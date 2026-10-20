Fassi analizó con la UIA y la UIPBA la situación del sector productivo

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, participó junto a integrantes de la Liga de Intendentes e Intendentas de una jornada de trabajo con autoridades industriales en el Parque Industrial de Carlos Spegazzini. El encuentro estuvo centrado en las dificultades del sector productivo, la defensa del empleo y la cooperación entre el Estado y las empresas.

Según informó en sus redes sociales, la actividad contó con la participación del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de Alejandro Gentile, titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA). La jornada también incluyó una recorrida por la planta de Fast Chemical.

Fassi señaló que durante la reunión dialogaron sobre el “difícil momento que atraviesa el sector productivo”. En ese escenario, destacó la importancia de fortalecer la articulación público-privada para impulsar el desarrollo y la generación de trabajo.

La intendenta vinculó esos objetivos con la realidad de Cañuelas y el lugar que ocupa la actividad industrial en el distrito. Al describir al municipio como un polo productivo regional, planteó la necesidad de acompañar a las empresas y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

“En Cañuelas, como polo productivo de la región, sabemos lo importante que es acompañar a nuestras industrias y fortalecer las oportunidades de desarrollo”, expresó.

Su planteo ubicó la defensa de los puestos de trabajo y la generación de empleo entre las prioridades del diálogo con los representantes industriales. La participación junto a la Liga permitió abordar esos temas en una jornada compartida entre autoridades municipales y entidades del sector.