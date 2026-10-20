Con Echarren, Kicillof entregó viviendas y abrió un centro infantil en Castelli

El gobernador Axel Kicillof encabezó en Castelli la inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y la entrega de 10 viviendas en el barrio Juan Carlos Zocchi, junto al intendente Francisco Echarren y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. Ambas obras habían quedado paralizadas por el Gobierno nacional y fueron retomadas con recursos bonaerenses.

Durante la visita, que también incluyó la entrega de escrituras gratuitas y computadoras para estudiantes, Kicillof cuestionó la interrupción de los proyectos y defendió la intervención provincial para terminarlos.

“Las obras de este Centro de Desarrollo Infantil y de estas viviendas fueron iniciadas por el Gobierno nacional y paralizadas con la llegada de Javier Milei: ante la ausencia y el abandono, acá hay un Gobierno provincial que no va a dejar sola a la gente de Castelli”, afirmó.

Un centro infantil para más de 200 chicos

El CDI tenía un avance del 70% cuando se interrumpieron los trabajos. La Provincia reactivó la construcción en septiembre de 2025 y destinó $235 millones para completar el edificio.

El establecimiento cuenta con 325 metros cuadrados y capacidad para recibir a más de 200 niños y niñas de entre 45 días y 4 años. Dispone de aulas, espacios de recreación al aire libre, una sala de estimulación y una sala sensorial.

Al referirse al alcance de estas políticas, Kicillof sostuvo que las respuestas en salud, vivienda y educación deben llegar también a quienes no pueden acceder al sector privado. Además, cuestionó el rumbo económico nacional y señaló dificultades de las familias para pagar alquileres y comprar alimentos.

Las viviendas se completaron con fondos bonaerenses

Las 10 casas del barrio Juan Carlos Zocchi registraban un avance del 67% cuando quedaron paralizadas. Su finalización se realizó mediante el programa provincial Completar, con una inversión superior a $324 millones.

Cada unidad tiene una superficie de 64 metros cuadrados. El conjunto cuenta con redes de electricidad, agua, desagües pluviales y cloacas, además de alumbrado público.

“Acceder al techo propio representa la verdadera libertad y la tranquilidad para cada una de las familias”, expresó Batakis. La ministra destacó el trabajo entre la Provincia y el Municipio para concluir las viviendas.

La jornada incluyó la entrega de 121 títulos de propiedad gratuitos a vecinos de distintas localidades del distrito. Las familias adjudicatarias de las casas también recibieron árboles nativos, composteras domiciliarias y luminarias LED.

Echarren valoró la continuidad de los proyectos y remarcó el impacto local de su finalización. “Hoy estamos inaugurando obras que fueron paralizadas por el Gobierno nacional y que gracias al compromiso del Gobernador son una realidad y dan mejor calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo.

Equipamiento municipal y computadoras para estudiantes

Durante la recorrida también se inauguró el Centro Logístico municipal, destinado a concentrar las herramientas, los materiales y la flota vehicular que se utilizan para el mantenimiento y la limpieza de los barrios.

Además, se entregaron un camión de caja abierta para la recolección de residuos, indumentaria para los trabajadores del sector, bolsones big bag y plantas nativas para espacios públicos. La ciudad recibió bicicletas para impulsar el turismo sustentable.

En materia educativa, estudiantes de secundaria y de educación especial accedieron a netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense. Por otra parte, se distribuyeron árboles frutales y plantines entre productores e instituciones educativas de la región.