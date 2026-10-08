Achával presentó los nuevos quirófanos del Hospital Sanguinetti de Pilar

El intendente de Pilar, Federico Achával, presentó los nuevos quirófanos del Hospital Sanguinetti, como parte de la renovación y modernización del establecimiento. A través de sus redes sociales, señaló que la intervención se suma a otras mejoras destinadas a brindar una mejor atención a los vecinos.

“Hoy presentamos los nuevos quirófanos que son parte de la renovación y modernización que venimos haciendo en este histórico Hospital”, expresó el jefe comunal.

Achával detalló que los trabajos incluyen la incorporación de una nueva sala de internación, más consultorios, laboratorio y un shock room. También mencionó la suma de equipamiento como parte de las inversiones realizadas en el centro de salud.

De esta manera, la presentación de los quirófanos se integra a un conjunto de intervenciones que abarca distintos sectores del hospital, desde los espacios de consulta hasta las áreas de internación y atención de emergencias.

El intendente vinculó esas mejoras con la prioridad que su gestión asigna a la salud y sostuvo que la continuidad de la inversión tiene como objetivo cuidar a la población del distrito.

“Para nosotros la salud es una prioridad, por eso seguimos invirtiendo para cuidar la vida de todos los pilarenses”, afirmó.