Nardini: “Una Provincia que crece es una Provincia que genera oportunidades”
El intendente Leonardo Nardini se reunió con Gustavo Giorgio, CEO de Medialunas SÃO, y expresó su respaldo a las empresas que apuestan por la producción y el empleo en la provincia de Buenos Aires. Al compartir el encuentro en sus redes sociales, destacó el recorrido de la marca nacida en Mar del Plata y vinculó el crecimiento empresarial con la generación de oportunidades.
“Creo en el potencial de nuestra Provincia y en el valor de quienes apuestan a crecer en ella”, sostuvo Nardini. Su mensaje puso el foco en el acompañamiento a la inversión y en el impacto que la actividad productiva tiene sobre las comunidades.
El intendente presentó a Medialunas SÃO como una marca ligada a la historia y la identidad de la Costa Atlántica desde 1952. Según detalló, el emprendimiento de origen familiar cuenta actualmente con 18 locales en la Argentina y también llegó a Europa, con sucursales en Barcelona y Madrid.
Nardini destacó esa trayectoria al plantear su mirada sobre el desarrollo bonaerense. “Una Provincia que crece es una Provincia que genera oportunidades”, afirmó.
A partir de esa definición, señaló la necesidad de respaldar a quienes sostienen la actividad económica y crean puestos de trabajo. “Tenemos que acompañar a quienes invierten, producen, generan empleo y apuestan por el desarrollo local”, expresó.
El planteo vinculó la expansión de las empresas con sus efectos sobre los trabajadores y su entorno. Para Nardini, ese crecimiento debe valorarse también por las oportunidades que abre para las familias y las comunidades donde se desarrolla la actividad.
“Porque detrás de cada empresa que crece hay trabajadores, familias y comunidades que progresan”, concluyó.
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El intendente se reunió con Fernando Pieroni para conocer las necesidades de la fundación. El proyecto funciona en tierras municipales cedidas en comodato por diez años.