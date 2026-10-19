Vuelve Expo Cañuelas: tres días de fiesta con Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga

Expo Cañuelas 2026 y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche se realizarán los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Predio Ferial de Cañuelas, con Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga como principales atracciones musicales. Las entradas anticipadas tendrán un valor de $7.000 por jornada y estarán disponibles desde el martes 20 de octubre.

El encuentro combinará espectáculos, gastronomía y una muestra de la actividad comercial y productiva de la región. La programación también incluirá artistas y bandas locales, mientras que el sector de exposición contará con más de 500 participantes entre empresas, comercios, instituciones, puestos gastronómicos, artesanos y productores de dulce de leche.

Qué artistas se presentan cada día

La grilla principal distribuirá los shows durante las tres jornadas:

Día Espectáculo principal Viernes 13 de noviembre Los Palmeras Sábado 14 de noviembre Destino San Javier Domingo 15 de noviembre La Konga

A esos espectáculos se sumarán las presentaciones de artistas locales como parte de la programación de la exposición.

Dulce de leche, degustaciones y más de 500 expositores

La muestra reunirá a 50 empresas, comercios e instituciones, 70 puestos gastronómicos, 350 artesanos y 40 productores de dulce de leche. Además, habrá espacios dedicados a la industria, la educación, el turismo y la cultura.

La Fiesta Provincial del Dulce de Leche convocará a productores de distintos puntos del país. Parte de ellos participará del concurso que distingue a los mejores dulces de leche, otro de los atractivos de la celebración.

El público podrá acceder a degustaciones y conocer variedades artesanales e industriales. Esa propuesta se complementará con los puestos gastronómicos y la oferta de productos y servicios de los expositores.

La última edición de Expo Cañuelas, realizada en 2024, reunió a 120 mil visitantes. Para este año, la convocatoria volverá a combinar la actividad de productores y comerciantes con espectáculos musicales durante tres días.

Dónde se realiza y cómo comprar las entradas

La exposición tendrá lugar en el Predio Ferial de Cañuelas, ubicado en el kilómetro 65,100 de la Ruta Nacional 205, a metros del acceso a la Autopista Ezeiza-Cañuelas. El espacio cuenta con una superficie de diez hectáreas.

La venta anticipada comenzará el martes 20 de octubre a través de plateaunotickets.com. El valor anunciado es de $7.000 para cada jornada.