Saavedra llevó a la Provincia nuevas propuestas y gestiones pendientes para sus localidades

El intendente mantuvo un encuentro con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense junto a Liliana Oustry. Buscó dar continuidad a gestiones iniciadas y acercar propuestas para las localidades del distrito.
Municipales19 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Saavedra, Matías Nebot, se reunió con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, para dar seguimiento a gestiones iniciadas y presentar nuevas propuestas y prioridades de las localidades del distrito. Del encuentro también participó Liliana Oustry.

Matías Nebot, intendente de Saavedra (BA).
Matías Nebot, intendente de Saavedra (BA).

A través de sus redes sociales, Nebot explicó que la reunión permitió continuar el trabajo sobre temas que ya habían sido planteados e incorporar nuevas necesidades a la agenda con la cartera provincial.

“Nuestro compromiso es buscar respuestas y trabajar para hacerlas posibles”, expresó el intendente. En ese sentido, señaló que continuará llevando los planteos del distrito a los ámbitos correspondientes: “Vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias, plantear cada tema donde corresponda y gestionar soluciones concretas para nuestros vecinos”.

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Nebot también agradeció a Katopodis por la recepción y el acompañamiento. “Muchas gracias Gabriel por recibirnos, escucharnos y acompañar este camino de trabajo conjunto”, manifestó.

La Fiesta de la Galleta de los Pueblos tendrá su encuentro en Dufaur

Por otra parte, el intendente difundió la convocatoria a la Fiesta de la Galleta de los Pueblos, que tendrá lugar el domingo 1 de noviembre, desde las 11, en el Parque Municipal de Dufaur.

Dufaur y Colonia San Martín se preparan para una jornada que reunirá propuestas gastronómicas, actividades vinculadas con las tradiciones locales y espectáculos musicales. La programación incluye la participación de panaderías locales, artesanos y manualistas, además de degustaciones y un patio de comidas.

Los shows en vivo estarán a cargo de Fuego Carpero, Los Sordos, Tike’Yra y Aye Reguera. La convocatoria propone un encuentro para compartir en familia y celebrar la identidad de los pueblos, con la gastronomía y la música como parte central de las actividades.

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