Benito Juárez avanza con una obra clave para mejorar el drenaje de la ciudad

El Municipio de Benito Juárez y la Provincia de Buenos Aires avanzan con los preparativos para el inicio de la obra de entubamiento del canal Mendeguía, una intervención destinada a mejorar la infraestructura de drenaje de la ciudad cabecera.

El proyecto prevé una inversión estimada de $3.800 millones y contempla el entubamiento en hormigón del canal a cielo abierto que corre paralelo a la Ruta Provincial N° 74, en el tramo comprendido entre las avenidas Fortabat y Artigas.

Una recorrida antes del inicio de la obra

El intendente Julio César Marini recibió a representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense para avanzar con los aspectos previos a la ejecución.

Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete, Jorge Ismael; el director general de Relaciones con la Comunidad, Andrés Marini; y la arquitecta Bernarda Pifano, de la Secretaría General de Obras Públicas.

Posteriormente, el equipo provincial recorrió el canal junto a representantes de Construmex S.A., empresa adjudicataria de los trabajos.

Análisis de los sectores de intervención

La recorrida estuvo encabezada por la ingeniera Úrsula Calabrese, inspectora de obra de la Dirección de Hidráulica.

Durante la visita se analizaron los distintos puntos donde se desarrollarán los trabajos y se evaluaron posibles dificultades que podrían aparecer durante la ejecución.

El objetivo es anticipar situaciones y coordinar previamente las tareas necesarias para que el inicio de la obra se realice con la mayor planificación posible.

Un canal central para los desagües de la ciudad

El canal Mendeguía cumple una función importante dentro del sistema de drenaje urbano.

Recibe y conduce los desagües pluviales de la ciudad cabecera, por lo que su adecuación apunta a mejorar el manejo del agua frente a episodios de lluvias intensas.

La obra permitirá intervenir sobre un sector estratégico para la evacuación de excedentes hídricos.

Entubamiento en hormigón

El proyecto contempla reemplazar el canal abierto por una estructura entubada de hormigón.

La intervención se extenderá desde avenida Fortabat hasta avenida Artigas, paralela a la Ruta Provincial N° 74.

Con esta obra se busca mejorar la seguridad y funcionalidad del sistema de drenaje, además de ordenar un sector de infraestructura urbana de importancia para Benito Juárez.

Una inversión estimada en $3.800 millones

La obra tiene un presupuesto estimado de $3.800 millones.

La licitación fue realizada por la Dirección Provincial de Hidráulica, organismo que también tiene a su cargo el proyecto, la dirección y la ejecución de los trabajos.

Desde el Municipio destacaron que la intervención surge a partir de las gestiones realizadas ante la Provincia para avanzar con una solución de fondo sobre el canal.

Articulación entre Municipio y Provincia

En el proceso participan distintas áreas del Gobierno bonaerense.

La Dirección Provincial de Hidráulica está a cargo de Flavio Seiano, mientras que la Subsecretaría de Recursos Hídricos es encabezada por Néstor Álvarez.

También interviene el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, conducido por Gabriel Katopodis.

La obra forma parte de la articulación entre el Municipio de Benito Juárez y la Provincia para avanzar en infraestructura hídrica.

Una intervención para mejorar la respuesta ante lluvias

El principal objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad del sistema para conducir el agua de lluvia.

Al tratarse de un canal que recibe buena parte de los desagües pluviales de la ciudad, su adecuación permitirá mejorar el funcionamiento de la red y reducir dificultades ante precipitaciones intensas.