantes de educación especial, kits para la gestión del riesgo y emergencias climáticas, y equipamiento para trabajadores del sistema de reciclado.

Las autoridades también recorrieron el camión oftalmológico de la Fundación Banco Provincia, donde se realizan consultas y se confeccionan anteojos.