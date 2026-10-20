Con Echarren, Kicillof entregó viviendas y abrió un centro infantil en Castelli
El gobernador Axel Kicillof encabezó en Castelli la inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y la entrega de 10 viviendas en el barrio Juan Carlos Zocchi, junto al intendente Francisco Echarren y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. Ambas obras habían quedado paralizadas por el Gobierno nacional y fueron retomadas con recursos bonaerenses.
Durante la visita, que también incluyó la entrega de escrituras gratuitas y computadoras para estudiantes, Kicillof cuestionó la interrupción de los proyectos y defendió la intervención provincial para terminarlos.
“Las obras de este Centro de Desarrollo Infantil y de estas viviendas fueron iniciadas por el Gobierno nacional y paralizadas con la llegada de Javier Milei: ante la ausencia y el abandono, acá hay un Gobierno provincial que no va a dejar sola a la gente de Castelli”, afirmó.
Un centro infantil para más de 200 chicos
El CDI tenía un avance del 70% cuando se interrumpieron los trabajos. La Provincia reactivó la construcción en septiembre de 2025 y destinó $235 millones para completar el edificio.
El establecimiento cuenta con 325 metros cuadrados y capacidad para recibir a más de 200 niños y niñas de entre 45 días y 4 años. Dispone de aulas, espacios de recreación al aire libre, una sala de estimulación y una sala sensorial.
Al referirse al alcance de estas políticas, Kicillof sostuvo que las respuestas en salud, vivienda y educación deben llegar también a quienes no pueden acceder al sector privado. Además, cuestionó el rumbo económico nacional y señaló dificultades de las familias para pagar alquileres y comprar alimentos.
Las viviendas se completaron con fondos bonaerenses
Las 10 casas del barrio Juan Carlos Zocchi registraban un avance del 67% cuando quedaron paralizadas. Su finalización se realizó mediante el programa provincial Completar, con una inversión superior a $324 millones.
Cada unidad tiene una superficie de 64 metros cuadrados. El conjunto cuenta con redes de electricidad, agua, desagües pluviales y cloacas, además de alumbrado público.
“Acceder al techo propio representa la verdadera libertad y la tranquilidad para cada una de las familias”, expresó Batakis. La ministra destacó el trabajo entre la Provincia y el Municipio para concluir las viviendas.
La jornada incluyó la entrega de 121 títulos de propiedad gratuitos a vecinos de distintas localidades del distrito. Las familias adjudicatarias de las casas también recibieron árboles nativos, composteras domiciliarias y luminarias LED.
Echarren valoró la continuidad de los proyectos y remarcó el impacto local de su finalización. “Hoy estamos inaugurando obras que fueron paralizadas por el Gobierno nacional y que gracias al compromiso del Gobernador son una realidad y dan mejor calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo.
Equipamiento municipal y computadoras para estudiantes
Durante la recorrida también se inauguró el Centro Logístico municipal, destinado a concentrar las herramientas, los materiales y la flota vehicular que se utilizan para el mantenimiento y la limpieza de los barrios.
Además, se entregaron un camión de caja abierta para la recolección de residuos, indumentaria para los trabajadores del sector, bolsones big bag y plantas nativas para espacios públicos. La ciudad recibió bicicletas para impulsar el turismo sustentable.
En materia educativa, estudiantes de secundaria y de educación especial accedieron a netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense. Por otra parte, se distribuyeron árboles frutales y plantines entre productores e instituciones educativas de la región.
Mar del Plata recibió al MS Seaventure y apuesta a crecer en el turismo internacional
Salto avanza con una obra pluvial de $3.200 millones para reducir anegamientos
Balor visitó Planeta Vivo y respaldó la rehabilitación de animales en Berazategui
El intendente se reunió con Fernando Pieroni para conocer las necesidades de la fundación. El proyecto funciona en tierras municipales cedidas en comodato por diez años.